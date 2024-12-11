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Росстат сообщил, сколько россиян живут за чертой бедности
Росстат сообщил, сколько россиян живут за чертой бедности - 11.12.2024, ПРАЙМ
Росстат сообщил, сколько россиян живут за чертой бедности
Численность населения Россия с денежными доходами ниже границы бедности в третьем квартале 2024 года составила 11,8 миллиона человек, или 8% жителей страны,... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T19:27+0300
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2024-12-11T19:28+0300
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Численность населения Россия с денежными доходами ниже границы бедности в третьем квартале 2024 года составила 11,8 миллиона человек, или 8% жителей страны, следует из предварительных данных Росстата. Начальное значение "границы бедности" устанавливается на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума на основе потребительской корзины. Это прожиточный минимум за четвертый квартал 2020 года, который ежеквартально увеличивается по уровню инфляции. Как следует из данных Росстата, базовая граница бедности в четвертом квартале 2020 года была на уровне 11 329 рублей. В третьем квартале текущего года значение границы бедности составило 15 679 рубля (рост на 38,4% к четвертому кварталу 2020 года). "Численность населения с доходами ниже границы бедности составила 8% жителей страны. По сравнению с третьим кварталом 2023 года численность населения с доходами ниже границы бедности уменьшилась на 1,4 п.п. На снижение уровня бедности повлияли рост доходов населения (за счет роста заработных плат), реализация адресных социальных программ, направленных на наиболее уязвимые группы населения, рост социальных пособий", - говорится в комментарии статистического ведомства. В первом квартале численность россиян с денежными доходами ниже границы бедности составляла 14 миллионов человек, или 9,6%; во втором квартале - 12,4 миллиона человек, или 8,5%. Также Росстат сообщил, что по итогам января-сентября 2024 года число тех, чьи доходы были ниже границы бедности, оценивается в 12,6 миллиона человек, или 8,6%. По данным Росстата, численность населения с денежными доходами ниже границы бедности в РФ в 2023 году составила 12,4 миллиона человек, или 8,5%.
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росстат, бедность
Экономика, Росстат, бедность
Росстат сообщил, сколько россиян живут за чертой бедности
Росстат представил данные о численности россиян с доходами ниже границы бедности
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Численность населения Россия с денежными доходами ниже границы бедности в третьем квартале 2024 года составила 11,8 миллиона человек, или 8% жителей страны, следует из предварительных данных Росстата.
Начальное значение "границы бедности" устанавливается на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума на основе потребительской корзины. Это прожиточный минимум за четвертый квартал 2020 года, который ежеквартально увеличивается по уровню инфляции.
Как следует из данных Росстата, базовая граница бедности в четвертом квартале 2020 года была на уровне 11 329 рублей. В третьем квартале текущего года значение границы бедности составило 15 679 рубля (рост на 38,4% к четвертому кварталу 2020 года).
"Численность населения с доходами ниже границы бедности составила 8% жителей страны. По сравнению с третьим кварталом 2023 года численность населения с доходами ниже границы бедности уменьшилась на 1,4 п.п. На снижение уровня бедности повлияли рост доходов населения (за счет роста заработных плат), реализация адресных социальных программ, направленных на наиболее уязвимые группы населения, рост социальных пособий", - говорится в комментарии статистического ведомства.
Россия присоединилась к Глобальному альянсу по борьбе с голодом и бедностью
В первом квартале численность россиян с денежными доходами ниже границы бедности составляла 14 миллионов человек, или 9,6%; во втором квартале - 12,4 миллиона человек, или 8,5%.
Также Росстат сообщил, что по итогам января-сентября 2024 года число тех, чьи доходы были ниже границы бедности, оценивается в 12,6 миллиона человек, или 8,6%.
По данным Росстата, численность населения с денежными доходами ниже границы бедности в РФ в 2023 году составила 12,4 миллиона человек, или 8,5%.