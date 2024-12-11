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Балицкий не планирует контактов с главой МАГАТЭ по ЗАЭС
Балицкий не планирует контактов с главой МАГАТЭ по ЗАЭС - 11.12.2024, ПРАЙМ
Балицкий не планирует контактов с главой МАГАТЭ по ЗАЭС
Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил РИА Новости, что пока не планирует контактов с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросии по Запорожской АЭС. | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T03:32+0300
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2024-12-11T03:32+0300
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил РИА Новости, что пока не планирует контактов с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросии по Запорожской АЭС.
Гросси 5 декабря заявил, что очередные переговоры с представителями РФ и Украины по ситуации вокруг ЗАЭС состоятся через несколько недель.
"Нет, у нас недавно (встреча - ред.) была, мы пока не планируем", - сказал Балицкий в ответ на вопрос, планирует ли он встречу с Гросси.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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Энергетика, Экономика, Газ, РФ, УКРАИНА, Энергодар, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Балицкий не планирует контактов с главой МАГАТЭ по ЗАЭС
Глава Запорожской области Балицкий не планирует контактов с главой МАГАТЭ по ЗАЭС
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил РИА Новости, что пока не планирует контактов с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросии по Запорожской АЭС.
Гросси 5 декабря заявил, что очередные переговоры с представителями РФ и Украины по ситуации вокруг ЗАЭС состоятся через несколько недель.
"Нет, у нас недавно (встреча - ред.) была, мы пока не планируем", - сказал Балицкий в ответ на вопрос, планирует ли он встречу с Гросси.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.