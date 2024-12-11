Минфин завершил замещение суверенных евробондов: что будет дальше

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. В конце прошлой недели Минфин завершил замещение 13 выпусков суверенных еврооблигаций. В общей сложности объем замещенных бумаг составил 20,8 млрд долларов или 64,2% от изначально размещенного объема. Это оказалось несколько выше ожиданий, что обеспечит более высокую ликвидность вторичного рынка замещенных бумаг. Оставшиеся незамещенными бумаги на 11,6 млрд долларов продолжат обращаться на вторичном рынке и будут обслуживаться в соответствии с указом № 665. Больше всего было замещено евробондов выпуска с погашением в марте 2030 года — 89,9% общего объема. В меньшей степени замещались выпуски с погашениями в 2040-х годах — по 38–47%. Ведомство заявило, что на текущий момент возможность второго раунда замещения не рассматривается. В ближайшие недели доходности могут повыситься из-за фиксации прибыли некоторыми держателями, что дает возможность зафиксировать привлекательные ставки. Euroclear возобновил расчеты по евробондам десяти российских компаний Euroclear возобновил с 2 декабря расчеты по десяти еврооблигациям российских компаний, в том числе UC Rusal, РЖД и "Евраз". Возобновление операций позволяет инвесторам переводить бумаги на российские депозитарные счета в Euroclear, а затем предъявить их эмитенту для замещения. Ранее Euroclear брал паузу в расчетах по ряду инструментов, чтобы уточнить соответствие своих действий санкциям США в отношении МосБиржи и НРД. Судя по всему, европейский депозитарий получил разъяснения и сделал вывод, что нарушений нет. Автор - Александр Джиоев, аналитик УК "Альфа-Капитал"
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. В конце прошлой недели Минфин завершил замещение 13 выпусков суверенных еврооблигаций. В общей сложности объем замещенных бумаг составил 20,8 млрд долларов или 64,2% от изначально размещенного объема.
Это оказалось несколько выше ожиданий, что обеспечит более высокую ликвидность вторичного рынка замещенных бумаг. Оставшиеся незамещенными бумаги на 11,6 млрд долларов продолжат обращаться на вторичном рынке и будут обслуживаться в соответствии с указом № 665.
Больше всего было замещено евробондов выпуска с погашением в марте 2030 года — 89,9% общего объема. В меньшей степени замещались выпуски с погашениями в 2040-х годах — по 38–47%.
Ведомство заявило, что на текущий момент возможность второго раунда замещения не рассматривается.
В ближайшие недели доходности могут повыситься из-за фиксации прибыли некоторыми держателями, что дает возможность зафиксировать привлекательные ставки.
Euroclear возобновил расчеты по евробондам десяти российских компаний Euroclear возобновил с 2 декабря расчеты по десяти еврооблигациям российских компаний, в том числе UC Rusal, РЖД и "Евраз". Возобновление операций позволяет инвесторам переводить бумаги на российские депозитарные счета в Euroclear, а затем предъявить их эмитенту для замещения.
Ранее Euroclear брал паузу в расчетах по ряду инструментов, чтобы уточнить соответствие своих действий санкциям США в отношении МосБиржи и НРД. Судя по всему, европейский депозитарий получил разъяснения и сделал вывод, что нарушений нет.
Автор - Александр Джиоев, аналитик УК "Альфа-Капитал"
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