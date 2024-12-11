https://1prime.ru/20241211/aktsii-853501846.html

Российский рынок акций закрылся в минусе

Российский рынок акций закрылся в минусе - 11.12.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций закрылся в минусе

Российский рынок акций в основную торговую сессию снизился на 0,4%, следует из данных Московской биржи. | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T18:58+0300

2024-12-11T18:58+0300

2024-12-11T18:58+0300

экономика

российский рынок акций

снижение

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию снизился на 0,4%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понизился на 0,4%, до 2 512,54 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 2,05%, до 832,21 пункта, долларовый РТС - на 3,53%, до 766,44 пункта.

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российский рынок акций, снижение