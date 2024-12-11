https://1prime.ru/20241211/fbr-853506627.html
Трамп жестко прокомментировал отставку главы ФБР
Трамп жестко прокомментировал отставку главы ФБР - 11.12.2024, ПРАЙМ
Трамп жестко прокомментировал отставку главы ФБР
ФБР при подавшем в отставку директоре Кристофере Рэе использовало огромные полномочия, чтобы угрожать и уничтожать невинных граждан Соединенных Штатов. Так... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T23:22+0300
2024-12-11T23:22+0300
2024-12-11T23:38+0300
политика
дональд трамп
фбр
мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/76208/32/762083269_0:0:361:203_1920x0_80_0_0_9f4ec45735284f69f24b9d80b6e83748.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. ФБР при подавшем в отставку директоре Кристофере Рэе использовало огромные полномочия, чтобы угрожать и уничтожать невинных граждан Соединенных Штатов. Так прокомментировал отставку главы ФБР избранный президент США Дональд Трамп.В частности, в его заявлении говорится: "Они (ФБР - прим. ред.) использовали свои огромные полномочия, чтобы угрожать и уничтожать многих невинных американцев, некоторые из которых никогда не смогут оправиться от того, что с ними сделали".Отметив, что ему причины увольнения главы бюро ему неизвестны, будущий президент США провозгласил, что отставка Рэя - великий день для Америки, и пообещал восстановить в стране верховенство закона.Как ранее сообщил телеканал FoxNews, директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что досрочно покидает свой пост.
https://1prime.ru/20241211/fbr-853505843.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76208/32/762083269_44:0:315:203_1920x0_80_0_0_bbe394b855aff174f82f28e1a4356e3e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, фбр, мнение
Политика, Дональд Трамп, ФБР, мнение
Трамп жестко прокомментировал отставку главы ФБР
Трамп: ФБР при директоре Рэе уничтожало невинных американцев
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. ФБР при подавшем в отставку директоре Кристофере Рэе использовало огромные полномочия, чтобы угрожать и уничтожать невинных граждан Соединенных Штатов. Так прокомментировал отставку главы ФБР избранный президент США Дональд Трамп.
В частности, в его заявлении говорится: "Они (ФБР - прим. ред.) использовали свои огромные полномочия, чтобы угрожать и уничтожать многих невинных американцев, некоторые из которых никогда не смогут оправиться от того, что с ними сделали".
Отметив, что ему причины увольнения главы бюро ему неизвестны, будущий президент США провозгласил, что отставка Рэя - великий день для Америки, и пообещал восстановить в стране верховенство закона.
Глава ФБР объявил о досрочном уходе с занимаемого поста, сообщил Fox News
Как ранее сообщил телеканал FoxNews, директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что досрочно покидает свой пост.