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Как подорожают новые автомобили в начале года. Прогнозы эксперта

Как подорожают новые автомобили в начале года. Прогнозы эксперта - 11.12.2024, ПРАЙМ

Как подорожают новые автомобили в начале года. Прогнозы эксперта

В начале 2025 года спрос на новые автомобили на российском рынке может сократиться на 10–20%, а цены снова вырастут - примерно на 10–15%. Такой прогноз в беседе | 11.12.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. В начале 2025 года спрос на новые автомобили на российском рынке может сократиться на 10–20%, а цены снова вырастут - примерно на 10–15%. Такой прогноз в беседе с "Известиями" дал независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов.Как он заявил, уже сегодня очевидно, что продажи новых автомобилей в ноябре и декабре нынешнего года снизятся в сравнении с сентябрем и октябрем. Точно спрогнозировать ценовую динамику в существующих условиях, по его словам, сейчас довольно сложно, но едва ли цены будут повышаться медленнее инфляции, а она на начало года предсказывается на уровне около 5%. Тем не менее эксперт все же сделал прогноз: "Общий рост цен может составить 10–15%".При этом он отметил, что теоретически цены может сдерживать расширение ассортимента, в частности, за счет выхода на российский рынок модели Chery Tiggo 9, новой Omoda C5 и модели от Jaecoo. Но в то же время Тузов подчеркнул, что при низком спросе это не может продлиться долго.Примечательно, что в нынешнего году российские автосалоны решили не вводить традиционные новогодние скидки, объяснив свое решение слишком быстрым ростом цен.

https://1prime.ru/20241210/avtomobil-853459493.html

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легковые автомобилии, цены, прогноз