https://1prime.ru/20241211/gaz-853490657.html

В Приднестровье нашли альтернативу поставкам газа через Украину

В Приднестровье нашли альтернативу поставкам газа через Украину - 11.12.2024, ПРАЙМ

В Приднестровье нашли альтернативу поставкам газа через Украину

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что в новом году есть шансы на продолжение поставок российского природного | 11.12.2024, ПРАЙМ

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энергетика

россия

приднестровье

"турецкий поток"

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ТИРАСПОЛЬ, 11 дек - ПРАЙМ. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что в новом году есть шансы на продолжение поставок российского природного газа и этот газ может быть поставлен через "Турецкий поток". "До 31 декабря вопрос может быть в подвешенном состоянии. Шансы, что здравый смысл возобладает и поставки газа будут сохранены, есть... Проблемы с поставками газа могут возникнуть с 1 января, после истечения срока действия контракта на транзит через Украину. На территорию Приднестровья газ может быть поставлен по двум направлениям: через Украину или через так называемый "Турецкий поток" со стороны Молдавии. Возможность поставок есть, договоренности нет", - сказал Красносельский на чрезвычайном заседании парламента региона. По его словам, власти Приднестровья работали по этой проблеме со всеми вовлеченными сторонами. "Ни Россия, ни Украина не желают препятствовать поставкам газа в Приднестровье. Со стороны должностных лиц Молдовы нет активности в решении этой проблемы", - уточнил Красносельский. "У нас будет сложнейшая ситуация в случае прекращения поставок природного газа. Но мы всегда были надежным поставщиком электроэнергии в Молдову. Кто-то должен подумать о гражданах Молдовы, и этот вопрос нужно решать, а не обвинять в проблемах другие страны", - сказал приднестровский лидер. Парламент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики на внеочередном заседании 11 декабря утвердил указ Красносельского о введении в республике на 30 суток чрезвычайного экономического положения.

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россия, приднестровье, "турецкий поток"