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Минфин США оценил угрозы для доллара как резервной валюты

Минфин США оценил угрозы для доллара как резервной валюты - 11.12.2024, ПРАЙМ

Минфин США оценил угрозы для доллара как резервной валюты

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что не видит угроз для использования доллара как резервной валюты и не считает, что у американской валюты есть... | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T19:13+0300

2024-12-11T19:13+0300

2024-12-11T19:14+0300

экономика

джанет йеллен

доллар

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МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что не видит угроз для использования доллара как резервной валюты и не считает, что у американской валюты есть реальные конкуренты. "Я считаю, что использование доллара как резервной валюты выгодно для Соединённых Штатов, но я не вижу угроз для доллара. Политика нашей администрации состоит в том, что основные страны должны позволять рыночным силам определять стоимость своих валют. Интервенции возможны лишь для сдерживания экстремальной волатильности, но рынки должны определять стоимость доллара", — отметила Йеллен в интервью Bloomberg TV. Американский министр добавила, что к настоящему моменту интервенций на валютных рынках не проводилось, и, по её мнению, такая политика должна сохраняться в будущем.

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джанет йеллен, доллар