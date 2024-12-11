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Все ограничения в работе аэропорта Сочи сняты - 11.12.2024, ПРАЙМ
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Все ограничения в работе аэропорта Сочи сняты
Все ограничения в работе аэропорта Сочи сняты - 11.12.2024, ПРАЙМ
Все ограничения в работе аэропорта Сочи сняты
Временные ограничения на работу аэропорта Сочи сняты, сообщила Росавиация. | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T22:49+0300
2024-12-11T22:51+0300
происшествия
аэропорт сочи
работа
ограничения
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Временные ограничения на работу аэропорта Сочи сняты, сообщила Росавиация."Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Сочи сняты", - говорится в сообщении ведомства.Временные ограничения вводились с 19.32 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
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аэропорт сочи, работа, ограничения
Происшествия, аэропорт Сочи, работа, ограничения
22:49 11.12.2024 (обновлено: 22:51 11.12.2024)
 
Все ограничения в работе аэропорта Сочи сняты

Росавиация: ограничения на прием и выпуск судов в аэропорту Сочи сняты

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОлимпийские игры в Сочи. 3 дня до старта
Олимпийские игры в Сочи. 3 дня до старта - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Временные ограничения на работу аэропорта Сочи сняты, сообщила Росавиация.
"Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Сочи сняты", - говорится в сообщении ведомства.
Международный аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2024
Московские аэропорты работают штатно на фоне снегопада
7 декабря, 21:44
Временные ограничения вводились с 19.32 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
 
Происшествияаэропорт Сочиработаограничения
 
 
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