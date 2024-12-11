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Каллас выступила с дерзким требованием к Трампу по России

Каллас выступила с дерзким требованием к Трампу по России - 11.12.2024, ПРАЙМ

Каллас выступила с дерзким требованием к Трампу по России

Новая глава европейской дипломатии, эстонка Кая Каллас предприняла попытку указать лидеру президентской гонки в США Дональду Трампу, как ему вести себя с... | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T10:04+0300

2024-12-11T10:04+0300

2024-12-11T10:05+0300

россия

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кая каллас

европа

военная помощь украине

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 11 дек – ПРАЙМ. Новая глава европейской дипломатии, эстонка Кая Каллас предприняла попытку указать лидеру президентской гонки в США Дональду Трампу, как ему вести себя с Россией, пишет издание Politico."Если вы не хотите проблем с Китаем, я думаю, вам нужно быть очень сильными в отношении России", — заявила европейский политик, добавив, что поддержка западными странами Киева является сигналом для Китая из-за ситуации с Тайванем.В то же время Каллас подчеркнула, что Россия имеет "законные права" на заблокированные в западных банках активы, однако добавила, что их нужно использовать для восстановления Украины, а потом уже возвращать то, что осталось.Ранее Каллас, которая неоднократно высказывала свою антироссийскую позицию, еще на этапе своего утверждения на новый пост говорила, что для ЕС приоритетами должны стать пятилетняя поддержка Украины, а также противостояние с Россией и Китаем.

https://1prime.ru/20241210/zelenskiy-853476260.html

украина

европа

сша

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россия, украина, кая каллас, европа, военная помощь украине, сша, дональд трамп