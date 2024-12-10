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Путин оценил механизм использования залога как меры пресечения
Путин оценил механизм использования залога как меры пресечения - 10.12.2024, ПРАЙМ
Путин оценил механизм использования залога как меры пресечения
Механизм использования залога как меры пресечения нуждается в тщательной проработке - может возникнуть проблема социальной несправедливости, заявил на заседании | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T16:26+0300
2024-12-10T16:26+0300
2024-12-10T16:58+0300
владимир путин
залог
мера пресечения
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Механизм использования залога как меры пресечения нуждается в тщательной проработке - может возникнуть проблема социальной несправедливости, заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин.Глава государства отметил: "Что касается залога вместо фактического лишения свободы, можно, наверняка можно, такие же у нас инструменты работают".Вместе с тем он подчеркнул, что в этом случае могут возникнуть проблемы социальной справедливости, поскольку богатые могут себе позволить выплатить залог, а люди с небольшими доходами - не могут. В связи с эти Путин призвал: "Над этим нужно думать. И такие инструменты во многих странах мира используются даже шире, чем у нас. Но думать надо", - и пообещал, что если в Госдуме подготовлен соответствующий законопроект, обязательно обсудит его с коллегами."Чтобы обратили на это внимание и тщательно проработали", - отметил Путин.
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владимир путин, залог, мера пресечения
Владимир Путин, залог, мера пресечения
Путин оценил механизм использования залога как меры пресечения
Путин: механизм использования залога как меры пресечения нуждается в проработке
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Механизм использования залога как меры пресечения нуждается в тщательной проработке - может возникнуть проблема социальной несправедливости, заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин.
Глава государства отметил: "Что касается залога вместо фактического лишения свободы, можно, наверняка можно, такие же у нас инструменты работают".
Вместе с тем он подчеркнул, что в этом случае могут возникнуть проблемы социальной справедливости, поскольку богатые могут себе позволить выплатить залог, а люди с небольшими доходами - не могут. В связи с эти Путин призвал: "Над этим нужно думать. И такие инструменты во многих странах мира используются даже шире, чем у нас. Но думать надо", - и пообещал, что если в Госдуме подготовлен соответствующий законопроект, обязательно обсудит его с коллегами.
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"Чтобы обратили на это внимание и тщательно проработали", - отметил Путин.