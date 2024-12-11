Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Абхазии сообщили график подачи света - 11.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241211/abkhaziya-853495549.html
В Абхазии сообщили график подачи света
В Абхазии сообщили график подачи света - 11.12.2024, ПРАЙМ
В Абхазии сообщили график подачи света
Жители Абхазии, в связи с остановкой Ингурской ГЭС, будут получать электричество в дневное время на протяжении 2 часов 48 минут, сообщает в среду компания... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T15:09+0300
2024-12-11T15:09+0300
абхазия
электричество
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75524/37/755243797_0:75:400:300_1920x0_80_0_0_880a09aeb9f9c32a16ba8448ddf16f77.jpg
СУХУМ, 11 дек - ПРАЙМ. Жители Абхазии, в связи с остановкой Ингурской ГЭС, будут получать электричество в дневное время на протяжении 2 часов 48 минут, сообщает в среду компания "Черноморэнерго". Новый дневной график подачи электроэнергии предусматривает два временных окна по 1 часу 24 минуты. Ночной режим энергосбережения останется без изменений — с 21:00 до 07:00 утра. Как сообщила "Черноморэнерго" в беседе с РИА Новости, остановка Ингурской ГЭС вызвана критически низким уровнем воды. С ноября по апрель в Абхазии обычно наблюдается нехватка электроэнергии из-за высокого спроса. Приток воды на ИнгурГЭС, которая обеспечивает Абхазию электричеством, снижается, что приводит к падению уровня хранилища. Для покрытия дефицита электричества Абхазии приходится импортировать электроэнергию из России, что ежедневно обходится республике в 15 миллионов рублей. Эти затраты не были учтены в бюджете на 2024 год, поэтому правительство принимает экстренные меры для нахождения необходимых средств. Также в целях экономии электроэнергии введён режим веерных отключений.
https://1prime.ru/20241211/abkhaziya-853494605.html
абхазия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75524/37/755243797_0:0:400:300_1920x0_80_0_0_48cbe6dd8fd21e78d218ec374b215026.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
абхазия, электричество
АБХАЗИЯ, электричество
15:09 11.12.2024
 
В Абхазии сообщили график подачи света

"Черноморэнерго": свет в Абхазии будут подавать днем на 2 часа 48 минут

Россия выделит Абхазии кредит в 700 млн руб на докапитализацию ЦБ Абхазии, всего в 2010-2012 гг Абхазия получит более 10 млрд руб \расширенная версия\
Россия выделит Абхазии кредит в 700 млн руб на докапитализацию ЦБ Абхазии, всего в 2010-2012 гг Абхазия получит более 10 млрд руб \расширенная версия\
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СУХУМ, 11 дек - ПРАЙМ. Жители Абхазии, в связи с остановкой Ингурской ГЭС, будут получать электричество в дневное время на протяжении 2 часов 48 минут, сообщает в среду компания "Черноморэнерго". Новый дневной график подачи электроэнергии предусматривает два временных окна по 1 часу 24 минуты.
Ночной режим энергосбережения останется без изменений — с 21:00 до 07:00 утра. Как сообщила "Черноморэнерго" в беседе с РИА Новости, остановка Ингурской ГЭС вызвана критически низким уровнем воды.
С ноября по апрель в Абхазии обычно наблюдается нехватка электроэнергии из-за высокого спроса. Приток воды на ИнгурГЭС, которая обеспечивает Абхазию электричеством, снижается, что приводит к падению уровня хранилища.
Для покрытия дефицита электричества Абхазии приходится импортировать электроэнергию из России, что ежедневно обходится республике в 15 миллионов рублей. Эти затраты не были учтены в бюджете на 2024 год, поэтому правительство принимает экстренные меры для нахождения необходимых средств. Также в целях экономии электроэнергии введён режим веерных отключений.
Сухуми - столица Республики Абхазия - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
Вся Абхазия осталась без электричества
14:25
 
АБХАЗИЯэлектричество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала