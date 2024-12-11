https://1prime.ru/20241211/bank-rossii-853498725.html

Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогноз по инфляции на 2024 год

Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогноз по инфляции на 2024 год - 11.12.2024, ПРАЙМ

Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогноз по инфляции на 2024 год

Опрошенные Банком России аналитики повысили прогноз по инфляции в РФ на 2024 год до 9,2% с 7,7%, а на 2025 год - до 6% с 5,3%, говорится в материалах... | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T17:15+0300

2024-12-11T17:15+0300

2024-12-11T17:18+0300

банк россии

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инфляция

банк россии

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Опрошенные Банком России аналитики повысили прогноз по инфляции в РФ на 2024 год до 9,2% с 7,7%, а на 2025 год - до 6% с 5,3%, говорится в материалах регулятора. "Прогноз инфляции на 2024 год повышен до 9,2% (+1,5 процентного пункта к октябрьскому опросу), на 2025 год - до 6,0% (+0,7 процентного пункта), на 2026 год - до 4,5% (+0,4 процентного пункта). Аналитики ожидают, что инфляция вернется к цели в 2027 году", - сообщается в макроэкономическом опросе ЦБ. Согласно материалам регулятора, ожидания аналитиков по средней ключевой ставке повышены на всем горизонте. Медианный прогноз на 2024 год - 17,5% годовых (+0,2 процентного пункта). Он предполагает, что в декабре 2024 года средняя ключевая ставка составит 21,5% годовых. Ожидания на 2025 год - 21,3% годовых (+3,3 процентного пункта), на 2026 год - 14,6% годовых (+2,1 процентного пункта). Прогноз на конец горизонта - 10,4% годовых (+1,4 процентного пункта) выше медианной оценки нейтральной ключевой ставки (8,0% годовых). Уровень безработицы, по мнению аналитиков, в 2024-2026 годах снизится. Они ожидают, что в 2024 году безработица снизится до 2,4%, в 2025 году вырастет до 2,6%, в 2026 году - до 2,8% и вернется на уровень 2023 года (3%) к концу горизонта. Прогноз роста ВВП в 2024 году повышен до 3,8% (+0,1 процентного пункта). Прогнозы на 2025-2026 понижены до 1,5% и 1,7% соответственно, прогноз на конец горизонта не изменился - 1,9%. Прогноз курса доллара на 2024 год - 92,6 рубля, на 2025 год - 102 рубля, на 2026 год - 104 рубля, на 2027 год - 106,6 рубля, рубль слабее на 6,6-7,4% по сравнению с октябрьским опросом, отмечают аналитики ЦБ. Согласно ожиданиям аналитиков, в среднем за 2024 год нефть марки Brent будет стоить 80 доллар за баррель (предполагает среднюю цену 75 долларов за баррель в декабре 2024 года). Далее цена будет снижаться и составит 75 долларов за баррель в 2025–2026 годах, 72 доллара за баррель в 2027 году.

https://1prime.ru/20241211/inflyatsiya-853497951.html

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россия, инфляция, банк россии