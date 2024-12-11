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ЕК выделит 170 миллионов евро на усиление охраны границы с РФ и Белоруссией

ЕК выделит 170 миллионов евро на усиление охраны границы с РФ и Белоруссией - 11.12.2024, ПРАЙМ

ЕК выделит 170 миллионов евро на усиление охраны границы с РФ и Белоруссией

Европейская комиссия принимает решение о выделении дополнительных 170 миллионов евро странам ЕС, имеющим границу с Россией и Белоруссией. | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T15:00+0300

2024-12-11T15:00+0300

2024-12-11T15:00+0300

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европа

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еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 11 дек – ПРАЙМ. Европейская комиссия принимает решение о выделении дополнительных 170 миллионов евро странам ЕС, имеющим границу с Россией и Белоруссией. К вышеуказанным государствам относятся Финляндия, Норвегия, Эстония, Латвия, Литва и Польша. Это финансирование направлено на усиление охраны границ, как было отмечено в заявлении ЕК после заседания коллегии еврокомиссаров. В документе уточняется, что средства будут использованы для модернизации электронного оборудования, улучшения телекоммуникационных систем и развертывания мобильных комплексов для обнаружения и нейтрализации беспилотников. Согласно распределению выделенных средств: Эстония получит 19,4 миллиона евро, Финляндия – 50 миллионов евро, Латвия – 17 миллионов евро, Литва – 15,4 миллиона евро, Польша – 52 миллиона евро, а Норвегия – 16,4 миллиона евро.

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россия, европа, белоруссия, еврокомиссия