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Аэропорт Сочи временно приостановил работу

Аэропорт Сочи временно приостановил работу - 11.12.2024, ПРАЙМ

Аэропорт Сочи временно приостановил работу

Временные ограничения с 19.32 мск введены на работу аэропорта Сочи для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщила Росавиация. | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T21:38+0300

2024-12-11T21:38+0300

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экономика

аэропорт сочи

работа

ограничения

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Временные ограничения с 19.32 мск введены на работу аэропорта Сочи для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщила Росавиация. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 19:32 мск, 11 декабря, временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи (код САО:URSS)", - говорится в сообщении. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Росавиация добавляет, что "экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет".

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аэропорт сочи, работа, ограничения