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Минфин США оценил угрозы для доллара как резервной валюты
Минфин США оценил угрозы для доллара как резервной валюты - 11.12.2024, ПРАЙМ
Минфин США оценил угрозы для доллара как резервной валюты
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что не видит угроз для использования доллара как резервной валюты и не считает, что у американской валюты есть... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T19:13+0300
2024-12-11T19:13+0300
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экономика
джанет йеллен
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МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что не видит угроз для использования доллара как резервной валюты и не считает, что у американской валюты есть реальные конкуренты. "Я считаю, что использование доллара как резервной валюты выгодно для Соединённых Штатов, но я не вижу угроз для доллара. Политика нашей администрации состоит в том, что основные страны должны позволять рыночным силам определять стоимость своих валют. Интервенции возможны лишь для сдерживания экстремальной волатильности, но рынки должны определять стоимость доллара", — отметила Йеллен в интервью Bloomberg TV. Американский министр добавила, что к настоящему моменту интервенций на валютных рынках не проводилось, и, по её мнению, такая политика должна сохраняться в будущем.
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джанет йеллен, доллар
Экономика, Джанет Йеллен, доллар
Минфин США оценил угрозы для доллара как резервной валюты
Глава Минфина США: угроз для доллара как резервной валюты сегодня не существует
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что не видит угроз для использования доллара как резервной валюты и не считает, что у американской валюты есть реальные конкуренты.
"Я считаю, что использование доллара как резервной валюты выгодно для Соединённых Штатов, но я не вижу угроз для доллара. Политика нашей администрации состоит в том, что основные страны должны позволять рыночным силам определять стоимость своих валют. Интервенции возможны лишь для сдерживания экстремальной волатильности, но рынки должны определять стоимость доллара", — отметила Йеллен в интервью Bloomberg TV.
Глава Минфина США рассказала о дальнейших мерах против России
Американский министр добавила, что к настоящему моменту интервенций на валютных рынках не проводилось, и, по её мнению, такая политика должна сохраняться в будущем.