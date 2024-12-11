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В Европе снизились цены на газ

В Европе снизились цены на газ - 11.12.2024, ПРАЙМ

В Европе снизились цены на газ

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов среды уменьшились на 2% – до 486 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 11.12.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов среды уменьшились на 2% – до 486 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 491,3 доллара (-0,9%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 499,7 доллара (+0,8%), ценовой минимум – 482,2 доллара (-2,8%). Последние фьючерсы торговались по 485,9 доллара (-2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 496 долларов за тысячу кубометров. "Европейские цены на газ стабилизировались благодаря теплой и ветреной погоде, в том числе в связи со штормом Дарраг. Он усилил генерацию электроэнергии на ветряных электростанциях, что сократило спрос на газ как источник энергии для производства электричества", – прокомментировал РИА Новости динамику газовых котировок портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Фаза повышенного отбора газа в ЕС в этом сезоне началась раньше обычного, но улучшение погодных условий в декабре несколько нивелировало такое давление, добавил он. В дальнейшем, по словам эксперта, именно погода будет определять траекторию газовых цен зимой и до марта. "Еще один важный фактор – геополитика. Речь, в частности, идет о том, будет ли найдено решение о продлении транзита российского газа через территорию Украины. Текущий контракт истекает в конце года. Это очень значимый момент", – заключил он.

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европа, газ, цена