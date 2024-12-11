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Трамп жестко прокомментировал отставку главы ФБР - 11.12.2024, ПРАЙМ
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Трамп жестко прокомментировал отставку главы ФБР
Трамп жестко прокомментировал отставку главы ФБР - 11.12.2024, ПРАЙМ
Трамп жестко прокомментировал отставку главы ФБР
ФБР при подавшем в отставку директоре Кристофере Рэе использовало огромные полномочия, чтобы угрожать и уничтожать невинных граждан Соединенных Штатов. Так... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T23:22+0300
2024-12-11T23:38+0300
политика
дональд трамп
фбр
мнение
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. ФБР при подавшем в отставку директоре Кристофере Рэе использовало огромные полномочия, чтобы угрожать и уничтожать невинных граждан Соединенных Штатов. Так прокомментировал отставку главы ФБР избранный президент США Дональд Трамп.В частности, в его заявлении говорится: "Они (ФБР - прим. ред.) использовали свои огромные полномочия, чтобы угрожать и уничтожать многих невинных американцев, некоторые из которых никогда не смогут оправиться от того, что с ними сделали".Отметив, что ему причины увольнения главы бюро ему неизвестны, будущий президент США провозгласил, что отставка Рэя - великий день для Америки, и пообещал восстановить в стране верховенство закона.Как ранее сообщил телеканал FoxNews, директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что досрочно покидает свой пост.
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дональд трамп, фбр, мнение
Политика, Дональд Трамп, ФБР, мнение
23:22 11.12.2024 (обновлено: 23:38 11.12.2024)
 
Трамп жестко прокомментировал отставку главы ФБР

Трамп: ФБР при директоре Рэе уничтожало невинных американцев

© www.fbi.govЭмблема ФБР
Эмблема ФБР
© www.fbi.gov
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. ФБР при подавшем в отставку директоре Кристофере Рэе использовало огромные полномочия, чтобы угрожать и уничтожать невинных граждан Соединенных Штатов. Так прокомментировал отставку главы ФБР избранный президент США Дональд Трамп.
В частности, в его заявлении говорится: "Они (ФБР - прим. ред.) использовали свои огромные полномочия, чтобы угрожать и уничтожать многих невинных американцев, некоторые из которых никогда не смогут оправиться от того, что с ними сделали".
Отметив, что ему причины увольнения главы бюро ему неизвестны, будущий президент США провозгласил, что отставка Рэя - великий день для Америки, и пообещал восстановить в стране верховенство закона.
Жетон и табельный пистолет сотрудника ФБР - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
Глава ФБР объявил о досрочном уходе с занимаемого поста, сообщил Fox News
Вчера, 22:17
Как ранее сообщил телеканал FoxNews, директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что досрочно покидает свой пост.
 
ПолитикаДональд ТрампФБРмнение
 
 
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