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Минфин завершил замещение суверенных евробондов: что будет дальше - 11.12.2024, ПРАЙМ
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Минфин завершил замещение суверенных евробондов: что будет дальше
Минфин завершил замещение суверенных евробондов: что будет дальше - 11.12.2024, ПРАЙМ
Минфин завершил замещение суверенных евробондов: что будет дальше
В конце прошлой недели Минфин завершил замещение 13 выпусков суверенных еврооблигаций. В общей сложности объем замещенных бумаг составил 20,8 млрд долларов или... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T17:42+0300
2024-12-11T18:14+0300
мнения аналитиков
александр джиоев
euroclear
еврооблигации
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. В конце прошлой недели Минфин завершил замещение 13 выпусков суверенных еврооблигаций. В общей сложности объем замещенных бумаг составил 20,8 млрд долларов или 64,2% от изначально размещенного объема. Это оказалось несколько выше ожиданий, что обеспечит более высокую ликвидность вторичного рынка замещенных бумаг. Оставшиеся незамещенными бумаги на 11,6 млрд долларов продолжат обращаться на вторичном рынке и будут обслуживаться в соответствии с указом № 665. Больше всего было замещено евробондов выпуска с погашением в марте 2030 года — 89,9% общего объема. В меньшей степени замещались выпуски с погашениями в 2040-х годах — по 38–47%. Ведомство заявило, что на текущий момент возможность второго раунда замещения не рассматривается. В ближайшие недели доходности могут повыситься из-за фиксации прибыли некоторыми держателями, что дает возможность зафиксировать привлекательные ставки. Euroclear возобновил расчеты по евробондам десяти российских компаний Euroclear возобновил с 2 декабря расчеты по десяти еврооблигациям российских компаний, в том числе UC Rusal, РЖД и "Евраз". Возобновление операций позволяет инвесторам переводить бумаги на российские депозитарные счета в Euroclear, а затем предъявить их эмитенту для замещения. Ранее Euroclear брал паузу в расчетах по ряду инструментов, чтобы уточнить соответствие своих действий санкциям США в отношении МосБиржи и НРД. Судя по всему, европейский депозитарий получил разъяснения и сделал вывод, что нарушений нет. Автор - Александр Джиоев, аналитик УК "Альфа-Капитал"
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Александр Джиоев
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/68/842506843_0:0:853:854_100x100_80_0_0_eb017ddf2ad148704b524ed4f26184bf.jpg
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, александр джиоев, euroclear, еврооблигации
Мнения аналитиков, Александр Джиоев, Euroclear, еврооблигации
17:42 11.12.2024 (обновлено: 18:14 11.12.2024)
 
Минфин завершил замещение суверенных евробондов: что будет дальше

Минфин завершил замещение суверенных евробондов, второго раунда не будет

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Александр Джиоев, аналитик УК «Альфа-Капитал»
Александр Джиоев
Аналитик УК "Альфа-Капитал"
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. В конце прошлой недели Минфин завершил замещение 13 выпусков суверенных еврооблигаций. В общей сложности объем замещенных бумаг составил 20,8 млрд долларов или 64,2% от изначально размещенного объема.
Это оказалось несколько выше ожиданий, что обеспечит более высокую ликвидность вторичного рынка замещенных бумаг. Оставшиеся незамещенными бумаги на 11,6 млрд долларов продолжат обращаться на вторичном рынке и будут обслуживаться в соответствии с указом № 665.
Больше всего было замещено евробондов выпуска с погашением в марте 2030 года — 89,9% общего объема. В меньшей степени замещались выпуски с погашениями в 2040-х годах — по 38–47%.
Ведомство заявило, что на текущий момент возможность второго раунда замещения не рассматривается.
В ближайшие недели доходности могут повыситься из-за фиксации прибыли некоторыми держателями, что дает возможность зафиксировать привлекательные ставки.
Euroclear возобновил расчеты по евробондам десяти российских компаний Euroclear возобновил с 2 декабря расчеты по десяти еврооблигациям российских компаний, в том числе UC Rusal, РЖД и "Евраз". Возобновление операций позволяет инвесторам переводить бумаги на российские депозитарные счета в Euroclear, а затем предъявить их эмитенту для замещения.
Ранее Euroclear брал паузу в расчетах по ряду инструментов, чтобы уточнить соответствие своих действий санкциям США в отношении МосБиржи и НРД. Судя по всему, европейский депозитарий получил разъяснения и сделал вывод, что нарушений нет.
Автор - Александр Джиоев, аналитик УК "Альфа-Капитал"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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