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Путин оценил механизм использования залога как меры пресечения

Путин оценил механизм использования залога как меры пресечения - 10.12.2024, ПРАЙМ

Путин оценил механизм использования залога как меры пресечения

Механизм использования залога как меры пресечения нуждается в тщательной проработке - может возникнуть проблема социальной несправедливости, заявил на заседании | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T16:26+0300

2024-12-10T16:26+0300

2024-12-10T16:58+0300

владимир путин

залог

мера пресечения

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Механизм использования залога как меры пресечения нуждается в тщательной проработке - может возникнуть проблема социальной несправедливости, заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин.Глава государства отметил: "Что касается залога вместо фактического лишения свободы, можно, наверняка можно, такие же у нас инструменты работают".Вместе с тем он подчеркнул, что в этом случае могут возникнуть проблемы социальной справедливости, поскольку богатые могут себе позволить выплатить залог, а люди с небольшими доходами - не могут. В связи с эти Путин призвал: "Над этим нужно думать. И такие инструменты во многих странах мира используются даже шире, чем у нас. Но думать надо", - и пообещал, что если в Госдуме подготовлен соответствующий законопроект, обязательно обсудит его с коллегами."Чтобы обратили на это внимание и тщательно проработали", - отметил Путин.

https://1prime.ru/20241210/byudzhet-853471269.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, залог, мера пресечения