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Экспорт автомобилей из Китая в США достиг исторического максимума

Экспорт автомобилей из Китая в США достиг исторического максимума - 11.12.2024, ПРАЙМ

Экспорт автомобилей из Китая в США достиг исторического максимума

Экспорт легковых автомобилей из Китая в США за 10 месяцев этого года увеличился до исторического максимума в 2,9 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по... | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T05:17+0300

2024-12-11T05:17+0300

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Экспорт легковых автомобилей из Китая в США за 10 месяцев этого года увеличился до исторического максимума в 2,9 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным американского статистического портала. По итогам десяти месяцев 2024 года объемы покупок Штатами легковых автомобилей у Китая выросли в 1,5 раза - до 2,89 миллиарда долларов. Это стало максимальным значением за такой период с 1992 года. Ранее такая статистика не велась. В октябре импорт Штатами китайских автомобилей достиг 398,6 миллиона долларов, увеличившись за месяц в 1,4 раза. Это стало максимумом с августа. Самым большим спросом у американцев пользовались автомобили с рабочим объемом двигателя от 1500 до 3000 кубических сантиметров (1,45 миллиарда долларов); гольфкары, снегоходы и другие подобные транспортные средства (839,3 миллиона); а также гибридные автомобили (371,2 миллиона). Кроме того, США почти в 10 раз увеличили импорт транспортных средств для перевозки десяти и более людей - до 26 миллионов долларов по итогам января-октября текущего года. В основном это были автобусы с электрическим двигателем. Также вдвое выросли закупки тракторов из Китая - почти до 42 миллионов долларов.

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бизнес, мировая экономика, китай, сша, москва