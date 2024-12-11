Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогноз по инфляции на 2024 год - 11.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20241211/bank-rossii-853498725.html
Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогноз по инфляции на 2024 год
Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогноз по инфляции на 2024 год - 11.12.2024, ПРАЙМ
Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогноз по инфляции на 2024 год
Опрошенные Банком России аналитики повысили прогноз по инфляции в РФ на 2024 год до 9,2% с 7,7%, а на 2025 год - до 6% с 5,3%, говорится в материалах... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T17:15+0300
2024-12-11T17:18+0300
банк россии
россия
инфляция
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/44/841464403_0:0:3103:1745_1920x0_80_0_0_a856e8523f6ad24d5c64040d964a809f.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Опрошенные Банком России аналитики повысили прогноз по инфляции в РФ на 2024 год до 9,2% с 7,7%, а на 2025 год - до 6% с 5,3%, говорится в материалах регулятора. "Прогноз инфляции на 2024 год повышен до 9,2% (+1,5 процентного пункта к октябрьскому опросу), на 2025 год - до 6,0% (+0,7 процентного пункта), на 2026 год - до 4,5% (+0,4 процентного пункта). Аналитики ожидают, что инфляция вернется к цели в 2027 году", - сообщается в макроэкономическом опросе ЦБ. Согласно материалам регулятора, ожидания аналитиков по средней ключевой ставке повышены на всем горизонте. Медианный прогноз на 2024 год - 17,5% годовых (+0,2 процентного пункта). Он предполагает, что в декабре 2024 года средняя ключевая ставка составит 21,5% годовых. Ожидания на 2025 год - 21,3% годовых (+3,3 процентного пункта), на 2026 год - 14,6% годовых (+2,1 процентного пункта). Прогноз на конец горизонта - 10,4% годовых (+1,4 процентного пункта) выше медианной оценки нейтральной ключевой ставки (8,0% годовых). Уровень безработицы, по мнению аналитиков, в 2024-2026 годах снизится. Они ожидают, что в 2024 году безработица снизится до 2,4%, в 2025 году вырастет до 2,6%, в 2026 году - до 2,8% и вернется на уровень 2023 года (3%) к концу горизонта. Прогноз роста ВВП в 2024 году повышен до 3,8% (+0,1 процентного пункта). Прогнозы на 2025-2026 понижены до 1,5% и 1,7% соответственно, прогноз на конец горизонта не изменился - 1,9%. Прогноз курса доллара на 2024 год - 92,6 рубля, на 2025 год - 102 рубля, на 2026 год - 104 рубля, на 2027 год - 106,6 рубля, рубль слабее на 6,6-7,4% по сравнению с октябрьским опросом, отмечают аналитики ЦБ. Согласно ожиданиям аналитиков, в среднем за 2024 год нефть марки Brent будет стоить 80 доллар за баррель (предполагает среднюю цену 75 долларов за баррель в декабре 2024 года). Далее цена будет снижаться и составит 75 долларов за баррель в 2025–2026 годах, 72 доллара за баррель в 2027 году.
https://1prime.ru/20241211/inflyatsiya-853497951.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/44/841464403_21:0:2750:2047_1920x0_80_0_0_d7fecd47fbc386857cde8ca0cc5f341f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, инфляция, банк россии
Банк России, РОССИЯ, инфляция, Банк России
17:15 11.12.2024 (обновлено: 17:18 11.12.2024)
 
Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогноз по инфляции на 2024 год

ЦБ: аналитики повысили прогноз по инфляции в России на 2024 год с 7,7% до 9,2%

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Банка России
Здание Банка России - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Опрошенные Банком России аналитики повысили прогноз по инфляции в РФ на 2024 год до 9,2% с 7,7%, а на 2025 год - до 6% с 5,3%, говорится в материалах регулятора.
"Прогноз инфляции на 2024 год повышен до 9,2% (+1,5 процентного пункта к октябрьскому опросу), на 2025 год - до 6,0% (+0,7 процентного пункта), на 2026 год - до 4,5% (+0,4 процентного пункта). Аналитики ожидают, что инфляция вернется к цели в 2027 году", - сообщается в макроэкономическом опросе ЦБ.
Согласно материалам регулятора, ожидания аналитиков по средней ключевой ставке повышены на всем горизонте. Медианный прогноз на 2024 год - 17,5% годовых (+0,2 процентного пункта). Он предполагает, что в декабре 2024 года средняя ключевая ставка составит 21,5% годовых. Ожидания на 2025 год - 21,3% годовых (+3,3 процентного пункта), на 2026 год - 14,6% годовых (+2,1 процентного пункта). Прогноз на конец горизонта - 10,4% годовых (+1,4 процентного пункта) выше медианной оценки нейтральной ключевой ставки (8,0% годовых).
Американский флаг, Вашингтон, США
В США зафиксировали ускорение инфляции
16:42
Уровень безработицы, по мнению аналитиков, в 2024-2026 годах снизится. Они ожидают, что в 2024 году безработица снизится до 2,4%, в 2025 году вырастет до 2,6%, в 2026 году - до 2,8% и вернется на уровень 2023 года (3%) к концу горизонта.
Прогноз роста ВВП в 2024 году повышен до 3,8% (+0,1 процентного пункта). Прогнозы на 2025-2026 понижены до 1,5% и 1,7% соответственно, прогноз на конец горизонта не изменился - 1,9%. Прогноз курса доллара на 2024 год - 92,6 рубля, на 2025 год - 102 рубля, на 2026 год - 104 рубля, на 2027 год - 106,6 рубля, рубль слабее на 6,6-7,4% по сравнению с октябрьским опросом, отмечают аналитики ЦБ.
Согласно ожиданиям аналитиков, в среднем за 2024 год нефть марки Brent будет стоить 80 доллар за баррель (предполагает среднюю цену 75 долларов за баррель в декабре 2024 года). Далее цена будет снижаться и составит 75 долларов за баррель в 2025–2026 годах, 72 доллара за баррель в 2027 году.
 
Банк РоссииРОССИЯинфляцияБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала