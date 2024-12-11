Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экспорт автомобилей из Китая в США достиг исторического максимума - 11.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241211/eksport-853482635.html
Экспорт автомобилей из Китая в США достиг исторического максимума
Экспорт автомобилей из Китая в США достиг исторического максимума - 11.12.2024, ПРАЙМ
Экспорт автомобилей из Китая в США достиг исторического максимума
Экспорт легковых автомобилей из Китая в США за 10 месяцев этого года увеличился до исторического максимума в 2,9 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T05:17+0300
2024-12-11T05:17+0300
бизнес
мировая экономика
экономика
китай
сша
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853482635.jpg?1733883457
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Экспорт легковых автомобилей из Китая в США за 10 месяцев этого года увеличился до исторического максимума в 2,9 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным американского статистического портала. По итогам десяти месяцев 2024 года объемы покупок Штатами легковых автомобилей у Китая выросли в 1,5 раза - до 2,89 миллиарда долларов. Это стало максимальным значением за такой период с 1992 года. Ранее такая статистика не велась. В октябре импорт Штатами китайских автомобилей достиг 398,6 миллиона долларов, увеличившись за месяц в 1,4 раза. Это стало максимумом с августа. Самым большим спросом у американцев пользовались автомобили с рабочим объемом двигателя от 1500 до 3000 кубических сантиметров (1,45 миллиарда долларов); гольфкары, снегоходы и другие подобные транспортные средства (839,3 миллиона); а также гибридные автомобили (371,2 миллиона). Кроме того, США почти в 10 раз увеличили импорт транспортных средств для перевозки десяти и более людей - до 26 миллионов долларов по итогам января-октября текущего года. В основном это были автобусы с электрическим двигателем. Также вдвое выросли закупки тракторов из Китая - почти до 42 миллионов долларов.
китай
сша
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, китай, сша, москва
Бизнес, Мировая экономика, Экономика, КИТАЙ, США, МОСКВА
05:17 11.12.2024
 
Экспорт автомобилей из Китая в США достиг исторического максимума

Экспорт легковых автомобилей из Китая в США за 10 месяцев достиг исторического максимума

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Экспорт легковых автомобилей из Китая в США за 10 месяцев этого года увеличился до исторического максимума в 2,9 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным американского статистического портала.
По итогам десяти месяцев 2024 года объемы покупок Штатами легковых автомобилей у Китая выросли в 1,5 раза - до 2,89 миллиарда долларов. Это стало максимальным значением за такой период с 1992 года. Ранее такая статистика не велась.
В октябре импорт Штатами китайских автомобилей достиг 398,6 миллиона долларов, увеличившись за месяц в 1,4 раза. Это стало максимумом с августа.
Самым большим спросом у американцев пользовались автомобили с рабочим объемом двигателя от 1500 до 3000 кубических сантиметров (1,45 миллиарда долларов); гольфкары, снегоходы и другие подобные транспортные средства (839,3 миллиона); а также гибридные автомобили (371,2 миллиона).
Кроме того, США почти в 10 раз увеличили импорт транспортных средств для перевозки десяти и более людей - до 26 миллионов долларов по итогам января-октября текущего года. В основном это были автобусы с электрическим двигателем. Также вдвое выросли закупки тракторов из Китая - почти до 42 миллионов долларов.
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаКИТАЙСШАМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала