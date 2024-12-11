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Биржи АТР торгуются в плюсе на ожидании мер по стимулированию экономики КНР
Биржи АТР торгуются в плюсе на ожидании мер по стимулированию экономики КНР - 11.12.2024, ПРАЙМ
Биржи АТР торгуются в плюсе на ожидании мер по стимулированию экономики КНР
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно торгуются в плюсе в среду утром на ожидании дополнительных мер по стимулированию | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T07:59+0300
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно торгуются в плюсе в среду утром на ожидании дополнительных мер по стимулированию экономики Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 7.35 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,22%, до 3 430,25 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,62%, до 2 088 пунктов, гонконгский Hang Seng Index - на 0,07%, до 20 324,75 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,72%, до 2 435,15 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,48%, до 8 352,6 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,33%, до 39 240,5 пункта.
В среду правительство Китая начинает проведение двухдневной Центральной рабочей экономической конференции, на которой будут обсуждаться экономическое состояние страны и возможные меры стимулирования.
"Сейчас инвесторам, вероятно, потребуются более конкретные детали, которые могут и не раскрыться после проведения Центральной рабочей экономической конференции. Некоторые аналитики по рынкам продолжают придерживаться мнения, что какие-либо действенные меры стимулирования могут быть приняты только после 20 января, и правительство не торопится действовать на данный момент", - сообщил агентству Блумберг глава отдела управления активами институциональных инвесторов в Maybank Securities Pte Вонг Кок Хун (Wong Kok Hoong).
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рынки, торги, китай, москва, азиатско-тихоокеанский регион, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Рынки, Торги, Экономика, КИТАЙ, МОСКВА, Азиатско-Тихоокеанский регион, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
Биржи АТР торгуются в плюсе на ожидании мер по стимулированию экономики КНР
Биржи АТР преимущественно растут на ожиданиях мер по стимулированию экономики Китая
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно торгуются в плюсе в среду утром на ожидании дополнительных мер по стимулированию экономики Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 7.35 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,22%, до 3 430,25 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,62%, до 2 088 пунктов, гонконгский Hang Seng Index - на 0,07%, до 20 324,75 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,72%, до 2 435,15 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,48%, до 8 352,6 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,33%, до 39 240,5 пункта.
В среду правительство Китая начинает проведение двухдневной Центральной рабочей экономической конференции, на которой будут обсуждаться экономическое состояние страны и возможные меры стимулирования.
"Сейчас инвесторам, вероятно, потребуются более конкретные детали, которые могут и не раскрыться после проведения Центральной рабочей экономической конференции. Некоторые аналитики по рынкам продолжают придерживаться мнения, что какие-либо действенные меры стимулирования могут быть приняты только после 20 января, и правительство не торопится действовать на данный момент", - сообщил агентству Блумберг глава отдела управления активами институциональных инвесторов в Maybank Securities Pte Вонг Кок Хун (Wong Kok Hoong).