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Цена на золото поднялась до максимума с 25 ноября
Цена на золото поднялась до максимума с 25 ноября - 10.12.2024, ПРАЙМ
Цена на золото поднялась до максимума с 25 ноября
Стоимость золота растет на 0,5% во вторник, показатель впервые с конца ноября превысил 2 700 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T15:17+0300
2024-12-10T15:17+0300
2024-12-10T15:17+0300
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота растет на 0,5% во вторник, показатель впервые с конца ноября превысил 2 700 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 15.13 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 14,04 доллара, или на 0,53%, до 2 699,84 доллара за тройскую унцию, а минутами ранее показатель впервые с 25 ноября превышал 2 700 долларов. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет в то же время на 0,2%, до 32,547 доллара за унцию.
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мир, золото, рынок драгметаллов
МИР, золото, рынок драгметаллов
Цена на золото поднялась до максимума с 25 ноября
Цена на золото поднялась выше 2700 долларов за тройскую унцию впервые с 25 ноября
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота растет на 0,5% во вторник, показатель впервые с конца ноября превысил 2 700 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 15.13 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 14,04 доллара, или на 0,53%, до 2 699,84 доллара за тройскую унцию, а минутами ранее показатель впервые с 25 ноября превышал 2 700 долларов.
Мартовский фьючерс на серебро дешевеет в то же время на 0,2%, до 32,547 доллара за унцию.
"Полюс" планирует удвоить выпуск золота к 2030 году