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Росстат сообщил, как подорожал бензин за неделю

Росстат сообщил, как подорожал бензин за неделю - 11.12.2024, ПРАЙМ

Росстат сообщил, как подорожал бензин за неделю

Средняя розничная цена бензина в России со 2 по 9 декабря выросла на 0,45%, или на 27 копеек - до 60,14 рубля за литр, дизтоплива - на 0,41%, или на 28 копеек,... | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T19:05+0300

2024-12-11T19:05+0300

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бензин

подорожание

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России со 2 по 9 декабря выросла на 0,45%, или на 27 копеек - до 60,14 рубля за литр, дизтоплива - на 0,41%, или на 28 копеек, до 69,32 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Ранее, с 25 ноября по 2 декабря, средняя цена бензина в рознице выросла на 0,37%, или на 22 копейки - до 59,87 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,4%, или на 28 копеек, до 69,04 рубля за литр. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подорожал на 0,46%, до 54,8 рубля за литр, Аи-95 - на 0,45%, до 59,98 рубля. Цена за литр Аи-98 выросла на 0,47% - до 81,83 рубля за литр. Общая инфляция в стране с 3 по 9 декабря составила 0,48%. Рост цен на бензин был зафиксирован в 79 регионах страны. Сильнее всего за отчетный период он подорожал в Камчатском крае - на 1%. В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли на 0,5% и 0,7% соответственно. Снижение цен было зафиксировано в Республике Тыва (-0,1%). При этом недельная динамика по объему производства нефтепродуктов в материалах не приводится. Как объясняли РИА Новости в Минэнерго РФ, решение о закрытии этих данных было принято для обеспечения информационной безопасности рынка. Правительство России с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью. Запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в России с 1 марта. В конце мая он был временно снят, а с августа возобновлен. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца года.

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росстат, бензин, подорожание