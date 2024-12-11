https://1prime.ru/20241211/evropa-853486008.html
Каллас выступила с дерзким требованием к Трампу по России
Каллас выступила с дерзким требованием к Трампу по России - 11.12.2024, ПРАЙМ
Каллас выступила с дерзким требованием к Трампу по России
Новая глава европейской дипломатии, эстонка Кая Каллас предприняла попытку указать лидеру президентской гонки в США Дональду Трампу, как ему вести себя с... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T10:04+0300
2024-12-11T10:04+0300
2024-12-11T10:05+0300
россия
украина
кая каллас
европа
военная помощь украине
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84281/79/842817931_0:36:1639:958_1920x0_80_0_0_b997bbc6b0aab573e51f66129181b844.jpg
МОСКВА, 11 дек – ПРАЙМ. Новая глава европейской дипломатии, эстонка Кая Каллас предприняла попытку указать лидеру президентской гонки в США Дональду Трампу, как ему вести себя с Россией, пишет издание Politico."Если вы не хотите проблем с Китаем, я думаю, вам нужно быть очень сильными в отношении России", — заявила европейский политик, добавив, что поддержка западными странами Киева является сигналом для Китая из-за ситуации с Тайванем.В то же время Каллас подчеркнула, что Россия имеет "законные права" на заблокированные в западных банках активы, однако добавила, что их нужно использовать для восстановления Украины, а потом уже возвращать то, что осталось.Ранее Каллас, которая неоднократно высказывала свою антироссийскую позицию, еще на этапе своего утверждения на новый пост говорила, что для ЕС приоритетами должны стать пятилетняя поддержка Украины, а также противостояние с Россией и Китаем.
https://1prime.ru/20241210/zelenskiy-853476260.html
украина
европа
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84281/79/842817931_157:0:1482:994_1920x0_80_0_0_04fa0682ef3c686546bbb8a7bd2f2353.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, кая каллас, европа, военная помощь украине, сша, дональд трамп
РОССИЯ, УКРАИНА, Кая Каллас, ЕВРОПА, военная помощь Украине, США, Дональд Трамп
Каллас выступила с дерзким требованием к Трампу по России
Каллас: Трамп должен быть жестким в отношении России, чтобы влиять на Китай
МОСКВА, 11 дек – ПРАЙМ. Новая глава европейской дипломатии, эстонка Кая Каллас предприняла попытку указать лидеру президентской гонки в США Дональду Трампу, как ему вести себя с Россией, пишет издание Politico.
"Если вы не хотите проблем с Китаем, я думаю, вам нужно быть очень сильными в отношении России", — заявила европейский политик, добавив, что поддержка западными странами Киева является сигналом для Китая из-за ситуации с Тайванем.
В то же время Каллас подчеркнула, что Россия имеет "законные права" на заблокированные в западных банках активы, однако добавила, что их нужно использовать для восстановления Украины, а потом уже возвращать то, что осталось.
Ранее Каллас, которая неоднократно высказывала свою антироссийскую позицию, еще на этапе своего утверждения на новый пост говорила, что для ЕС приоритетами должны стать пятилетняя поддержка Украины, а также противостояние с Россией и Китаем.
"Почему сейчас?" В Британии ополчились на Зеленского после заявления Трампа