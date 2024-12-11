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Доллар шокирован: Трамп возьмется за него уже в следующем году - 11.12.2024, ПРАЙМ
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Доллар шокирован: Трамп возьмется за него уже в следующем году
Доллар шокирован: Трамп возьмется за него уже в следующем году - 11.12.2024, ПРАЙМ
Доллар шокирован: Трамп возьмется за него уже в следующем году
В своем традиционном "шокирующем прогнозе" Saxo Bank предположил, что введение повышенных пошлин на импорт в США, анонсированное Дональдом Трампом, ударит по... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T08:00+0300
2024-12-11T08:00+0300
мнения аналитиков
дональд трамп
saxo bank
сша
доллар сша
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МОСКВА, 11 дек – ПРАЙМ. В своем традиционном "шокирующем прогнозе" Saxo Bank предположил, что введение повышенных пошлин на импорт в США, анонсированное Дональдом Трампом, ударит по мировой торговле. Страны начнут искать альтернативы для международных расчетов, в том числе цифровые, в результате чего рынок криптовалют вырастет в четыре раза - более чем до 10 триллионов долларов. Последствия же для самого доллара будут катастрофичными – введение пошлин отрежет их необходимое предложение на мировом рынке. И глобальная система, основанная на долларе, забуксует.Во время первого президентского срока США Трамп ввел новые пошлины на импорт из Китая на общую сумму порядка 380 миллиардов долларов, некоторые из них были сохранены и администрацией Джо Байдена. В течение новой предвыборной кампании Трамп объяснял необходимость введения импортных пошлин тем, что указанная мера приведет к развитию национальной промышленности: компании, производящие свои товары за пределами США, будут простимулированы открывать производства на территории страны, создавая тем самым дополнительные рабочие места в экономике и увеличивая налоговые поступления в бюджет государства.Кроме того, по мнению Трампа введение дополнительных импортных пошлин (в том числе, пошлин в размере 25% на все товары из Мексики и Канады и минимум 10% на импорт из Китая) окажет положительное влияние на борьбу с незаконным оборотом наркотических средств и нелегальным притоком мигрантов. Таким образом, политика избранного президента направлена в первую очередь на крупнейших торговых партнеров страны: Канаду, Китай, и Мексику. В 2023 году из перечисленных стран было импортировано товаров на сумму 1,2 триллиона долларов США. У США имеет место быть торговый дефицит, и Трамп намерен применить ввод импортных пошлин в виде инструмента для борьбы с ним.По оценкам международной исследовательской организации Tax Foundation, при реализации указанной меры администрацией Трампа эффективный средний уровень пошлин в США достигнет уровня в 17,7% – самый высокий показатель с 1934 года в США. Негативный эффект от введения пошлин для американской экономики заключается и в том, что импортирующие продукцию компании либо повышают отпускные цены, перекладывая издержки на покупателей, что приводит к увеличению расходов населения и росту инфляции, либо соглашаются на меньшую прибыль, что сокращает налоговые поступления в бюджет.Безусловно, действия Трампа и его администрации окажут воздействие на мировой финансовый рынок. Вероятно, введение пошлин приведет к удорожанию продукции на рынке США, что создаст дополнительные проинфляционные риски. Соответственно монетарная политика ФРС может ужесточаться вместо ожидаемого дальнейшего смягчения. При повышении ставки доллар часто укрепляется, так как увеличивается привлекательность американских государственных облигаций и возрастает спрос на валюту.На развивающихся рынках будет наблюдаться девальвация национальной валюты. Так, по оценкам экспертов, девальвация китайского юаня при введении высоких импортных пошлин на продукцию из Китая может достигнуть 50%. Это вызовет шок на азиатских рынках и повлечет за собой падение курсов национальных валют в других развивающихся странах.Создаются риски и на мировом рынке сырья: экспортеры сырьевых товаров могут столкнуться со снижением покупательной способности национальной валюты при ужесточении финансовых условий и на фоне укрепления доллара.Всеобъемлющие импортные пошлины поспособствуют быстрому скачку цен на мировых финансовых рынках и, в конечном итоге, приведут к замедлению экономического роста. Это окажет влияние и на фондовые рынки. Не исключено падение котировок по ценным бумагам транснациональных компаний, которые находятся в зависимости от своих иностранных дочерних компаний. При введении импортных пошлин в размере 10% аналитик Evercore оценивает снижение прибыли General Motors более чем на 20%, а у Ford и Stellantis – немного меньше.Негативный эффект на мировую экономику окажут и ответные меры стран, не согласных с введением больших импортных пошлин. Снизятся объемы мировой торговли вследствие нарушения финансовых потоков между странами Европы, США, Китаем и Канадой.Решение о вводе импортных пошлин в США косвенно затронет и финансовый рынок России. Возможен негативный эффект на курс российского рубля при укреплении доллара США, повышение волатильности на фондовом и сырьевом рынке. Однако, стоит иметь в виду, что доля доллара США во внешнеторговых расчетах России планомерно сокращается и есть тенденция во взаиморасчетах в национальных валютах.В целом, можно заключить, что импортные пошлины укрепят доллар США, тогда как администрация Трампа хотела бы снижения, чтобы экспорт из Америки был более привлекателен для иностранных покупателей. Аналитики из The Washington Post сообщают, что во время первого срока Трампа в качестве президента при введении первых импортных пошлин доллар укрепился на 10% по отношению к китайскому юаню.Поэтому видится возможным, что действия Трампа и его администрации будут сбалансированными и поступательными, чтобы смягчить волатильность на фондовом рынке, не допустить роста инфляции и сильного укрепления доллара. Не исключено также, что громкие заявления Трампа по поводу введения импортных пошлин необходимы для дальнейших переговоров с крупнейшими торговыми партнерами.Автор - Люкшин Артем Михайлович, к.э.н., доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова
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Артем Люкшин
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Артем Люкшин
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мнения аналитиков, дональд трамп, saxo bank, сша, доллар сша
Мнения аналитиков, Дональд Трамп, Saxo Bank, США, Доллар США
08:00 11.12.2024
 
Доллар шокирован: Трамп возьмется за него уже в следующем году

Финансист Люкшин: пошлины Трампа укрепят доллар, а США нужно его ослабление

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Артем Люкшин, к.э.н., доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова
Артем Люкшин
Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова
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МОСКВА, 11 дек – ПРАЙМ. В своем традиционном "шокирующем прогнозе" Saxo Bank предположил, что введение повышенных пошлин на импорт в США, анонсированное Дональдом Трампом, ударит по мировой торговле. Страны начнут искать альтернативы для международных расчетов, в том числе цифровые, в результате чего рынок криптовалют вырастет в четыре раза - более чем до 10 триллионов долларов. Последствия же для самого доллара будут катастрофичными – введение пошлин отрежет их необходимое предложение на мировом рынке. И глобальная система, основанная на долларе, забуксует.
Во время первого президентского срока США Трамп ввел новые пошлины на импорт из Китая на общую сумму порядка 380 миллиардов долларов, некоторые из них были сохранены и администрацией Джо Байдена. В течение новой предвыборной кампании Трамп объяснял необходимость введения импортных пошлин тем, что указанная мера приведет к развитию национальной промышленности: компании, производящие свои товары за пределами США, будут простимулированы открывать производства на территории страны, создавая тем самым дополнительные рабочие места в экономике и увеличивая налоговые поступления в бюджет государства.
Кроме того, по мнению Трампа введение дополнительных импортных пошлин (в том числе, пошлин в размере 25% на все товары из Мексики и Канады и минимум 10% на импорт из Китая) окажет положительное влияние на борьбу с незаконным оборотом наркотических средств и нелегальным притоком мигрантов. Таким образом, политика избранного президента направлена в первую очередь на крупнейших торговых партнеров страны: Канаду, Китай, и Мексику. В 2023 году из перечисленных стран было импортировано товаров на сумму 1,2 триллиона долларов США. У США имеет место быть торговый дефицит, и Трамп намерен применить ввод импортных пошлин в виде инструмента для борьбы с ним.
Работа ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
Греф научил, как распорядиться накоплениями в долларах
6 декабря, 13:49
По оценкам международной исследовательской организации Tax Foundation, при реализации указанной меры администрацией Трампа эффективный средний уровень пошлин в США достигнет уровня в 17,7% – самый высокий показатель с 1934 года в США. Негативный эффект от введения пошлин для американской экономики заключается и в том, что импортирующие продукцию компании либо повышают отпускные цены, перекладывая издержки на покупателей, что приводит к увеличению расходов населения и росту инфляции, либо соглашаются на меньшую прибыль, что сокращает налоговые поступления в бюджет.
Безусловно, действия Трампа и его администрации окажут воздействие на мировой финансовый рынок. Вероятно, введение пошлин приведет к удорожанию продукции на рынке США, что создаст дополнительные проинфляционные риски. Соответственно монетарная политика ФРС может ужесточаться вместо ожидаемого дальнейшего смягчения. При повышении ставки доллар часто укрепляется, так как увеличивается привлекательность американских государственных облигаций и возрастает спрос на валюту.
На развивающихся рынках будет наблюдаться девальвация национальной валюты. Так, по оценкам экспертов, девальвация китайского юаня при введении высоких импортных пошлин на продукцию из Китая может достигнуть 50%. Это вызовет шок на азиатских рынках и повлечет за собой падение курсов национальных валют в других развивающихся странах.
Создаются риски и на мировом рынке сырья: экспортеры сырьевых товаров могут столкнуться со снижением покупательной способности национальной валюты при ужесточении финансовых условий и на фоне укрепления доллара.
Всеобъемлющие импортные пошлины поспособствуют быстрому скачку цен на мировых финансовых рынках и, в конечном итоге, приведут к замедлению экономического роста. Это окажет влияние и на фондовые рынки. Не исключено падение котировок по ценным бумагам транснациональных компаний, которые находятся в зависимости от своих иностранных дочерних компаний. При введении импортных пошлин в размере 10% аналитик Evercore оценивает снижение прибыли General Motors более чем на 20%, а у Ford и Stellantis – немного меньше.
Негативный эффект на мировую экономику окажут и ответные меры стран, не согласных с введением больших импортных пошлин. Снизятся объемы мировой торговли вследствие нарушения финансовых потоков между странами Европы, США, Китаем и Канадой.
Решение о вводе импортных пошлин в США косвенно затронет и финансовый рынок России. Возможен негативный эффект на курс российского рубля при укреплении доллара США, повышение волатильности на фондовом и сырьевом рынке. Однако, стоит иметь в виду, что доля доллара США во внешнеторговых расчетах России планомерно сокращается и есть тенденция во взаиморасчетах в национальных валютах.
В целом, можно заключить, что импортные пошлины укрепят доллар США, тогда как администрация Трампа хотела бы снижения, чтобы экспорт из Америки был более привлекателен для иностранных покупателей. Аналитики из The Washington Post сообщают, что во время первого срока Трампа в качестве президента при введении первых импортных пошлин доллар укрепился на 10% по отношению к китайскому юаню.
Поэтому видится возможным, что действия Трампа и его администрации будут сбалансированными и поступательными, чтобы смягчить волатильность на фондовом рынке, не допустить роста инфляции и сильного укрепления доллара. Не исключено также, что громкие заявления Трампа по поводу введения импортных пошлин необходимы для дальнейших переговоров с крупнейшими торговыми партнерами.
Автор - Люкшин Артем Михайлович, к.э.н., доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова

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