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Как подорожают новые автомобили в начале года. Прогнозы эксперта - 11.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241211/avtomobili-853497635.html
Как подорожают новые автомобили в начале года. Прогнозы эксперта
Как подорожают новые автомобили в начале года. Прогнозы эксперта - 11.12.2024, ПРАЙМ
Как подорожают новые автомобили в начале года. Прогнозы эксперта
В начале 2025 года спрос на новые автомобили на российском рынке может сократиться на 10–20%, а цены снова вырастут - примерно на 10–15%. Такой прогноз в беседе | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T16:23+0300
2024-12-11T16:24+0300
экономика
легковые автомобилии
цены
прогноз
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. В начале 2025 года спрос на новые автомобили на российском рынке может сократиться на 10–20%, а цены снова вырастут - примерно на 10–15%. Такой прогноз в беседе с "Известиями" дал независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов.Как он заявил, уже сегодня очевидно, что продажи новых автомобилей в ноябре и декабре нынешнего года снизятся в сравнении с сентябрем и октябрем. Точно спрогнозировать ценовую динамику в существующих условиях, по его словам, сейчас довольно сложно, но едва ли цены будут повышаться медленнее инфляции, а она на начало года предсказывается на уровне около 5%. Тем не менее эксперт все же сделал прогноз: "Общий рост цен может составить 10–15%".При этом он отметил, что теоретически цены может сдерживать расширение ассортимента, в частности, за счет выхода на российский рынок модели Chery Tiggo 9, новой Omoda C5 и модели от Jaecoo. Но в то же время Тузов подчеркнул, что при низком спросе это не может продлиться долго.Примечательно, что в нынешнего году российские автосалоны решили не вводить традиционные новогодние скидки, объяснив свое решение слишком быстрым ростом цен.
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легковые автомобилии, цены, прогноз
Экономика, легковые автомобилии, цены, прогноз
16:23 11.12.2024 (обновлено: 16:24 11.12.2024)
 
Как подорожают новые автомобили в начале года. Прогнозы эксперта

Автоэксперт Тузов: в начале года цены на новые авто в России вырастут на 10-15%

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота мегамолла "ТрансТехСервис"в Казани
Работа мегамолла ТрансТехСервисв Казани - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. В начале 2025 года спрос на новые автомобили на российском рынке может сократиться на 10–20%, а цены снова вырастут - примерно на 10–15%. Такой прогноз в беседе с "Известиями" дал независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов.
Как он заявил, уже сегодня очевидно, что продажи новых автомобилей в ноябре и декабре нынешнего года снизятся в сравнении с сентябрем и октябрем. Точно спрогнозировать ценовую динамику в существующих условиях, по его словам, сейчас довольно сложно, но едва ли цены будут повышаться медленнее инфляции, а она на начало года предсказывается на уровне около 5%.
Тем не менее эксперт все же сделал прогноз: "Общий рост цен может составить 10–15%".
При этом он отметил, что теоретически цены может сдерживать расширение ассортимента, в частности, за счет выхода на российский рынок модели Chery Tiggo 9, новой Omoda C5 и модели от Jaecoo. Но в то же время Тузов подчеркнул, что при низком спросе это не может продлиться долго.
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
Мантуров рассказал, что препятствует снижению цен на автомобили в России
Вчера, 09:22
Примечательно, что в нынешнего году российские автосалоны решили не вводить традиционные новогодние скидки, объяснив свое решение слишком быстрым ростом цен.
 
Экономикалегковые автомобилииценыпрогноз
 
 
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