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"Дом.РФ" выставит на торги пять объектов культурного наследия - 11.12.2024, ПРАЙМ
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"Дом.РФ" выставит на торги пять объектов культурного наследия
"Дом.РФ" выставит на торги пять объектов культурного наследия - 11.12.2024, ПРАЙМ
"Дом.РФ" выставит на торги пять объектов культурного наследия
Под управление "Дом.РФ" передали пять объектов культурного наследия для реализации на торгах с целью их восстановления, сообщила пресс-служба компании. | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T10:58+0300
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Под управление "Дом.РФ" передали пять объектов культурного наследия для реализации на торгах с целью их восстановления, сообщила пресс-служба компании. "Среди переданных - пять объектов культурного наследия в Тюменской, Владимирской и Воронежской областях общей площадью более 2,2 тысячи квадратных метров, которые будут восстановлены инвесторами. В их числе - жилые дома и учреждения в Тобольске, Александрове и Воронеже, построенные во второй половине XVIII - начале ХХ века", - отмечается в сообщении. В нем добавляется, что всего на очередном заседании правительственной комиссии по развитию жилищного строительства "Дом.РФ" переданы агентские полномочия в отношении 19 гектаров земли и 39 тысяч квадратных метров недвижимости в 19 российских регионах.
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россия, аукцион, дом.рф
РОССИЯ, аукцион, Дом.РФ
10:58 11.12.2024
 
"Дом.РФ" выставит на торги пять объектов культурного наследия

"Дом.РФ" намерен выставить на торги пять объектов культурного наследия

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМолоток на аукционе
Молоток на аукционе - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Под управление "Дом.РФ" передали пять объектов культурного наследия для реализации на торгах с целью их восстановления, сообщила пресс-служба компании.
"Среди переданных - пять объектов культурного наследия в Тюменской, Владимирской и Воронежской областях общей площадью более 2,2 тысячи квадратных метров, которые будут восстановлены инвесторами. В их числе - жилые дома и учреждения в Тобольске, Александрове и Воронеже, построенные во второй половине XVIII - начале ХХ века", - отмечается в сообщении.
В нем добавляется, что всего на очередном заседании правительственной комиссии по развитию жилищного строительства "Дом.РФ" переданы агентские полномочия в отношении 19 гектаров земли и 39 тысяч квадратных метров недвижимости в 19 российских регионах.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
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