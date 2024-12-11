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В Москве задержаны аферисты, похитившие десятки миллионов долларов

В Москве задержаны аферисты, похитившие десятки миллионов долларов - 11.12.2024, ПРАЙМ

В Москве задержаны аферисты, похитившие десятки миллионов долларов

В Москве задержаны аферисты, подконтрольные главарю ОПГ "Химпром" Егору Буркину, которые через три кол-центра похитили десятки миллионов долларов у жителей... | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T10:41+0300

2024-12-11T10:41+0300

2024-12-11T10:41+0300

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. В Москве задержаны аферисты, подконтрольные главарю ОПГ "Химпром" Егору Буркину, которые через три кол-центра похитили десятки миллионов долларов у жителей более 20 стран сообщили в ЦОС ФСБ РФ. ФСБ России опубликовала кадры работы силовиков по пресечению деятельности трех кол-центров, через которые были похищены десятки миллионов долларов.На видео силовики у входа в здание задерживают подозреваемых, заходят в помещения с находившимися там людьми, осматривают рабочие места и изучают информацию на компьютерах и на бумажных документах. В частности, демонстрируются изъятые британские сим-карты.В результате оперативных мероприятий стало известно, что сотрудники кол-центров обманом похищали деньги под видом инвестиционной деятельности. Пострадали десятки тысяч граждан из более чем 20 стран, включая Великобританию, Германию, Испанию, Болгарию, Италию, Польшу, Сербию, Турцию, Францию, Чехию, Японию и Южную Корею. "Ущерб от противоправной деятельности исчисляется десятками миллионов долларов США", - отмечается в релизе. В рамках возбужденного главным следственным управлением ГУМВД России по Москве уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") правоохранительные органы задержали руководителей и несколько сотрудников кол-центров. В ФСБ отметили, что по местам их проживания и в офисах были проведены обыски, в ходе которых изъято значительное количество компьютерной техники и средств связи, имеющих важное значение для следствия. Российские специальные службы вскрыли полный состав ОПГ "Химпром", действующей с 2014 года и создавшей сеть распространения наркотиков на Украине и в России, сообщал ранее источник РИА Новости в спецслужбах. В нее входят около 1 тысячи человек. На эту ОПГ работают сотрудники украинских силовых ведомств, депутаты Верховной рады, журналисты. "Химпром" организовал и возглавляет Егор Буркин, переехавший в 2016 году на Украину из России после начала его разработки спецслужбами РФ и получивший украинский паспорт.

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Задержание аферистов, похитивших десятки миллионов долларов В Москве задержаны аферисты, подконтрольные главарю ОПГ "Химпром" Егору Буркину, которые через три колл-центра похитили десятки миллионов долларов, сообщили в ФСБ. Жертвами аферистов стали десятки тысяч граждан из более чем 20 стран, включая Британию, Германию, Испанию, Францию и Японию. ОПГ "Химпром" действует с 2014 года, в том числе занимается распространением наркотиков на Украине и в России, сообщалось, что в ее состав входят около тысячи человек. 2024-12-11T10:41+0300 true PT3M22S

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