https://1prime.ru/20241211/aeroport-853506212.html

Все ограничения в работе аэропорта Сочи сняты

Все ограничения в работе аэропорта Сочи сняты - 11.12.2024, ПРАЙМ

Все ограничения в работе аэропорта Сочи сняты

Временные ограничения на работу аэропорта Сочи сняты, сообщила Росавиация. | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T22:49+0300

2024-12-11T22:49+0300

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происшествия

аэропорт сочи

работа

ограничения

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Временные ограничения на работу аэропорта Сочи сняты, сообщила Росавиация."Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Сочи сняты", - говорится в сообщении ведомства.Временные ограничения вводились с 19.32 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

https://1prime.ru/20241207/aeroporty-853417013.html

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аэропорт сочи, работа, ограничения