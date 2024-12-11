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Эксперты рассказали, сколько россияне тратят на красную икру - 11.12.2024, ПРАЙМ
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Эксперты рассказали, сколько россияне тратят на красную икру
Эксперты рассказали, сколько россияне тратят на красную икру - 11.12.2024, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, сколько россияне тратят на красную икру
Средний чек россиян на покупку натуральной красной икры в ноябре вырос на четверть в годовом выражении, тогда как траты на черную прибавили 8%, подсчитали для... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T03:17+0300
2024-12-11T03:17+0300
бизнес
россия
общество
москва
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Средний чек россиян на покупку натуральной красной икры в ноябре вырос на четверть в годовом выражении, тогда как траты на черную прибавили 8%, подсчитали для РИА Новости эксперты аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". "Красная икра натуральная: средний чек покупки - 4015 рублей, что на 25% выше уровня прошлого года. Число покупок ниже на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек покупки натуральной черной икры (без учета граммовой спецификации) составил 3520 рублей, что на 8% выше уровня 2023 года. А число покупок оказалось выше уровня прошлого года на 4%", - выяснили авторы исследования, сравнив данные за ноябрь этого и прошлого года. По их данным, потребительский интерес к натуральной черной икре, как правило, отличается устойчивостью и имеет более стабильную целевую аудиторию по сравнению с любителями красной икры. В текущем сезоне розничные цены на черную икру выросли заметно меньше, чем на красную, что сделало продукт более конкурентным и доступным для широкого круга покупателе, отметили авторы исследования. Это произошло благодаря растущему спросу в продовольственных категориях, увеличению объемов производства икорной продукции и расширению предложения в оптовых поставках, добавили они.
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4.7
96
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192
40
192
40
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5
4.7
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бизнес, россия, общество , москва
Бизнес, РОССИЯ, Общество , МОСКВА
03:17 11.12.2024
 
Эксперты рассказали, сколько россияне тратят на красную икру

"Платформа ОФД": средний чек покупки красной икры в ноябре вырос на четверть

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Средний чек россиян на покупку натуральной красной икры в ноябре вырос на четверть в годовом выражении, тогда как траты на черную прибавили 8%, подсчитали для РИА Новости эксперты аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".
"Красная икра натуральная: средний чек покупки - 4015 рублей, что на 25% выше уровня прошлого года. Число покупок ниже на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек покупки натуральной черной икры (без учета граммовой спецификации) составил 3520 рублей, что на 8% выше уровня 2023 года. А число покупок оказалось выше уровня прошлого года на 4%", - выяснили авторы исследования, сравнив данные за ноябрь этого и прошлого года.
По их данным, потребительский интерес к натуральной черной икре, как правило, отличается устойчивостью и имеет более стабильную целевую аудиторию по сравнению с любителями красной икры.
В текущем сезоне розничные цены на черную икру выросли заметно меньше, чем на красную, что сделало продукт более конкурентным и доступным для широкого круга покупателе, отметили авторы исследования. Это произошло благодаря растущему спросу в продовольственных категориях, увеличению объемов производства икорной продукции и расширению предложения в оптовых поставках, добавили они.
 
БизнесРОССИЯОбществоМОСКВА
 
 
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