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Балицкий не планирует контактов с главой МАГАТЭ по ЗАЭС

Балицкий не планирует контактов с главой МАГАТЭ по ЗАЭС - 11.12.2024, ПРАЙМ

Балицкий не планирует контактов с главой МАГАТЭ по ЗАЭС

Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил РИА Новости, что пока не планирует контактов с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросии по Запорожской АЭС. | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T03:32+0300

2024-12-11T03:32+0300

2024-12-11T03:32+0300

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил РИА Новости, что пока не планирует контактов с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросии по Запорожской АЭС. Гросси 5 декабря заявил, что очередные переговоры с представителями РФ и Украины по ситуации вокруг ЗАЭС состоятся через несколько недель. "Нет, у нас недавно (встреча - ред.) была, мы пока не планируем", - сказал Балицкий в ответ на вопрос, планирует ли он встречу с Гросси. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

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газ, рф, украина, энергодар, магатэ, запорожская аэс