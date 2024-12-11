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Австрийская OMV расторгает долгосрочный контракт с "Газпромом"

Австрийская OMV расторгает долгосрочный контракт с "Газпромом" - 11.12.2024, ПРАЙМ

Австрийская OMV расторгает долгосрочный контракт с "Газпромом"

Австрийская энергетическая компания OMV расторгает долгосрочный контракт на поставку природного газа с "Газпром экспортом", сообщила OMV. | 11.12.2024, ПРАЙМ

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2024-12-11T21:53+0300

2024-12-11T22:08+0300

экономика

omv

газовый контракт

газпром экспорт

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Австрийская энергетическая компания OMV расторгает долгосрочный контракт на поставку природного газа с "Газпром экспортом", сообщила OMV."Сегодня компания OMV объявила о расторжении долгосрочного контракта на поставку природного газа с "Газпром экспортом" в связи с многочисленными существенными нарушениями договорных обязательств со стороны "Газпром экспорта". Расторжение контракта вступает в силу немедленно", - говорится в сообщении.Ранее OMV, вопреки запрету арбитражного суда Северо-Западного округа, продолжила международный суд с "Газпромом", в результате получив решение Стокгольмского арбитража о присуждении ей 230 миллионов евро якобы за недопоставки газа "Газпром экспортом". OMV решила зачесть эту сумму в счет текущих поставок. Но в результате невыполнения OMV платежных обязательств эти поставки прекратились 16 ноября. При этом ранее сама OMV высказывала опасения ухудшения договорных отношений с "Газпром экспортом", включая возможное прекращение поставок по контракту.

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omv, газовый контракт, газпром экспорт