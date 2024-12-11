Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕК выделит 170 миллионов евро на усиление охраны границы с РФ и Белоруссией - 11.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241211/es-853495315.html
ЕК выделит 170 миллионов евро на усиление охраны границы с РФ и Белоруссией
ЕК выделит 170 миллионов евро на усиление охраны границы с РФ и Белоруссией - 11.12.2024, ПРАЙМ
ЕК выделит 170 миллионов евро на усиление охраны границы с РФ и Белоруссией
Европейская комиссия принимает решение о выделении дополнительных 170 миллионов евро странам ЕС, имеющим границу с Россией и Белоруссией. | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T15:00+0300
2024-12-11T15:00+0300
россия
европа
белоруссия
еврокомиссия
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 11 дек – ПРАЙМ. Европейская комиссия принимает решение о выделении дополнительных 170 миллионов евро странам ЕС, имеющим границу с Россией и Белоруссией. К вышеуказанным государствам относятся Финляндия, Норвегия, Эстония, Латвия, Литва и Польша. Это финансирование направлено на усиление охраны границ, как было отмечено в заявлении ЕК после заседания коллегии еврокомиссаров. В документе уточняется, что средства будут использованы для модернизации электронного оборудования, улучшения телекоммуникационных систем и развертывания мобильных комплексов для обнаружения и нейтрализации беспилотников. Согласно распределению выделенных средств: Эстония получит 19,4 миллиона евро, Финляндия – 50 миллионов евро, Латвия – 17 миллионов евро, Литва – 15,4 миллиона евро, Польша – 52 миллиона евро, а Норвегия – 16,4 миллиона евро.
https://1prime.ru/20241202/ukraina-853256082.html
европа
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, европа, белоруссия, еврокомиссия
РОССИЯ, ЕВРОПА, БЕЛОРУССИЯ, Еврокомиссия
15:00 11.12.2024
 
ЕК выделит 170 миллионов евро на усиление охраны границы с РФ и Белоруссией

ЕК выделит 170 миллионов евро на усиление охраны границы с Россией и Белоруссией

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 11 дек – ПРАЙМ. Европейская комиссия принимает решение о выделении дополнительных 170 миллионов евро странам ЕС, имеющим границу с Россией и Белоруссией.
К вышеуказанным государствам относятся Финляндия, Норвегия, Эстония, Латвия, Литва и Польша. Это финансирование направлено на усиление охраны границ, как было отмечено в заявлении ЕК после заседания коллегии еврокомиссаров.
В документе уточняется, что средства будут использованы для модернизации электронного оборудования, улучшения телекоммуникационных систем и развертывания мобильных комплексов для обнаружения и нейтрализации беспилотников.
Согласно распределению выделенных средств: Эстония получит 19,4 миллиона евро, Финляндия – 50 миллионов евро, Латвия – 17 миллионов евро, Литва – 15,4 миллиона евро, Польша – 52 миллиона евро, а Норвегия – 16,4 миллиона евро.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
В ЕК не смогли прокомментировать заявления Каллас о "победе Украины"
2 декабря, 15:41
 
РОССИЯЕВРОПАБЕЛОРУССИЯЕврокомиссия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала