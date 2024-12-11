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Маршрут Асада. На Западе думают, что раскрыли детали операции разведки РФ - 11.12.2024, ПРАЙМ
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Маршрут Асада. На Западе думают, что раскрыли детали операции разведки РФ
Маршрут Асада. На Западе думают, что раскрыли детали операции разведки РФ - 11.12.2024, ПРАЙМ
Маршрут Асада. На Западе думают, что раскрыли детали операции разведки РФ
Снявшему с себя полномочия президента Сирии Башару Асаду удалось экстренно покинуть страну якобы при непосредственном участии российской разведки. Об этом... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T15:40+0300
2024-12-11T16:26+0300
происшествия
башар асад
эвакуация
мнение
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Снявшему с себя полномочия президента Сирии Башару Асаду удалось экстренно покинуть страну якобы при непосредственном участии российской разведки. Об этом рассказывается в публикации информагентства Bloomberg со ссылкой на источники. Как утверждается в статье, именно российские разведчики якобы организовали и, собственно, реализовали безопасное перемещение свергнутого президента из Дамаска на авиабазу ВС РФ Хмеймим, расположенную в сирийской провинции Латакия.По данным неназванных источников информагентства, по пути из столицы на российскую военную базу самолет Асада следовал, отключив транспондеры, чтобы исламистским повстанцам не удалось его отследить и поразить средствами ПВО, которыми они вполне могли располагать.При этом сообщается, что до эвакуации российская сторона якобы смогла убедить сирийского экс-президента в его неизбежном проигрыше силам вооруженной оппозиции, а также в том, что он сможет покинуть страну лишь в том случае, если отважится на это незамедлительно.
https://1prime.ru/20241210/siriya-853464092.html
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башар асад, эвакуация, мнение
Происшествия, Башар Асад, эвакуация, мнение
15:40 11.12.2024 (обновлено: 16:26 11.12.2024)
 
Маршрут Асада. На Западе думают, что раскрыли детали операции разведки РФ

Bloomberg: российская разведка помогла Башару Асаду покинуть Сирию

© РИА Новости . Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкСтраны мира. Сирия
Страны мира. Сирия - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Снявшему с себя полномочия президента Сирии Башару Асаду удалось экстренно покинуть страну якобы при непосредственном участии российской разведки. Об этом рассказывается в публикации информагентства Bloomberg со ссылкой на источники.
Как утверждается в статье, именно российские разведчики якобы организовали и, собственно, реализовали безопасное перемещение свергнутого президента из Дамаска на авиабазу ВС РФ Хмеймим, расположенную в сирийской провинции Латакия.
По данным неназванных источников информагентства, по пути из столицы на российскую военную базу самолет Асада следовал, отключив транспондеры, чтобы исламистским повстанцам не удалось его отследить и поразить средствами ПВО, которыми они вполне могли располагать.
Интервью президента Сирии Б. Асада агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
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При этом сообщается, что до эвакуации российская сторона якобы смогла убедить сирийского экс-президента в его неизбежном проигрыше силам вооруженной оппозиции, а также в том, что он сможет покинуть страну лишь в том случае, если отважится на это незамедлительно.
 
ПроисшествияБашар Асадэвакуациямнение
 
 
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