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Долги других стран перед Россией достигли 30 миллиардов долларов

Долги других стран перед Россией достигли 30 миллиардов долларов - 11.12.2024, ПРАЙМ

Долги других стран перед Россией достигли 30 миллиардов долларов

Россия в минувшем году значительно увеличила кредитование других стран, доведя его объем до более чем 30 миллиардов долларов, что является самым высоким... | 11.12.2024, ПРАЙМ

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россия

всемирный банк

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Россия в минувшем году значительно увеличила кредитование других стран, доведя его объем до более чем 30 миллиардов долларов, что является самым высоким показателем с 1999 года. По данным анализа Всемирного банка, проведенного агентством РИА Новости, крупнейшими получателями новых кредитов стали Египет, Бангладеш и Индия.Объем долгов других стран перед Россией вырос на 1,3 миллиарда долларов, составив 30,1 миллиарда. Последний раз этот показатель превышал эту цифру в 1999 году, когда он достиг 32,8 миллиарда долларов.Наибольшим должником остается Беларусь, с долгом в 7,75 миллиарда долларов, что составляет около 25% от общего объема кредитов, выданных Россией. На втором месте находится Бангладеш с 6,6 миллиарда долларов (22%), а третью позицию занимает Индия с 4,1 миллиарда долларов (14%). В пятерку также включают Египет (3,3 миллиарда долларов, 11%) и Вьетнам (1,4 миллиарда долларов, 5%).Больше всего в прошлом году занимал Египет, чьи обязательства увеличились на 1,45 миллиарда долларов. Долг Бангладеш возрос на 745 миллионов долларов, а Индии — на 363 миллиона. Узбекистан увеличил свою задолженность на 41,3 миллиона долларов, в то время как Афганистан — на 19,9 миллиона. Также наблюдается рост долгов Замбии, Йемена, Шри-Ланки, Эквадора, Судана и Молдавии, суммарно на 26,54 миллиона долларов.Появился новый должник — Никарагуа, которая впервые с 2003 года взяла у России заем на сумму 16,9 миллиона долларов.Тем не менее, обязательства ряда стран перед Россией также снизились. Лидируют в этом плане Сомали, которому Россия списала почти весь долг: от 703 миллионов долларов на конец 2022 года до 49 миллионов на конец прошлого года. Кроме того, задолженность Беларуси уменьшилась на 487 миллионов, Сербии — на 117 миллионов, Армении — на 40 миллионов, а Азербайджана — на 22 миллиона долларов. В общей сложности еще 10 стран погасили свои обязательства перед Россией на сумму 82 миллиона долларов.

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россия, всемирный банк