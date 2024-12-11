https://1prime.ru/20241211/aeroflot-853489783.html
"Аэрофлот" отчитался об увеличении перевозок пассажиров в 2024 году
"Аэрофлот" отчитался об увеличении перевозок пассажиров в 2024 году - 11.12.2024, ПРАЙМ
"Аэрофлот" отчитался об увеличении перевозок пассажиров в 2024 году
Авиакомпания "Аэрофлот" в январе-ноябре 2024 года увеличила перевозки пассажиров на 20,5%, до 27,9 миллиона человек, в ноябре рост составил 9% - до 2,2 миллиона | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T12:06+0300
2024-12-11T12:06+0300
2024-12-11T12:07+0300
россия
аэрофлот
самолет
перевозки пассажиров
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/73/839197372_0:117:3227:1932_1920x0_80_0_0_9279a45d7227896ff9e29af14910fb50.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" в январе-ноябре 2024 года увеличила перевозки пассажиров на 20,5%, до 27,9 миллиона человек, в ноябре рост составил 9% - до 2,2 миллиона человек."Авиакомпания "Аэрофлот" увеличила перевозки на 20,5%, до 27,9 миллиона пассажиров", - сообщила компания результаты за январь-ноябрь."Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 2,2 миллиона пассажиров, на 9,0% больше по сравнению с ноябрем 2023 года", - сообщила компания результаты за ноябрь.
https://1prime.ru/20241130/aviareysy-853225437.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/73/839197372_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_88706adb64153e5a9d60c259e400e452.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, аэрофлот, самолет, перевозки пассажиров
РОССИЯ, Аэрофлот, самолет, перевозки пассажиров
"Аэрофлот" отчитался об увеличении перевозок пассажиров в 2024 году
Группа "Аэрофлот" за 10 месяцев увеличила перевозки пассажиров на 17,6%
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" в январе-ноябре 2024 года увеличила перевозки пассажиров на 20,5%, до 27,9 миллиона человек, в ноябре рост составил 9% - до 2,2 миллиона человек.
"Авиакомпания "Аэрофлот" увеличила перевозки на 20,5%, до 27,9 миллиона пассажиров", - сообщила компания результаты за январь-ноябрь.
"Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 2,2 миллиона пассажиров, на 9,0% больше по сравнению с ноябрем 2023 года", - сообщила компания результаты за ноябрь.
В "Аэрофлоте" пообещали выполнение ближайших рейсов на Кубу по расписанию