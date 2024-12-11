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Вся Абхазия осталась без электричества - 11.12.2024, ПРАЙМ
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Вся Абхазия осталась без электричества
Вся Абхазия осталась без электричества - 11.12.2024, ПРАЙМ
Вся Абхазия осталась без электричества
Вся Абхазия осталась без электричества после того, как Ингурская ГЭС прекратила работу из-за критически низкого уровня воды, сообщили РИА Новости в... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T14:25+0300
2024-12-11T14:39+0300
абхазия
электроэнергия
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СУХУМ, 11 дек - ПРАЙМ. Вся Абхазия осталась без электричества после того, как Ингурская ГЭС прекратила работу из-за критически низкого уровня воды, сообщили РИА Новости в "Черноморэнерго". "В связи с критическим уровнем воды в водохранилище и недостаточным притоком воды Ингурская гидроэлектростанция была вынуждена произвести аварийную остановку. В целях обеспечения стабильной работы энергоснабжения готовится новый график подачи электроэнергии", - сообщили в компании. Теперь днем электроэнергию будут включать на 2 часа 48 минут. Ночной режим энергосбережения остается прежним - с 21:00 до 07:00. Ранее в пресс-службе правительства Абхазии сообщили РИА Новости, что переток электричества из России оплачен до 13 декабря. Переговоры по оплате до вторника, 17 декабря, пока ведутся.Дефицит электроэнергии традиционно наблюдается в Абхазии с ноября по апрель. Это связано с высоким потреблением из-за незаконного майнинга. Ранее электроэнергию в стране обеспечивал приток с ИнгурГЭС, но теперь он сокращается из-за падения уровня водохранилища. Для покрытия дефицита энергии Абхазия вынуждена импортировать ее из России. Переток ежедневно обходится республике в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были запланированы в расходной части бюджета-2024, поэтому правительство прибегает к чрезвычайным мерам для изыскания средств. Для экономии света введен режим веерных отключений.
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абхазия, электроэнергия
АБХАЗИЯ, электроэнергия
14:25 11.12.2024 (обновлено: 14:39 11.12.2024)
 
Вся Абхазия осталась без электричества

Черноморэнерго: Абхазия осталась без электричества после отключения ИнгурГЭС

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкСухуми - столица Республики Абхазия
Сухуми - столица Республики Абхазия - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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СУХУМ, 11 дек - ПРАЙМ. Вся Абхазия осталась без электричества после того, как Ингурская ГЭС прекратила работу из-за критически низкого уровня воды, сообщили РИА Новости в "Черноморэнерго".
"В связи с критическим уровнем воды в водохранилище и недостаточным притоком воды Ингурская гидроэлектростанция была вынуждена произвести аварийную остановку. В целях обеспечения стабильной работы энергоснабжения готовится новый график подачи электроэнергии", - сообщили в компании.
Теперь днем электроэнергию будут включать на 2 часа 48 минут. Ночной режим энергосбережения остается прежним - с 21:00 до 07:00.
Сухуми - столица Республики Абхазия - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
В Абхазии заявили о нехватке денег после остановки помощи из России
6 декабря, 13:35
Ранее в пресс-службе правительства Абхазии сообщили РИА Новости, что переток электричества из России оплачен до 13 декабря. Переговоры по оплате до вторника, 17 декабря, пока ведутся.
Дефицит электроэнергии традиционно наблюдается в Абхазии с ноября по апрель. Это связано с высоким потреблением из-за незаконного майнинга. Ранее электроэнергию в стране обеспечивал приток с ИнгурГЭС, но теперь он сокращается из-за падения уровня водохранилища.
Для покрытия дефицита энергии Абхазия вынуждена импортировать ее из России. Переток ежедневно обходится республике в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были запланированы в расходной части бюджета-2024, поэтому правительство прибегает к чрезвычайным мерам для изыскания средств. Для экономии света введен режим веерных отключений.
 
АБХАЗИЯэлектроэнергия
 
 
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