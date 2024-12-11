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Дефицит бюджета США вырос больше прогноза

Дефицит бюджета США вырос больше прогноза - 11.12.2024, ПРАЙМ

Дефицит бюджета США вырос больше прогноза

Дефицит бюджета США в ноябре вырос до 366,763 миллиарда долларов с 257,45 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета министерства финансов страны. | 11.12.2024, ПРАЙМ

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экономика

дефицит бюджета сша

рост

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в ноябре вырос до 366,763 миллиарда долларов с 257,45 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета министерства финансов страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали дефицит на уровне 353 миллиардов долларов. В ноябре прошлого года был зафиксирован дефицит в размере 314,012 миллиарда долларов. Согласно отчету американского минфина, государственные расходы в США в отчетном месяце выросли на 14,4% в годовом выражении и составили 668,517 миллиарда долларов, доходы сократились на 7,7% - до 301,754 миллиарда долларов.

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дефицит бюджета сша, рост