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Эксперты рассказали, сколько россияне тратят на красную икру

Эксперты рассказали, сколько россияне тратят на красную икру - 11.12.2024, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, сколько россияне тратят на красную икру

Средний чек россиян на покупку натуральной красной икры в ноябре вырос на четверть в годовом выражении, тогда как траты на черную прибавили 8%, подсчитали для... | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T03:17+0300

2024-12-11T03:17+0300

2024-12-11T03:17+0300

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Средний чек россиян на покупку натуральной красной икры в ноябре вырос на четверть в годовом выражении, тогда как траты на черную прибавили 8%, подсчитали для РИА Новости эксперты аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". "Красная икра натуральная: средний чек покупки - 4015 рублей, что на 25% выше уровня прошлого года. Число покупок ниже на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек покупки натуральной черной икры (без учета граммовой спецификации) составил 3520 рублей, что на 8% выше уровня 2023 года. А число покупок оказалось выше уровня прошлого года на 4%", - выяснили авторы исследования, сравнив данные за ноябрь этого и прошлого года. По их данным, потребительский интерес к натуральной черной икре, как правило, отличается устойчивостью и имеет более стабильную целевую аудиторию по сравнению с любителями красной икры. В текущем сезоне розничные цены на черную икру выросли заметно меньше, чем на красную, что сделало продукт более конкурентным и доступным для широкого круга покупателе, отметили авторы исследования. Это произошло благодаря растущему спросу в продовольственных категориях, увеличению объемов производства икорной продукции и расширению предложения в оптовых поставках, добавили они.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , москва