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Глава ФБР объявил о досрочном уходе с занимаемого поста, сообщил Fox News

Глава ФБР объявил о досрочном уходе с занимаемого поста, сообщил Fox News - 11.12.2024, ПРАЙМ

Глава ФБР объявил о досрочном уходе с занимаемого поста, сообщил Fox News

Глава ФБР Кристофер Рэй объявил о досрочном уходе с занимаемого поста, сообщил телеканал FoxNews. | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T22:17+0300

2024-12-11T22:17+0300

2024-12-11T22:27+0300

политика

фбр

глава

отставка

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Глава ФБР Кристофер Рэй объявил о досрочном уходе с занимаемого поста, сообщил телеканал FoxNews.Как передал телеканал, "Рэй объявил о том, что он завершает свое 10-летнее пребывание на данном посту прежде, чем истечет данный срок".При этом журналисты, комментируя новость, отметили, что уход Рэя с поста ни для кого "не стал сюрпризом", ведь победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп заявлял о намерении назначить на должность главы ФБР своего ставленника.В то же время избранный президент выражал недовольство работой главы бюро, отмечая, что при нем преступность в Соединенных Штатах достигла самого высокого уровня, в страну попадают нелегалы из тюрем и психиатрических лечебниц.

https://1prime.ru/20240822/ugroza-851058225.html

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фбр, глава, отставка