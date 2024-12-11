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Глава ФБР объявил о досрочном уходе с занимаемого поста, сообщил Fox News - 11.12.2024, ПРАЙМ
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Глава ФБР объявил о досрочном уходе с занимаемого поста, сообщил Fox News
Глава ФБР объявил о досрочном уходе с занимаемого поста, сообщил Fox News - 11.12.2024, ПРАЙМ
Глава ФБР объявил о досрочном уходе с занимаемого поста, сообщил Fox News
Глава ФБР Кристофер Рэй объявил о досрочном уходе с занимаемого поста, сообщил телеканал FoxNews. | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T22:17+0300
2024-12-11T22:27+0300
политика
фбр
глава
отставка
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Глава ФБР Кристофер Рэй объявил о досрочном уходе с занимаемого поста, сообщил телеканал FoxNews.Как передал телеканал, "Рэй объявил о том, что он завершает свое 10-летнее пребывание на данном посту прежде, чем истечет данный срок".При этом журналисты, комментируя новость, отметили, что уход Рэя с поста ни для кого "не стал сюрпризом", ведь победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп заявлял о намерении назначить на должность главы ФБР своего ставленника.В то же время избранный президент выражал недовольство работой главы бюро, отмечая, что при нем преступность в Соединенных Штатах достигла самого высокого уровня, в страну попадают нелегалы из тюрем и психиатрических лечебниц.
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фбр, глава, отставка
Политика, ФБР, глава, отставка
22:17 11.12.2024 (обновлено: 22:27 11.12.2024)
 
Глава ФБР объявил о досрочном уходе с занимаемого поста, сообщил Fox News

Fox News: глава ФБР Кристофер Рэй объявил о досрочном уходе с занимаемого поста

© Фото : Federal Bureau of InvestigationЖетон и табельный пистолет сотрудника ФБР
Жетон и табельный пистолет сотрудника ФБР - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
© Фото : Federal Bureau of Investigation
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Глава ФБР Кристофер Рэй объявил о досрочном уходе с занимаемого поста, сообщил телеканал FoxNews.
Как передал телеканал, "Рэй объявил о том, что он завершает свое 10-летнее пребывание на данном посту прежде, чем истечет данный срок".
При этом журналисты, комментируя новость, отметили, что уход Рэя с поста ни для кого "не стал сюрпризом", ведь победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп заявлял о намерении назначить на должность главы ФБР своего ставленника.
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В то же время избранный президент выражал недовольство работой главы бюро, отмечая, что при нем преступность в Соединенных Штатах достигла самого высокого уровня, в страну попадают нелегалы из тюрем и психиатрических лечебниц.
 
ПолитикаФБРглаваотставка
 
 
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