https://1prime.ru/20241211/asad-853496048.html

Маршрут Асада. На Западе думают, что раскрыли детали операции разведки РФ

Маршрут Асада. На Западе думают, что раскрыли детали операции разведки РФ - 11.12.2024, ПРАЙМ

Маршрут Асада. На Западе думают, что раскрыли детали операции разведки РФ

Снявшему с себя полномочия президента Сирии Башару Асаду удалось экстренно покинуть страну якобы при непосредственном участии российской разведки. Об этом... | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T15:40+0300

2024-12-11T15:40+0300

2024-12-11T16:26+0300

происшествия

башар асад

эвакуация

мнение

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Снявшему с себя полномочия президента Сирии Башару Асаду удалось экстренно покинуть страну якобы при непосредственном участии российской разведки. Об этом рассказывается в публикации информагентства Bloomberg со ссылкой на источники. Как утверждается в статье, именно российские разведчики якобы организовали и, собственно, реализовали безопасное перемещение свергнутого президента из Дамаска на авиабазу ВС РФ Хмеймим, расположенную в сирийской провинции Латакия.По данным неназванных источников информагентства, по пути из столицы на российскую военную базу самолет Асада следовал, отключив транспондеры, чтобы исламистским повстанцам не удалось его отследить и поразить средствами ПВО, которыми они вполне могли располагать.При этом сообщается, что до эвакуации российская сторона якобы смогла убедить сирийского экс-президента в его неизбежном проигрыше силам вооруженной оппозиции, а также в том, что он сможет покинуть страну лишь в том случае, если отважится на это незамедлительно.

https://1prime.ru/20241210/siriya-853464092.html

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башар асад, эвакуация, мнение