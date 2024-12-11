https://1prime.ru/20241211/germaniya-853496173.html
В Германии объявили о планах увеличить присутствие в Сирии
В Германии объявили о планах увеличить присутствие в Сирии - 11.12.2024, ПРАЙМ
В Германии объявили о планах увеличить присутствие в Сирии
Германия намерена расширить свое присутствие в Сирии, для этих целей был назначен специального представителя, как сообщила министр иностранных дел Германии... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T15:44+0300
2024-12-11T15:44+0300
2024-12-11T15:44+0300
германия
сирия
анналена бербок
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БЕРЛИН, 11 дек - ПРАЙМ. Германия намерена расширить свое присутствие в Сирии, для этих целей был назначен специального представителя, как сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. "В связи с дальнейшим развитием ситуации в Сирии мы, конечно, увеличим наше присутствие на месте. Поэтому я сегодня назначила специального координатора по Сирии в Федеральном министерстве иностранных дел. Я рада, что эту роль возьмет на себя госминистр Тобиас Линднер", – отметила она. Выступление Бербок транслировалось на странице министерства в соцсети X. Бербок подчеркнула, что Германия всегда поддерживала диалог с разными представителями сирийского общества, и сейчас важно восстановить эти каналы связи для политического диалога и оказания гуманитарной помощи. В этом контексте министр упомянула группировку "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), которая, по словам Бербок, является ключевым игроком для будущего Сирии. Вместе с другими партнерами Германия ищет "адекватный" подход к этой группировке, принимая во внимание её террористическое происхождение. 8 декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили государственное телевидение в Дамаске и объявили о контроле над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли подтвердил, что он с несколькими министрами остаётся в стране и установил связь с руководством оппозиции. Министерство иностранных дел России сообщило, что президент Сирии Башар Асад, после переговоров с рядом участников конфликта, решил уйти с поста и покинул страну, передав власть мирным путем, причем Россия в этих переговорах не участвовала. Источник в Кремле также сообщил РИА Новости, что Асад с семьёй прибыл в Москву, где Россия предоставила им убежище. Кроме того, источник отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений.
https://1prime.ru/20241204/berbok-853308673.html
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германия, сирия, анналена бербок
ГЕРМАНИЯ, СИРИЯ, Анналена Бербок
В Германии объявили о планах увеличить присутствие в Сирии
Бербок: Германия назначила спецпредставителя для увеличения присутствия в Сирии
БЕРЛИН, 11 дек - ПРАЙМ. Германия намерена расширить свое присутствие в Сирии, для этих целей был назначен специального представителя, как сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
"В связи с дальнейшим развитием ситуации в Сирии мы, конечно, увеличим наше присутствие на месте. Поэтому я сегодня назначила специального координатора по Сирии в Федеральном министерстве иностранных дел. Я рада, что эту роль возьмет на себя госминистр Тобиас Линднер", – отметила она.
Выступление Бербок транслировалось на странице министерства в соцсети X. Бербок подчеркнула, что Германия всегда поддерживала диалог с разными представителями сирийского общества, и сейчас важно восстановить эти каналы связи для политического диалога и оказания гуманитарной помощи.
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В этом контексте министр упомянула группировку "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), которая, по словам Бербок, является ключевым игроком для будущего Сирии. Вместе с другими партнерами Германия ищет "адекватный" подход к этой группировке, принимая во внимание её террористическое происхождение.
8 декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили государственное телевидение в Дамаске и объявили о контроле над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли подтвердил, что он с несколькими министрами остаётся в стране и установил связь с руководством оппозиции.
Министерство иностранных дел России сообщило, что президент Сирии Башар Асад, после переговоров с рядом участников конфликта, решил уйти с поста и покинул страну, передав власть мирным путем, причем Россия в этих переговорах не участвовала.
Источник в Кремле также сообщил РИА Новости, что Асад с семьёй прибыл в Москву, где Россия предоставила им убежище. Кроме того, источник отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений.