Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии объявили о планах увеличить присутствие в Сирии - 11.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241211/germaniya-853496173.html
В Германии объявили о планах увеличить присутствие в Сирии
В Германии объявили о планах увеличить присутствие в Сирии - 11.12.2024, ПРАЙМ
В Германии объявили о планах увеличить присутствие в Сирии
Германия намерена расширить свое присутствие в Сирии, для этих целей был назначен специального представителя, как сообщила министр иностранных дел Германии... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T15:44+0300
2024-12-11T15:44+0300
германия
сирия
анналена бербок
https://cdnn.1prime.ru/img/84039/85/840398519_0:0:2684:1511_1920x0_80_0_0_90a761822c856e60acc5ed126f35378f.jpg
БЕРЛИН, 11 дек - ПРАЙМ. Германия намерена расширить свое присутствие в Сирии, для этих целей был назначен специального представителя, как сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. "В связи с дальнейшим развитием ситуации в Сирии мы, конечно, увеличим наше присутствие на месте. Поэтому я сегодня назначила специального координатора по Сирии в Федеральном министерстве иностранных дел. Я рада, что эту роль возьмет на себя госминистр Тобиас Линднер", – отметила она. Выступление Бербок транслировалось на странице министерства в соцсети X. Бербок подчеркнула, что Германия всегда поддерживала диалог с разными представителями сирийского общества, и сейчас важно восстановить эти каналы связи для политического диалога и оказания гуманитарной помощи. В этом контексте министр упомянула группировку "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), которая, по словам Бербок, является ключевым игроком для будущего Сирии. Вместе с другими партнерами Германия ищет "адекватный" подход к этой группировке, принимая во внимание её террористическое происхождение. 8 декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили государственное телевидение в Дамаске и объявили о контроле над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли подтвердил, что он с несколькими министрами остаётся в стране и установил связь с руководством оппозиции. Министерство иностранных дел России сообщило, что президент Сирии Башар Асад, после переговоров с рядом участников конфликта, решил уйти с поста и покинул страну, передав власть мирным путем, причем Россия в этих переговорах не участвовала. Источник в Кремле также сообщил РИА Новости, что Асад с семьёй прибыл в Москву, где Россия предоставила им убежище. Кроме того, источник отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений.
https://1prime.ru/20241204/berbok-853308673.html
германия
сирия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84039/85/840398519_248:0:2580:1749_1920x0_80_0_0_6947edb138889f6b42acbd2aea23c7c7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, сирия, анналена бербок
ГЕРМАНИЯ, СИРИЯ, Анналена Бербок
15:44 11.12.2024
 
В Германии объявили о планах увеличить присутствие в Сирии

Бербок: Германия назначила спецпредставителя для увеличения присутствия в Сирии

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕРЛИН, 11 дек - ПРАЙМ. Германия намерена расширить свое присутствие в Сирии, для этих целей был назначен специального представителя, как сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
"В связи с дальнейшим развитием ситуации в Сирии мы, конечно, увеличим наше присутствие на месте. Поэтому я сегодня назначила специального координатора по Сирии в Федеральном министерстве иностранных дел. Я рада, что эту роль возьмет на себя госминистр Тобиас Линднер", – отметила она.
Выступление Бербок транслировалось на странице министерства в соцсети X. Бербок подчеркнула, что Германия всегда поддерживала диалог с разными представителями сирийского общества, и сейчас важно восстановить эти каналы связи для политического диалога и оказания гуманитарной помощи.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
Глава МИД ФРГ Бербок выступила с дерзким предложением по Украине
4 декабря, 09:16
В этом контексте министр упомянула группировку "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), которая, по словам Бербок, является ключевым игроком для будущего Сирии. Вместе с другими партнерами Германия ищет "адекватный" подход к этой группировке, принимая во внимание её террористическое происхождение.
8 декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили государственное телевидение в Дамаске и объявили о контроле над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли подтвердил, что он с несколькими министрами остаётся в стране и установил связь с руководством оппозиции.
Министерство иностранных дел России сообщило, что президент Сирии Башар Асад, после переговоров с рядом участников конфликта, решил уйти с поста и покинул страну, передав власть мирным путем, причем Россия в этих переговорах не участвовала.
Источник в Кремле также сообщил РИА Новости, что Асад с семьёй прибыл в Москву, где Россия предоставила им убежище. Кроме того, источник отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений.
 
ГЕРМАНИЯСИРИЯАнналена Бербок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала