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Российский рынок акций закрылся в минусе - 11.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241211/aktsii-853501846.html
Российский рынок акций закрылся в минусе
Российский рынок акций закрылся в минусе - 11.12.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций закрылся в минусе
Российский рынок акций в основную торговую сессию снизился на 0,4%, следует из данных Московской биржи. | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T18:58+0300
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экономика
российский рынок акций
снижение
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию снизился на 0,4%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понизился на 0,4%, до 2 512,54 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 2,05%, до 832,21 пункта, долларовый РТС - на 3,53%, до 766,44 пункта.
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российский рынок акций, снижение
Экономика, российский рынок акций, снижение
18:58 11.12.2024
 
Российский рынок акций закрылся в минусе

Мосбиржа: российский рынок акций в основную сессию снизился на 0,4%

© Unsplash/KanchanaraКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Kanchanara
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию снизился на 0,4%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понизился на 0,4%, до 2 512,54 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 2,05%, до 832,21 пункта, долларовый РТС - на 3,53%, до 766,44 пункта.
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