https://1prime.ru/20241211/asad-853496048.html
Маршрут Асада. На Западе думают, что раскрыли детали операции разведки РФ
Маршрут Асада. На Западе думают, что раскрыли детали операции разведки РФ - 11.12.2024, ПРАЙМ
Маршрут Асада. На Западе думают, что раскрыли детали операции разведки РФ
Снявшему с себя полномочия президента Сирии Башару Асаду удалось экстренно покинуть страну якобы при непосредственном участии российской разведки. Об этом... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T15:40+0300
2024-12-11T15:40+0300
2024-12-11T16:26+0300
происшествия
башар асад
эвакуация
мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/84186/67/841866762_31:0:1931:1069_1920x0_80_0_0_3924a22d4e8e8b529eb75885bb75a5be.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Снявшему с себя полномочия президента Сирии Башару Асаду удалось экстренно покинуть страну якобы при непосредственном участии российской разведки. Об этом рассказывается в публикации информагентства Bloomberg со ссылкой на источники. Как утверждается в статье, именно российские разведчики якобы организовали и, собственно, реализовали безопасное перемещение свергнутого президента из Дамаска на авиабазу ВС РФ Хмеймим, расположенную в сирийской провинции Латакия.По данным неназванных источников информагентства, по пути из столицы на российскую военную базу самолет Асада следовал, отключив транспондеры, чтобы исламистским повстанцам не удалось его отследить и поразить средствами ПВО, которыми они вполне могли располагать.При этом сообщается, что до эвакуации российская сторона якобы смогла убедить сирийского экс-президента в его неизбежном проигрыше силам вооруженной оппозиции, а также в том, что он сможет покинуть страну лишь в том случае, если отважится на это незамедлительно.
https://1prime.ru/20241210/siriya-853464092.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84186/67/841866762_268:0:1693:1069_1920x0_80_0_0_1d264d2f4340dd04a1ad856ec9ac3058.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
башар асад, эвакуация, мнение
Происшествия, Башар Асад, эвакуация, мнение
Маршрут Асада. На Западе думают, что раскрыли детали операции разведки РФ
Bloomberg: российская разведка помогла Башару Асаду покинуть Сирию
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ.
Снявшему с себя полномочия президента Сирии Башару Асаду удалось экстренно покинуть страну якобы при непосредственном участии российской разведки. Об этом рассказывается в публикации информагентства Bloomberg
со ссылкой на источники.
Как утверждается в статье, именно российские разведчики якобы организовали и, собственно, реализовали безопасное перемещение свергнутого президента из Дамаска на авиабазу ВС РФ Хмеймим, расположенную в сирийской провинции Латакия.
По данным неназванных источников информагентства, по пути из столицы на российскую военную базу самолет Асада следовал, отключив транспондеры, чтобы исламистским повстанцам не удалось его отследить и поразить средствами ПВО, которыми они вполне могли располагать.
В Кремле прокомментировали решение Асада оставить пост президента Сирии
При этом сообщается, что до эвакуации российская сторона якобы смогла убедить сирийского экс-президента в его неизбежном проигрыше силам вооруженной оппозиции, а также в том, что он сможет покинуть страну лишь в том случае, если отважится на это незамедлительно.