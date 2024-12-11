https://1prime.ru/20241211/abkhaziya-853495549.html
В Абхазии сообщили график подачи света
В Абхазии сообщили график подачи света - 11.12.2024, ПРАЙМ
В Абхазии сообщили график подачи света
Жители Абхазии, в связи с остановкой Ингурской ГЭС, будут получать электричество в дневное время на протяжении 2 часов 48 минут, сообщает в среду компания... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T15:09+0300
2024-12-11T15:09+0300
2024-12-11T15:09+0300
абхазия
электричество
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СУХУМ, 11 дек - ПРАЙМ. Жители Абхазии, в связи с остановкой Ингурской ГЭС, будут получать электричество в дневное время на протяжении 2 часов 48 минут, сообщает в среду компания "Черноморэнерго". Новый дневной график подачи электроэнергии предусматривает два временных окна по 1 часу 24 минуты. Ночной режим энергосбережения останется без изменений — с 21:00 до 07:00 утра. Как сообщила "Черноморэнерго" в беседе с РИА Новости, остановка Ингурской ГЭС вызвана критически низким уровнем воды. С ноября по апрель в Абхазии обычно наблюдается нехватка электроэнергии из-за высокого спроса. Приток воды на ИнгурГЭС, которая обеспечивает Абхазию электричеством, снижается, что приводит к падению уровня хранилища. Для покрытия дефицита электричества Абхазии приходится импортировать электроэнергию из России, что ежедневно обходится республике в 15 миллионов рублей. Эти затраты не были учтены в бюджете на 2024 год, поэтому правительство принимает экстренные меры для нахождения необходимых средств. Также в целях экономии электроэнергии введён режим веерных отключений.
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абхазия, электричество
В Абхазии сообщили график подачи света
"Черноморэнерго": свет в Абхазии будут подавать днем на 2 часа 48 минут
СУХУМ, 11 дек - ПРАЙМ. Жители Абхазии, в связи с остановкой Ингурской ГЭС, будут получать электричество в дневное время на протяжении 2 часов 48 минут, сообщает в среду компания "Черноморэнерго". Новый дневной график подачи электроэнергии предусматривает два временных окна по 1 часу 24 минуты.
Ночной режим энергосбережения останется без изменений — с 21:00 до 07:00 утра. Как сообщила "Черноморэнерго" в беседе с РИА Новости, остановка Ингурской ГЭС вызвана критически низким уровнем воды.
С ноября по апрель в Абхазии обычно наблюдается нехватка электроэнергии из-за высокого спроса. Приток воды на ИнгурГЭС, которая обеспечивает Абхазию электричеством, снижается, что приводит к падению уровня хранилища.
Для покрытия дефицита электричества Абхазии приходится импортировать электроэнергию из России, что ежедневно обходится республике в 15 миллионов рублей. Эти затраты не были учтены в бюджете на 2024 год, поэтому правительство принимает экстренные меры для нахождения необходимых средств. Также в целях экономии электроэнергии введён режим веерных отключений.
Вся Абхазия осталась без электричества