https://1prime.ru/20241211/aeroport-853506212.html
Все ограничения в работе аэропорта Сочи сняты
Все ограничения в работе аэропорта Сочи сняты - 11.12.2024, ПРАЙМ
Все ограничения в работе аэропорта Сочи сняты
Временные ограничения на работу аэропорта Сочи сняты, сообщила Росавиация. | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T22:49+0300
2024-12-11T22:49+0300
2024-12-11T22:51+0300
происшествия
аэропорт сочи
работа
ограничения
https://cdnn.1prime.ru/img/77721/08/777210804_0:86:1500:930_1920x0_80_0_0_4505e1938c454fd1aa0ee92331437ae5.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Временные ограничения на работу аэропорта Сочи сняты, сообщила Росавиация."Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Сочи сняты", - говорится в сообщении ведомства.Временные ограничения вводились с 19.32 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
https://1prime.ru/20241207/aeroporty-853417013.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77721/08/777210804_74:0:1427:1015_1920x0_80_0_0_f42c509344f2e5c1ca5ff0b8af108123.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэропорт сочи, работа, ограничения
Происшествия, аэропорт Сочи, работа, ограничения
Все ограничения в работе аэропорта Сочи сняты
Росавиация: ограничения на прием и выпуск судов в аэропорту Сочи сняты
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Временные ограничения на работу аэропорта Сочи сняты, сообщила Росавиация.
"Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Сочи сняты", - говорится в сообщении ведомства.
Московские аэропорты работают штатно на фоне снегопада
Временные ограничения вводились с 19.32 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.