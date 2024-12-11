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Аэропорт Сочи временно приостановил работу - 11.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Аэропорт Сочи временно приостановил работу
Аэропорт Сочи временно приостановил работу - 11.12.2024, ПРАЙМ
Аэропорт Сочи временно приостановил работу
Временные ограничения с 19.32 мск введены на работу аэропорта Сочи для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщила Росавиация. | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T21:38+0300
2024-12-11T21:38+0300
экономика
аэропорт сочи
работа
ограничения
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Временные ограничения с 19.32 мск введены на работу аэропорта Сочи для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщила Росавиация. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 19:32 мск, 11 декабря, временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи (код САО:URSS)", - говорится в сообщении. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Росавиация добавляет, что "экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет".
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аэропорт сочи, работа, ограничения
Экономика, аэропорт Сочи, работа, ограничения
21:38 11.12.2024
 
Аэропорт Сочи временно приостановил работу

Росавиация: на работу аэропорта Сочи введены временные ограничения

© РИА Новости . Юрий Пирогов | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт в Сочи
Международный аэропорт в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . Юрий Пирогов
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Временные ограничения с 19.32 мск введены на работу аэропорта Сочи для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщила Росавиация.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 19:32 мск, 11 декабря, временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи (код САО:URSS)", - говорится в сообщении.
Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.
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Росавиация добавляет, что "экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет".
 
Экономикааэропорт Сочиработаограничения
 
 
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