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"Дом.РФ" выставит на торги пять объектов культурного наследия

"Дом.РФ" выставит на торги пять объектов культурного наследия - 11.12.2024, ПРАЙМ

"Дом.РФ" выставит на торги пять объектов культурного наследия

Под управление "Дом.РФ" передали пять объектов культурного наследия для реализации на торгах с целью их восстановления, сообщила пресс-служба компании. | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T10:58+0300

2024-12-11T10:58+0300

2024-12-11T10:58+0300

россия

аукцион

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Под управление "Дом.РФ" передали пять объектов культурного наследия для реализации на торгах с целью их восстановления, сообщила пресс-служба компании. "Среди переданных - пять объектов культурного наследия в Тюменской, Владимирской и Воронежской областях общей площадью более 2,2 тысячи квадратных метров, которые будут восстановлены инвесторами. В их числе - жилые дома и учреждения в Тобольске, Александрове и Воронеже, построенные во второй половине XVIII - начале ХХ века", - отмечается в сообщении. В нем добавляется, что всего на очередном заседании правительственной комиссии по развитию жилищного строительства "Дом.РФ" переданы агентские полномочия в отношении 19 гектаров земли и 39 тысяч квадратных метров недвижимости в 19 российских регионах.

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россия, аукцион, дом.рф