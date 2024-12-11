https://1prime.ru/20241211/aeroflot-853489783.html

"Аэрофлот" отчитался об увеличении перевозок пассажиров в 2024 году

"Аэрофлот" отчитался об увеличении перевозок пассажиров в 2024 году - 11.12.2024, ПРАЙМ

"Аэрофлот" отчитался об увеличении перевозок пассажиров в 2024 году

Авиакомпания "Аэрофлот" в январе-ноябре 2024 года увеличила перевозки пассажиров на 20,5%, до 27,9 миллиона человек, в ноябре рост составил 9% - до 2,2 миллиона | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T12:06+0300

2024-12-11T12:06+0300

2024-12-11T12:07+0300

россия

аэрофлот

самолет

перевозки пассажиров

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" в январе-ноябре 2024 года увеличила перевозки пассажиров на 20,5%, до 27,9 миллиона человек, в ноябре рост составил 9% - до 2,2 миллиона человек."Авиакомпания "Аэрофлот" увеличила перевозки на 20,5%, до 27,9 миллиона пассажиров", - сообщила компания результаты за январь-ноябрь."Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 2,2 миллиона пассажиров, на 9,0% больше по сравнению с ноябрем 2023 года", - сообщила компания результаты за ноябрь.

https://1prime.ru/20241130/aviareysy-853225437.html

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россия, аэрофлот, самолет, перевозки пассажиров