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Дефицит бюджета США вырос больше прогноза - 11.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Дефицит бюджета США вырос больше прогноза
Дефицит бюджета США вырос больше прогноза - 11.12.2024, ПРАЙМ
Дефицит бюджета США вырос больше прогноза
Дефицит бюджета США в ноябре вырос до 366,763 миллиарда долларов с 257,45 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета министерства финансов страны. | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T22:10+0300
2024-12-11T22:10+0300
экономика
дефицит бюджета сша
рост
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в ноябре вырос до 366,763 миллиарда долларов с 257,45 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета министерства финансов страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали дефицит на уровне 353 миллиардов долларов. В ноябре прошлого года был зафиксирован дефицит в размере 314,012 миллиарда долларов. Согласно отчету американского минфина, государственные расходы в США в отчетном месяце выросли на 14,4% в годовом выражении и составили 668,517 миллиарда долларов, доходы сократились на 7,7% - до 301,754 миллиарда долларов.
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дефицит бюджета сша, рост
Экономика, дефицит бюджета США, рост
22:10 11.12.2024
 
Дефицит бюджета США вырос больше прогноза

Минфин: дефицит бюджета США в ноябре вырос до $366,8 млрд - больше прогноза

© Фото : Public Domain/Billie Grace WardИнформационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
© Фото : Public Domain/Billie Grace Ward
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в ноябре вырос до 366,763 миллиарда долларов с 257,45 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета министерства финансов страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали дефицит на уровне 353 миллиардов долларов.
В ноябре прошлого года был зафиксирован дефицит в размере 314,012 миллиарда долларов.
Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
Маск сократит расходы бюджета США на 2 триллиона долларов при одном условии
28 октября, 07:54
Согласно отчету американского минфина, государственные расходы в США в отчетном месяце выросли на 14,4% в годовом выражении и составили 668,517 миллиарда долларов, доходы сократились на 7,7% - до 301,754 миллиарда долларов.
 
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