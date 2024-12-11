https://1prime.ru/20241211/gaz-853506458.html
Три страны Евросоюза призвали Германию отменить плату за транзит газа
Три страны Евросоюза призвали Германию отменить плату за транзит газа - 11.12.2024, ПРАЙМ
Три страны Евросоюза призвали Германию отменить плату за транзит газа
Австрия, Чехия и Словакия призывают Германию отменить пошлину на транзит газа в соседние страны с 1 января 2025 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T22:58+0300
2024-12-11T22:58+0300
2024-12-11T23:00+0300
экономика
европа
транзит газа
оплата
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75347/84/753478420_0:32:340:223_1920x0_80_0_0_c09020e799c68aa90a03134f0259576d.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Австрия, Чехия и Словакия призывают Германию отменить пошлину на транзит газа в соседние страны с 1 января 2025 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на совместное заявление стран. "Мы вновь призываем Германию обеспечить скорейшее принятие поправки... об отмене с 1 января (2025 года - ред.) взимания пошлины за транзит газа в пограничные страны", - цитирует агентство документ. Отмечается, что страны надеются на принятие закона Германией до момента, когда правящая коалиция в Берлине окончательно распадется, что может задержать принятие. Само же совместное заявление стран, по информации агентства, было отправлено правительствам стран ЕС, а вопрос отмены пошлины европейские министры энергетики обсудят в Брюсселе 16 декабря. Чешское агентство ЧТК 20 ноября сообщило, что вместо обещанного в мае снижения пошлины за транзит газа Германия увеличит ее с января 2025 года с нынешних 2,50 евро до 2,99 евро за каждый мегаватт-час (МВтч). Ранее, до мая 2024 года, Чехия, Словакия, Австрия и Венгрия усиливали давление на Европейскую комиссию, чтобы она приняла меры против спорной немецкой пошлины. Поводом для критики стало, например, то, что, по мнению этих стран, плата за транзит усложняет процесс отказа от поставок российского газа, поскольку непропорционально увеличивает стоимость импорта газа из Западной Европы. Германия ввела плату за транзит осенью 2022 года, чтобы покрыть расходы на хранение газа в резервуарах и обеспечить безопасность поставок. Сбор распространяется на компании и потребителей в Германии, а также импортеров в соседних странах, которые покупают газ, прибывающий к ним по немецким трубопроводам.
https://1prime.ru/20241211/gaz-853505429.html
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75347/84/753478420_0:0:340:255_1920x0_80_0_0_358202adf8395fa450dc877ddd39970e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, транзит газа, оплата
Экономика, ЕВРОПА, транзит газа, оплата
Три страны Евросоюза призвали Германию отменить плату за транзит газа
Reuters: Австрия, Чехия и Словакия призвали ФРГ отменить плату за транзит газа
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Австрия, Чехия и Словакия призывают Германию отменить пошлину на транзит газа в соседние страны с 1 января 2025 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на совместное заявление стран.
"Мы вновь призываем Германию обеспечить скорейшее принятие поправки... об отмене с 1 января (2025 года - ред.) взимания пошлины за транзит газа в пограничные страны", - цитирует агентство документ.
Отмечается, что страны надеются на принятие закона Германией до момента, когда правящая коалиция в Берлине окончательно распадется, что может задержать принятие. Само же совместное заявление стран, по информации агентства, было отправлено правительствам стран ЕС, а вопрос отмены пошлины европейские министры энергетики обсудят в Брюсселе 16 декабря.
Чешское агентство ЧТК 20 ноября сообщило, что вместо обещанного в мае снижения пошлины за транзит газа Германия увеличит ее с января 2025 года с нынешних 2,50 евро до 2,99 евро за каждый мегаватт-час (МВтч).
Австрийская OMV расторгает долгосрочный контракт с "Газпромом"
Ранее, до мая 2024 года, Чехия, Словакия, Австрия и Венгрия усиливали давление на Европейскую комиссию, чтобы она приняла меры против спорной немецкой пошлины. Поводом для критики стало, например, то, что, по мнению этих стран, плата за транзит усложняет процесс отказа от поставок российского газа, поскольку непропорционально увеличивает стоимость импорта газа из Западной Европы.
Германия ввела плату за транзит осенью 2022 года, чтобы покрыть расходы на хранение газа в резервуарах и обеспечить безопасность поставок. Сбор распространяется на компании и потребителей в Германии, а также импортеров в соседних странах, которые покупают газ, прибывающий к ним по немецким трубопроводам.