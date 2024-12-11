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Дайджест российских СМИ - 11 декабря

Дайджест российских СМИ - 11 декабря - 11.12.2024, ПРАЙМ

Дайджест российских СМИ - 11 декабря

(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ) | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T03:14+0300

2024-12-11T03:14+0300

2024-12-11T03:14+0300

россия

общество

рф

москва

сша

владимир путин

дональд трамп

владимир зеленский

госдума

оон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853481233.jpg?1733876056

(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ) КОММЕРСАНТ www.kommersant.ru - Был бы человек, а права найдутся - Владимир Путин искал их вместе со всеми на заседании СПЧ, чтобы защитить - 10 декабря президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников, конечно, обратил внимание на то, что в какой-то момент во главу угла атаки на покушающихся на права человека встал "Орешник", который, по словам верховного главнокомандующего, нуждается в постоянном совершенствовании не меньше, чем ядерная доктрина или институт защиты прав человека. - 19 лет и никакой отсрочки - Финансистку Ольгу Миримскую приговорили как за убийство - 19 лет лишения свободы со штрафом в 400 миллионов рублей - такое наказание назначил Измайловский райсуд Москвы экс-председателю совета директоров банка БКФ, основателю компании "Русский продукт" Ольге Миримской. Она была признана виновной в даче взятки в размере 3,2 миллионов рублей следователю, а также в попытках подкупа судей на общую сумму более одного миллиона долларов. - Огонь на возмещение - ВС решит, что считать военными действиями, которые лишают права на страховые выплаты - Полагаются ли страховые выплаты за пострадавшее от обстрелов имущество в приграничных регионах РФ, где не введено военное положение, предстоит решить Верховному суду (ВС). Подобных споров становится все больше, а требуемые со страховщиков суммы исчисляются уже миллиардами рублей. - В тесноте, да не в кредите - Доходы девелоперов жилья сокращаются вслед за спросом на новостройки - По итогам 2024 года выручка застройщиков жилья в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области сократится как минимум на 5–9%, ожидают аналитики. Причина - снижение спроса на 16–21% после отмены прошедшим летом массовой льготной ипотеки. Падение оборотов девелоперов могло быть и более заметным, но им удается удерживать высокие цены на недвижимость. - IT-бюджеты берут под контроль - Белый дом определит судьбу всех госрасходов на цифровизацию исполнительной власти - Правительство сводит принятие решений о финансировании новых цифровых проектов в одну точку - "защищать" свои предложения в области информатизации ведомствам, госкомпаниям и внебюджетным фондам придется на профильной подкомиссии правительственной комиссии по цифровому развитию, которую возглавляет куратор нового нацпроекта "Экономика данных", вице-премьер Дмитрий Григоренко. - Коммуникации обретают цену - Из-за их неэффективности компании теряют до 8,7 триллионов рублей в год - Ежегодные совокупные потери российских компаний из-за неэффективных коммуникаций могут достигать 8,7 триллионов рублей, подсчитали в Московской школе управления "Сколково". В эту сумму входят потери как от оплаты потраченного впустую рабочего времени, так и от сорванных сделок и упущенных возможностей. По подсчетам аналитиков, этот показатель - прямое следствие того, что половина сотрудников тратит на неэффективные коммуникации в среднем два часа в день. - Промипотеку подогнали под лимиты - Объемы кредитования по программе снизились, но уложились в размер субсидий - Лимиты бюджетного субсидирования, выделенные на этот год на программу промышленной ипотеки (кредиты по покупку, строительство и ремонт промышленных площадок), практически исчерпаны. Как сообщили "Ъ" в Минпромторге, из 7,2 миллиардов рублей субсидий осталось менее 1% - 43 миллионов рублей, которые планируется распределить в течение декабря. - Станция "Москва-профицитная" - Мониторинг государственных финансов - Больше половины (55%) накопленного на 1 ноября 2024 года профицита всех региональных бюджетов РФ - 772 миллиардов рублей из 1,399 триллионов рублей - пришлось на Москву, следует из аналитики, предоставленной "Ъ" агентством АКРА. Речь, поясним, идет о субъектах РФ без учета местных бюджетов и четырех новых регионов. В АКРА отмечают, что годом ранее доля Москвы в общем профиците была значительно меньшей - 23%. - Судье не дали выбрать из двух зол меньшее - КС не счел ее вмешательство в дела следствия преступлением против правосудия - Конституционный суд (КС) согласился с тем, что вмешательство судьи в дела следствия - это превышение должностных полномочий, а не преступление против правосудия. Такой вывод следует из отказного определения по жалобе экс-председателя Новосибирского облсуда Риммы Шатовкиной, которое опубликовано на сайте КС. Эксперт полагает, что налицо пересечение двух норм и какую применять - решает следователь. - Военный томограф показал коррупцию - Вынесен приговор по делу о махинациях с медицинской аппаратурой - К четырем годам лишения свободы условно приговорил Замоскворецкий райсуд столицы гендиректора ООО "Стройхимпроект" Елену Ляхович. Она признана виновной в особо крупном мошенничестве при закупке медицинской техники для Минобороны. Столь мягкое наказание объясняется тем, что подсудимая полностью признала вину, возместила ущерб, а ее дело было рассмотрено в особом порядке. - "Цапковскому" пересчитали передачи - Компаньон Вячеслава Цеповяза должен вернуть потраченные на осужденного средства - Предприниматель из станицы Кущевской Вячеслав Тесля, бывший компаньон члена банды "Цапки" Вячеслава Цеповяза, ведет судебный спор с финансовым управляющим осужденного, признанного банкротом. С 2020 по 2023 год господин Тесля по доверенности от господина Цеповяза получал арендные платежи за использование "цапковского" имущества, после чего тратил средства на поездки в колонию и на приобретение посылок для осужденного. - С пляжа в камеру - Выданного Колумбией россиянина обвинили в давнем убийстве - В Ленинградской области СКР предъявил Вадиму Фролову обвинение в убийстве, совершенном почти десять лет назад. По версии следствия, в 2015 году господин Фролов задушил своего родственника-предпринимателя, а затем сжег в лесу его автомобиль. - Экспресс-тест по русскому - Поправки о проверке детей мигрантов на знание языка принимают ускоренно - Госдума во вторник одобрила в первом чтении законопроект о запрете приема в школы детей мигрантов без тестирования на знание русского языка. Ранее в правительстве высказали к этой инициативе ряд замечаний, но спикер Думы Вячеслав Володин выразил надежду, что к середине дня 11 декабря депутаты вместе с чиновниками найдут компромиссные формулировки, которые позволят одобрить документ в целом. - Береги вес смолоду - В Минздраве признали резекцию желудка стандартом медпомощи детям с ожирением - Минздрав РФ разработал проект обновленного стандарта медицинской помощи детям с ожирением. В документ впервые включены хирургические методы лечения: резекция желудка, гастрошунтирование и бандажирование. При этом финансирование государством таких операций, обращают внимание эксперты, предусмотрено только для совершеннолетних пациентов. - Язык от Киева уведет - О чем Владимир Зеленский поспорил с Дональдом Трампом - Президент Украины Владимир Зеленский пообещал обратиться с предложением пригласить Украину в НАТО не к Дональду Трампу, а к уходящему президенту США Джо Байдену. На это заявление, выявившее фундаментальные расхождения в оценках ключевых вопросов украинского кризиса и нарастающее отчуждение между украинским лидером и избранным президентом США отреагировал миллиардер Илон Маск, входящий в ближайшее окружение избранного президента США Дональда Трампа. - Сирии не хотят рисовать новые границы - Совбез ООН и Израиль адаптируются к новым реалиям - Международное сообщество пытается понять, как теперь взаимодействовать с Дамаском. Этот вопрос стал ключевой темой заседания Совета Безопасности (СБ) ООН. Его члены выступили за сохранение территориальной целостности страны, центральное правительство которой рухнуло в ночь на 8 декабря. - Погостили сирийцы - и хватит - Приютившие беженцев страны указывают им на дверь - Вслед за падением режима Башара Асада в Сирии европейские страны одна за другой заявляют о приостановке процесса приема заявлений сирийских беженцев на убежище. Некоторые из них вроде Австрии, на территории которой нашли пристанище около 87 тысяч сирийцев, уже распорядились пересмотреть даже те заявления о предоставлении убежища, которые давно были одобрены. - В одном сплошном "Полюсе" - Компания хочет увеличить производство золота в два раза - Золотодобывающая компания "Полюс" (MOEX: PLZL) планирует вложить до 7,8 миллиардов долларов в запуск трех проектов - Сухой Лог, Чульбаткан и Чертово Корыто — общей мощностью до 3,5 миллионов унций золота в год. В результате компания может занять второе место среди мировых золотодобытчиков после американской Newmont. - Восток переориентировался - Юань все активнее торгуется на внебиржевом рынке - Торги юанем вслед за "токсичными" валютами плавно переходят на внебиржевой рынок. Доля этого сегмента в торговле китайской валютой составляет уже две трети от общего объема операций. По итогам ноября суммарный объем достиг рекордного значения в восемь триллионов рублей, из которых около 5,4 триллионов рублей пришлись на сделки на внебиржевом рынке. - Кондитеры взвесили цены - Конфеты и вафли дорожают из-за сырья - Вслед за какао начали дорожать другие ингредиенты кондитерских изделий, включая растительные масла и продукцию из яблок. Вместе с ослаблением рубля это привело к росту себестоимости кондитерского ассортимента на 28% и пересмотру производителями отпускных цен. О повышении стоимости за месяц заявили уже шесть крупных поставщиков. - Искусство ограничений - Александра Мерцалова о скрытых возможностях аграрной дипломатии - Прозвучавшее в прошлую пятницу заявление и. о. премьера Абхазии Валерия Бганбы о запрете ввоза в Россию мандаринов из республики почти никого не удивило и мгновенно было растиражировано новостными агентствами. "Мандарины - абхазская нефть, идет шантаж", - заметил в переписке со мной сотрудник выпуска "Ъ". - Банки индексируют безопасность - В 2025 году темпы роста затрат банков на ИБ будут минимальными за четыре года - В 2025 году затраты банков на обеспечение информационной безопасности (ИБ) вырастут лишь на величину инфляции. По словам экспертов, это связано со значительным продвижением крупных банков в импортозамещении, в частности по замене наиболее дорогостоящих решений. - Что в имени тебе ЛУКОЙЛ - Дочерний нефтетрейдер компании фокусируется на своем бренде - На фоне сообщений о планах швейцарского трейдера Litasco (принадлежит ЛУКОЙЛу (MOEX: LKOH)) восстановить бизнес в Америке компания переименовывает подразделения LUKOIL Pan Americas и LUKOIL Benelux. Отказ от названия LUKOIL может снизить ассоциации с российским происхождением, а также свидетельствовать о планах дальнейшего обособления Litasco. - Дороги дороги - Производители цемента просят освободить их от штрафов за перегруз - Производители цемента просят ввести мораторий до 2028 года на взыскания штрафов за транспортировку сырья с перегрузом по аналогии с той мерой, которая сейчас обсуждается для мусоровозов. Из-за усиления контроля бизнес все чаще сталкивается со взысканиями, размер которых зачастую превышает стоимость перевозимой продукции. - Бюджет транслирует деньги - Государственным теле- и радиоканалам повышают размеры субсидий - Государство выделит в следующем году 139,6 миллиардов рублей на деятельность государственных СМИ, что почти на 45 миллиардов рублей больше, чем предусматривал предыдущий вариант бюджета. ВГТРК получит субсидию 22,4 млрд руб., "Первый канал" - шесть миллиардов рублей, МИА "Россия сегодня" - 10,9 миллиардов рублей, ФГУП ИТАР-ТАСС - 4,8 миллиардов рублей. - Финансам не до сеансов - Онлайн-кинотеатры сократили количество премьер в высокий сезон - Осенью 2024 года российские онлайн-кинотеатры сократили выпуск оригинальных сериалов на треть, однако общий зрительский интерес к таким проектам вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение выпуска собственных сериалов в сервисах объясняют ростом издержек при производстве. - "Сегодня в нашей индустрии нет столяров с рубанком" - Владелец Первой мебельной фабрики Александр Шестаков о нехватке кадров и отраслевом лоббизме - Падение спроса на квартиры в новостройках после отмены массовой ипотеки напрямую коснулось и производителей мебели, наращивавших продажи в том числе за счет ажиотажа на первичном рынке жилья. О том, сколько индустрия теряет из-за изменения конъюнктуры на девелоперском рынке, как покупатели свыклись с мыслью об уходе из России IKEA и почему необходимы высокие пошлины на импортную продукцию. ВЕДОМОСТИ www.vedomosti.ru - Приведет ли вторжение Израиля в Сирию к новому конфликту - Израильские войска находятся в 25 километров от сирийской столицы - Армия обороны Израиля в ходе продолжающегося наступления заняла большую часть буферной зоны на Голанских высотах на юге Сирии и находится примерно в 25 километров к юго-западу от Дамаска, передает Reuters со ссылкой на источники. - Продажи цветов в России восстановились до уровня 2021 года - Этому способствует в том числе рост доли рынка отечественных производителей - Жители России по итогам 2024 года купят 2,02 миллиардов штук. свежесрезанных цветов, следует из совместного исследования маркетплейса цветов и подарков Flowwow и маркетинговой компании Daily Dozen (есть у "Ведомостей"). После резкого снижения продаж в 2022 года показатель восстановился и достиг уровня 2021 года, пишут аналитики. - Алексей Комиссаров покинет пост гендиректора АНО "Россия – страна возможностей" - Он сосредоточится на работе ректора РАНХиГС - В автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия – страна возможностей" (РСВ), которая занимается кадровыми конкурсами, сменится генеральный директор. Вместо Алексея Комиссарова ее возглавит ректор мастерской управления "Сенеж", исполнительный директор РСВ Андрей Бетин. - Конституционный суд оценит законность обращения к статье Зорькина в агитации - С жалобой обратился кандидат, снятый с выборов за АПМ с цитатами председателя суда - Конституционный суд (КС) начал изучать новую жалобу на положения законов "Об основных гарантиях избирательных прав". Заявителем стал экс-кандидат в депутаты совета депутатов муниципального округа Преображенское Москвы Антон Тимченко ("Справедливая Россия"), которого сняли с выборов за использование в агитационных материалах цитаты председателя КС Валерия Зорькина и фрагмента песни группы "Наутилус помпилиус" без ссылок на авторов и их согласия. - Детей мигрантов без знания русского языка не будут принимать в школы - Им также придется подтвердить законность пребывания в России - Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Депутаты одобрили поправки на пленарном заседании нижней палаты 10 декабря. Законопроект предполагает изменения в статье 67 и 78 закона об образовании в РФ. - Представительство Российской академии наук откроется в ДНР - Оно займется оперативным решением научных задач в новых регионах - Члены Российской академии наук (РАН) поддержали открытие представительства академии в Донецкой народной республике (ДНР). За такое решение проголосовало абсолютное большинство участников общего собрания членов РАН (высший орган управления академии) 10 декабря. Сроки реализации этой инициативы пока неизвестны. - "Ингосстрах" потребовал от владельца сгоревшего склада Ozon больше 6 миллиардов рублей - Страховщик пытается отсудить у структуры ГК "Ориентир" средства, выплаченные Ozon после пожара - "Ингосстрах" подал в Арбитражный суд Московской области иск на 6,4 миллиардов рублейк владельцу сгоревшего в 2022 году склада онлайн-ритейлера Ozon – структуре девелопера ГК "Ориентир" ООО "Ориентир Запад-1", следует из картотеки арбитражных дел. Третьим лицом проходит ООО "Интернет решения" – дочерняя компания "Озон холдинга", головной структуры Ozon. - НСПК задумалась о создании резервной платежной инфраструктуры - Это необходимо с точки зрения безопасности и надежности системы платежей - Национальная система платежных карт (НСПК) обдумывает создание "на большом расстоянии от Москвы" резервного офиса, который полностью продублирует инфраструктуру платежной системы, начиная от ЦОДов и железа и заканчивая людьми, бэк-офисом, IT-специалистами и прочее. - Закупки у малого и среднего бизнеса превысили заложенный в нацпроект KPI - МСП стали бенефициарами ухода иностранных поставщиков - Объем закупок госкомпаний у малых и средних предприятий (МСП) по итогам реализации профильного нацпроекта более чем в 2 раза превысил показатели 2018 года и оказался выше обозначенного KPI (7,2 триллионов рублей). Это следует из аналитического доклада Корпорации МСП о результатах мероприятий по расширению доступа МСП к закупкам крупнейших заказчиков в период действия нацпроекта (КМСП курирует это направление поддержки бизнеса). - Министр обороны Индии прибыл в Россию с визитом - Несмотря на давление США, Дели продолжит военно-техническое сотрудничество с Россией - В Москве министр обороны Индии Раджнатх Сингх во второй день своего визита принял участие в 21-м заседании межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), сопредседателями которой являются главы военных ведомств двух стран. - Россия все еще обсуждает с Абхазией отозванное ею инвестсоглашение - Без дотаций Москвы Сухуму не хватает электроэнергии - Россия продолжает обсуждать с Абхазией вопрос отозванного парламентом республики инвестиционного соглашения, а также вопрос соцобеспечения абхазских граждан, приостановленного Москвой с сентября. Об этом 10 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. - Джо Байден определил ключевые задачи до истечения срока полномочий - Они коснутся американских студентов, Ближнего Востока, Украины и чипов - Президент США Джо Байден планирует максимально использовать свои возможности на нескольких приоритетных для него направлениях внутренней и внешней политики до прихода к власти избранного главы государства Дональда Трампа. - Как "Почта России" продала банк и получила свыше 15 000 объектов от Росимущества - Часть полученной от государства недвижимости компания тоже начала продавать - Банк ВТБ выкупил долю "Почты России" в 49,99% в "Почта банке" за 36 млрд руб. Об этом в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев. - Т-банк выложил большую языковую модель на 32 миллиарда параметров в открытый доступ - Модель разработана на базе китайской Qwen-2.5 от Alibaba Group - Т-банк (группа "Т-технологии") открыла доступ к двум большим языковым моделям (LLM): T-Pro на 32 миллиарда параметров (переменных) и обновленной T-Lite на семь миллиардов параметров. - Российские компании увеличили экспорт СУГ в Азию почти в полтора раза - Поставки перенаправляются в Китай, Турцию и страны Средней Азии - Экспорт сжиженных углеводородных газов (СУГ; используются преимущественно в качестве моторного топлива) в страны Азии, включая Турцию, в январе – сентябре 2024 года вырос на 45% к тому же периоду прошлого года до 1,2 миллионов тонн. - "Интер РАО", возможно, нашла новое место для размещения штаб-квартиры - Она выкупила часть делового квартала "Московский шелк" в Хамовниках - Энергетический холдинг "Интер РАО" выкупил у девелопера Sminex часть делового квартала "Московский шелк" на Саввинской набережной в Хамовниках. - Рынок облачных сервисов с GPU в 2024 году вырастет в 1,5 раза до 17,1 миллиардов рублей - Рост этого сегмента подстегивают трудности с приобретением графических процессоров и спрос на ИИ - Российский рынок облачных сервисов для вычислений с использованием графических процессоров (GPU) в России в этом году может вырасти на 55% до 17,1 миллиардов рублей Такую предварительную оценку дали аналитики исследовательской компании J"son & Partners Consulting в исследовании, посвященном публичным облакам - "Полюс" раскрыл инвестиции в Сухой Лог - Проект позволит выпускать 2,3-2,8 миллионов унций золота в год - Капитальные затраты на проект освоения крупнейшего золоторудного месторождения в России Сухой Лог, расположенного в Иркутской области, составят шесть миллиардов долларов (596,4 миллиардов рублей по текущему курсу). - Аналитики "Т-инвестиций" назвали самые рискованные корпоративные облигации - В зоне риска дефолтов девелоперы и телекомигроки - Высокие ставки в экономике не приговор для долгового рынка. Исторические данные за последние 20 лет не показывают прямой связи между количеством дефолтов и уровнем ключевой ставки, а сумма неисполненных обязательств по отношению к объему размещений за год колебалась вокруг 1% даже в кризисные годы (за исключением 2009 года), следует из обзора "Т-инвестиций". РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА www.rg.ru - Естественный интеллект России - Общее собрание РАН: Без опоры на науку мы не решим задачи технологического лидерства - На этот академический форум съехались ведущие ученые из всех уголков страны. Общее собрание проходит в переломный для нашей науки и для РАН момент. Многие годы она была штабом науки, играла ключевую роль в реализации крупнейших программ, связанных с обеспечением научного и технологического суверенитета страны. - Рули без страха - Наличие полиса ОСАГО стали проверять камеры - С начала месяца заработала проверка наличия полиса ОСАГО на автомобили с помощью камер. Правда, только в отдельных регионах и только по отдельным случаям. Об этом рассказал глава Российского союза авто- страховщиков Евгений Уфимцев. Впрочем, это лишь начало эксперимента. Дальше незастрахованных автовладельцев ждут и другие приключения. - О чем не говорят следователи - В СКР объяснили, как распознать мошенников - В ведомстве Александра Бастрыкина сообщили, что телефонные мошенники все чаще стали представляться следователями СК. И рассказали, как отличить поддельного сотрудника от настоящего. Вчера в Следственном комитете РФ неожиданно рассказали не о конкретном преступлении, которым ведомство сейчас занимается, а о сложившейся ситуации с телефонными мошенниками. - Кому за тридцать - Потребительские кредиты подорожали до рекордного с 2022 года уровня - Полная стоимость потребительских кредитов в крупнейших банках превысила в среднем 31%, достигнув рекордного с 2022 года уровня, следует из данных "Финуслуг". Но в реальности цифры уже выше, отмечают опрошенные "Российской газетой" эксперты. В крупных банках одолжить деньги обойдется в 34-36% годовых. Под конец декабря значения могут подняться еще выше с учетом вероятного роста ключевой ставки. - Лишние люди - Нейросети выживают реальных авторов из соцсетей - В ближайшие годы контент, создаваемый при помощи искусственного интеллекта, вытеснит живых авторов в соцсетях. Так оценивают перспективы этого рынка как российские, так и западные эксперты. Основной риск они видят в том, что генерируемые нейросетями тексты обучаются на созданном живыми авторами материале, а затем начинают конкурировать с ними, побеждая тех количеством создаваемого контента. - Тест-контроль - Госдума вводит запрет принимать в школы без знания русского языка - Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. Депутаты уточнили, что тестирование будет проходить бесплатно, и дали разъяснения по подготовке детей приезжих к учебе. Второе и третье чтения ожидаются уже сегодня. - Миссия защиты - Владимир Путин обсудил с членами СПЧ защиту прав участников СВО, проблемы ЕГЭ и социальные вопросы - В Международный день прав человека президент РФ Владимир Путин провел ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. На повестке - защита прав участников СВО, механизмы поиска без вести пропавших в зоне боевых действий, школьное образование, проблемы уголовно-исполнительной системы. - Общее наследие - Михаил Мишустин рассказал о принципах сотрудничества с бизнесом по восстановлению исторических памятников - Государство хотело бы разделить с частными инвесторами ответственность за сохранение исторических памятников страны. Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, на каких условиях можно получить льготный заем и право владения отреставрированным объектом. - Герой - Медик вернул бойца с того света - Медик группы эвакуации одного из российских подразделений Олег Мочалов, позывной Док, совершил настоящее чудо в курском приграничье. Он вернул к жизни раненого бойца, которого уже все сочли мертвым. - Минобороны - Освобождено село желтое, наши войска на шаг ближе к покровску - Российские войска освободили село Желтое в Покровском районе Донецкой Народной Республики. Этот населенный пункт находится на южных подступах к стратегическому узлу обороны ВСУ - городу Покровску. Всего за сутки ВСУ потеряли порядка 1800 человек. - Право - Семьям бойцов СВО разрешат обналичить материнский капитал - Важный законопроект внесен в Государственную Думу. Он предлагает разрешить семьям участников специальной военной операции в случае необходимости получить право обналичить материнский капитал. - Свет в конце тоннеля - В Самаре завершили проходку левого перегонного тоннеля метро к станции "Театральная" - В Самаре метростроевцы прошли левый перегонный тоннель между станциями "Алабинская" и "Театральная". Радость со строителями пришли разделить многие самарцы. Такое внимание к событию понятно, ведь метрополитен для города-миллионника - особый социальный объект. - Подводные крылья и камни - Определились лидеры онлайн-голосования за символы для новой тысячерублевки - В полдень 12 декабря завершится народное онлайн-голосование за символы для новой тысячерублевой банкноты. Отдать свой голос за одну из 25 отобранных экспертами достопримечательностей Поволжья еще можно успеть на сайте ЦБ. - От Волги - до моря - Николай Патрушев: Готовится новая стратегия судостроения России - Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев провел во вторник выездное совещание в Волгограде по вопросам участия промышленных предприятий Волгоградской области в развитии судостроения страны. - Поле нецензурной брани - Обновлены правила размещения надписей на печати и дисках - Роспотребнадзор разработал обновленные правила размещения предупреждений на печатной и аудиопродукции о том, что там содержится нецензурная лексика. Документ размещен для общественного обсуждения. - Кто первый у кассы - МВД РФ предлагает блокировать до суда счета фигурантов уголовных дел - Полицейское ведомство планирует поправить Уголовно-процессуальный кодекс РФ для того, чтобы его следователи могли блокировать счета фигурантов уголовных дел еще до того, как это сделает суд - Штрафы поделят - Проезд на красный свет пойдет в пользу федерального бюджета - Доход со штрафов водителей решено получать и в федеральный бюджет. Такую поправку предложил минфин ко второму чтению проекта поправок в Бюджетный кодекс. - Шире круг - Киров вступил в статус новогодней столицы и установил рекорд хороводов - Вятка официально стала новогодней столицей России. Сначала в Кирове встретили целый поезд послов гостеприимства, потом открыли фестиваль елок и поставили рекорд по числу участников праздничного хоровода. - Не Робин и не гуд - В США пойман убийца страхового топ-менеджера - Правоохранительные структуры США после пяти дней поисков по всей стране задержали подозреваемого в резонансном убийстве главы медицинской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, которое было совершено 4 декабря в самом центре Манхэттена (штат Нью-Йорк). - Совет по уставу - Совбез ООН следит за непредсказуемой ситуацией в Сирии - Члены Совета Безопасности ООН были застигнуты врасплох стремительным развитием ситуации в Сирии. По словам российского постпреда Василия Небензи, Совбезу требуется время для проведения всестороннего анализа и принятия документа по Сирии. - "Пешки" хотят на Гавайи - Тайваньские сепаратисты напрасно рассчитывают на рост поддержки со стороны США - Уже известно, что глава тайваньской администрации Лай Циндэ в ходе своего предстоящего турне по островным государствам Тихого океана заскочит и на американские территории: Гуам и Гавайи. Цель визита очевидна: от лица Тайваня отвесить Вашингтону низкий поклон за очередные поставки вооружений на 385 миллиардов долларов. - Устоит ли елка? - Что увидел корреспондент "РГ", пройдя по штабам политических партий Грузии - Под аккомпанемент ласкового тбилисского солнца решаю совершить неспешную прогулку по значимым политическим местам грузинской столицы. На площади Ираклия II расположена штаб-квартира правящей "Грузинской мечты". У партии собственное солидное здание. - Зубы дракона - В Курске арестован чиновник, ответственный за возведение фортификаций - Ленинский районный суд Курска вынес решение об аресте на два месяца бывшего замгендиректора АО "Корпорация развития Курской области" Игоря Грабина. В организации, ответственной за инвестиции и инфраструктуру, он распоряжался имуществом и финансами. - На автобусе - в Китай - Пункт пропуска у трансграничного моста через Амур заработал для пассажиров - Между Благовещенском и Хэйхэ (КНР), спустя год после грузового, запустили и пассажирское сообщение по международному автодорожному мосту. Вчера перевезли первых туристов. Время в пути - 2 часа 20 минут. - Малышовый расчет - На Ямале женщинам, родившим до 30 лет, выплатят три миллиона рублей - Самую высокую в России выплату при рождении ребенка ввели на Ямале. Если женщина родит до 30 лет, то получит три миллиона рублей. Условие: эти деньги можно будет вложить в покупку жилья. 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Никто не назовет "зайцем" и не высадит из салона. - Поставить блок - Бактерии в кишечнике вызывают болезни сердца - Исследователи сделали важное открытие: бактерии, живущие в кишечнике, способны вырабатывать вещество, которое напрямую воздействует на клетки сердца. Это открытие, опубликованное на портале Nature, может привести к созданию новых эффективных лекарств для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. - Аврорин как пароль - Местом встречи таланта с интеллектом стал Медиацентр "РГ" - Вчера в Москве состоялось Общее собрание Российской академии наук, а в Стокгольме вручали Нобелевские премии лауреатам 2024 года. Сегодня в "Российской газете" то и другое органично соединилось. В гости к нам, на улицу Правды, 24, - известные ученые, конструкторы, академики и члены-корреспонденты РАН, ветераны атомной отрасли и ее нынешние руководители - Герои Труда и Герои России. - Умная капля - Анализ за час сможет выявить рак мозга - Ученые Университета Нотр-Дама (США) утверждают, что разработали быстрый анализ крови на глиобластому - опухоль мозга. Метод основан на выявлении так называемых везикул, которые выделяются раковыми клетками. - Всему начало - Новая частица может стать прорывом в познании Вселенной - Впервые в эксперименте на Большом адронном коллайдере (БАК) удалось зафиксировать и наблюдать топ-кварки, сверхбыстрые и нестабильные частицы. По мнению ученых, это важнейшее открытие знаменует собой поворотный момент в понимании материи и первых секунд существования Вселенной. - Универсальный солдат - Гран-при Всероссийского конкурса изобретателей-2024 вручен создателю робота двойного назначения - Из более чем тысячи лучших инноваторов России, которые участвовали в этом конкурсе, жюри выбрало работу докторанта Омского автобронетанкового инженерного института Нуржана Ракимжанова. ИЗВЕСТИЯ www.izvestia.ru - Миграционный тезис - Что ждёт сирийских беженцев в ЕС после ухода Асада - Вопрос сирийского кризиса должен быть вынесен на повестку ближайшей пленарной сессии Европарламента, сообщил "Известиям" евродепутат Тьерри Мариани. Он подтвердил обеспокоенность своей парламентской группы возможностью новой волны сирийских беженцев. Между тем ряд стран Европы, напротив, надеется, что число мигрантов сократится. - "Российские двигатели будут безопасно возвращать ступени ракеты на Землю" - Генеральный конструктор "ОДК-Кузнецов" Павел Чупин - об отечественных силовых агрегатах для космоса, авиации и наземного применения - В России проектируют многоразовые ракетные двигатели, которые и позволят безопасно возвращать отработавшие ступени сверхлёгких ракет на Землю. Об этом в интервью "Известиям" рас- сказал генеральный конструктор "ОДК-Кузнецов" Павел Чупин. - Надбавки не надо - В РФ могут ввести госрегулирование наценок на социально значимые товары - Минсельхоз поддержал предложение депутатов о госрегулировании наценок на социально значимые продукты, узнали "Известия". В ведомстве полагают, что ограничивать надбавки для оптовой и розничной торговли на 5 и 15% соответственно нужно только в исключительных случаях, например, когда цены растут на 10% и более в течение двух месяцев. Против выступают Минпромторг, МЭР, Минфин. - Найти и обеспечить - В Минобороны на фоне отставок решили ввести должности офицеров-снабженцев - В батальонах ВДВ планируется ввести должности заместителя командира по тылу. Офицеры будут отвечать за снабжение боеприпасами, снаряжением, амуницией и другими материальными средствами. Эксперты отмечают: замы по тылу должны помочь своевременному снабжению подразделений всем необходимым — это в условиях боевых действий имеет важное значение. Также они напомнили, что СВО вскрыла серьёзные проблемы в структурах материально-технического обеспечения Вооружённых сил РФ. - Права и порядок - С какими предложениями члены СПЧ пришли к Путину - Телефонное мошенничество возведено на Украине в ранг госполитики в качестве одной из линий атак на Россию. Об этом Владимир Путин заявил 10 декабря на заседании с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Президент пообещал обратить внимание Генпрокуратуры РФ на эту проблему, он поручит ей рассмотреть предложения способов заблокировать вал звонков от злоумышленников. - Военторг уместен - Украина может понизить возраст призыва в обмен на ракеты - Владимир Зеленский и его окружение рассматривают вопрос снижения мобилизационного возраста исключительно как предмет для торга с Западом, заявил "Известиям" посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. По его мнению, на такой шаг Украина всё же может пойти в случае дальнейшего получения дальнобойных ракет. - "Деградация ОБСЕ по всем измерениям - Постпред РФ при организации Александр Лукашевич — о её недееспособности - ОБСЕ не сможет способствовать урегулированию украинского кризиса и стать площадкой для мирных переговоров по этой теме, заявил "Известиям" постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич. И всё же, несмотря на общую деградацию института ОБСЕ и сложности в донесении позиции нашей страны до Запада, Москва видит важным продолжать своё членство: указаний от руководства страны о заморозке или приостановке российского участия не поступало. - Будет всем премьером - В Сирии мало кто доволен новым главой правительства - Вооружённая сирийская оппозиция поручила Мухаммеду аль-Баширу сформировать новое правительство Сирии для переходного этапа. И, по последним данным, он уже сделал это. Столь скорые шаги вызвали недовольство некоторых фракций. По информации "Известий", боевики, захватившие Дамаск, уже контактируют с сирийскими племенами для обустройства страны. - Дело живёт - "Смертность бизнеса" снизилась до минимума с 2012 года - В России "смертность бизнеса" сократилась до рекордно низких значений за 12 лет. По данным ФНС, с января по ноябрь 2024-го свою деятельность прекратило 185 тысяч юрлиц. При этом новых открылось 198 тысяч (а это уже минимум с пандемийного 2020-го). Компании адаптировались к новым условиям, занимая ниши после ухода иностранцев и инвестируя в замещение импорта. - Деньги врозь - Кабмин готов поддержать введение спецсчетов для иноагентов - Правительство готово поддержать законопроект, обязывающий иноагентов создавать специальные рублёвые счета в России, узнали "Известия". Они предназначены для получения доходов от интеллектуальной деятельности. Кроме того, ко второму чтению депутаты подготовили поправки, которые будут касаться зачисления средств от продажи имущества, рассказали в Госдуме. - Дитя раздора - Как московская бизнесвумен попала из списка Forbes в колонию - Измайловский суд Москвы приговорил экс-главу банка БКФ, основателя компании "Русский продукт" Ольгу Миримскую к 19 годам колонии. Её признали виновной в даче двух взяток на 3,25 миллионов рублей подмосковному следователю Юрию Носову, который также оказался на скамье подсудимых.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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