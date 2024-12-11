https://1prime.ru/20241211/aeroport-853505296.html
Аэропорт Сочи временно приостановил работу
Аэропорт Сочи временно приостановил работу - 11.12.2024, ПРАЙМ
Аэропорт Сочи временно приостановил работу
Временные ограничения с 19.32 мск введены на работу аэропорта Сочи для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщила Росавиация. | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T21:38+0300
2024-12-11T21:38+0300
2024-12-11T21:38+0300
экономика
аэропорт сочи
работа
ограничения
https://cdnn.1prime.ru/img/76347/55/763475587_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_faf620523358c2b43c9aa1d1522542e4.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Временные ограничения с 19.32 мск введены на работу аэропорта Сочи для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщила Росавиация. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 19:32 мск, 11 декабря, временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи (код САО:URSS)", - говорится в сообщении. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Росавиация добавляет, что "экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет".
https://1prime.ru/20241207/aeroporty-853417013.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76347/55/763475587_170:0:2830:1995_1920x0_80_0_0_0291800c88a497693dc9e80a732a9a07.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэропорт сочи, работа, ограничения
Экономика, аэропорт Сочи, работа, ограничения
Аэропорт Сочи временно приостановил работу
Росавиация: на работу аэропорта Сочи введены временные ограничения
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Временные ограничения с 19.32 мск введены на работу аэропорта Сочи для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщила Росавиация.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 19:32 мск, 11 декабря, временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи (код САО:URSS)", - говорится в сообщении.
Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.
Московские аэропорты работают штатно на фоне снегопада
Росавиация добавляет, что "экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет".