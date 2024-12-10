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Цена на золото ускорила рост

Цена на золото ускорила рост - 10.12.2024, ПРАЙМ

Цена на золото ускорила рост

Цена золота ускорила рост до 1% во вторник вечером, котировки остаются в плюсе третий день подряд, следует из данных торгов. | 10.12.2024, ПРАЙМ

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золото

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Цена золота ускорила рост до 1% во вторник вечером, котировки остаются в плюсе третий день подряд, следует из данных торгов. По состоянию на 18.53 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 24,49 доллара, или на 0,91% - до 2 710,29 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на символические 0,01% - до 32,608 доллара за унцию. За предыдущие две торговые сессии золото подорожало на 1,5%, а в ходе торгов вторника его стоимость впервые с конца ноября поднялась выше 2 700 долларов за тройскую унцию. На этой неделе трейдеры ждут данных по потребительским ценам в США, которые будут опубликованы в среду. Согласно прогнозам, годовая инфляция в стране по итогам ноября ускорилась до 2,7% с 2,6% месяцем ранее. Статистика влияет на динамику котировок золота, поскольку является одним из основных факторов, определяющих денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы (ФРС) США. Очередное заседание регулятора пройдет на следующей неделе. Рынки ожидают еще одно понижение учетной ставки на 25 базисных пунктов.

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