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ЕК выделит 170 миллионов евро на усиление охраны границы с РФ и Белоруссией
ЕК выделит 170 миллионов евро на усиление охраны границы с РФ и Белоруссией - 11.12.2024, ПРАЙМ
ЕК выделит 170 миллионов евро на усиление охраны границы с РФ и Белоруссией
Европейская комиссия принимает решение о выделении дополнительных 170 миллионов евро странам ЕС, имеющим границу с Россией и Белоруссией. | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T15:00+0300
2024-12-11T15:00+0300
2024-12-11T15:00+0300
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БРЮССЕЛЬ, 11 дек – ПРАЙМ. Европейская комиссия принимает решение о выделении дополнительных 170 миллионов евро странам ЕС, имеющим границу с Россией и Белоруссией. К вышеуказанным государствам относятся Финляндия, Норвегия, Эстония, Латвия, Литва и Польша. Это финансирование направлено на усиление охраны границ, как было отмечено в заявлении ЕК после заседания коллегии еврокомиссаров. В документе уточняется, что средства будут использованы для модернизации электронного оборудования, улучшения телекоммуникационных систем и развертывания мобильных комплексов для обнаружения и нейтрализации беспилотников. Согласно распределению выделенных средств: Эстония получит 19,4 миллиона евро, Финляндия – 50 миллионов евро, Латвия – 17 миллионов евро, Литва – 15,4 миллиона евро, Польша – 52 миллиона евро, а Норвегия – 16,4 миллиона евро.
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россия, европа, белоруссия, еврокомиссия
РОССИЯ, ЕВРОПА, БЕЛОРУССИЯ, Еврокомиссия
ЕК выделит 170 миллионов евро на усиление охраны границы с РФ и Белоруссией
ЕК выделит 170 миллионов евро на усиление охраны границы с Россией и Белоруссией
БРЮССЕЛЬ, 11 дек – ПРАЙМ. Европейская комиссия принимает решение о выделении дополнительных 170 миллионов евро странам ЕС, имеющим границу с Россией и Белоруссией.
К вышеуказанным государствам относятся Финляндия, Норвегия, Эстония, Латвия, Литва и Польша. Это финансирование направлено на усиление охраны границ, как было отмечено в заявлении ЕК после заседания коллегии еврокомиссаров.
В документе уточняется, что средства будут использованы для модернизации электронного оборудования, улучшения телекоммуникационных систем и развертывания мобильных комплексов для обнаружения и нейтрализации беспилотников.
Согласно распределению выделенных средств: Эстония получит 19,4 миллиона евро, Финляндия – 50 миллионов евро, Латвия – 17 миллионов евро, Литва – 15,4 миллиона евро, Польша – 52 миллиона евро, а Норвегия – 16,4 миллиона евро.
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