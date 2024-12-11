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В России могут ввести уголовную ответственность за догхантинг
В России могут ввести уголовную ответственность за догхантинг - 11.12.2024, ПРАЙМ
В России могут ввести уголовную ответственность за догхантинг
Зампред комитета ГД по экологии Георгий Арапов ("Новые люди") направил в правительство РФ законопроект о введении уголовной ответственности за догхантинг... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T11:27+0300
2024-12-11T11:27+0300
2024-12-11T11:27+0300
россия
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Зампред комитета ГД по экологии Георгий Арапов ("Новые люди") направил в правительство РФ законопроект о введении уголовной ответственности за догхантинг (истребление бездомных животных), законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "Статья 1 дополнить часть вторую статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации абзацем шестым следующего содержания: "е) с применением отравляющих веществ или заведомо опасных для жизни и здоровья животных предметов и средств, а равно их изготовление и использование", - сказано в проекте закона. Он отметил, что законопроект направлен на борьбу с догхантерами — людьми, которые жестоко обращаются с животными, специально распространяют отраву или опасные предметы. "Чтобы решить эту проблему, законопроект предлагает добавить новый пункт в статью 245 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая устанавливает ответственность за жестокое обращение с животными. Теперь ответственность будет предусматриваться не только за фактическое причинение вреда животному, но и за использование, изготовление и распространение отравляющих веществ или опасных предметов с целью навредить животным", - сказал Арапов журналистам.
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россия, госдума, уголовная ответственность
РОССИЯ, Госдума, уголовная ответственность
В России могут ввести уголовную ответственность за догхантинг
В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за догхантинг
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Зампред комитета ГД по экологии Георгий Арапов ("Новые люди") направил в правительство РФ законопроект о введении уголовной ответственности за догхантинг (истребление бездомных животных), законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
"Статья 1 дополнить часть вторую статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации абзацем шестым следующего содержания: "е) с применением отравляющих веществ или заведомо опасных для жизни и здоровья животных предметов и средств, а равно их изготовление и использование", - сказано в проекте закона.
Он отметил, что законопроект направлен на борьбу с догхантерами — людьми, которые жестоко обращаются с животными, специально распространяют отраву или опасные предметы.
"Чтобы решить эту проблему, законопроект предлагает добавить новый пункт в статью 245 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая устанавливает ответственность за жестокое обращение с животными. Теперь ответственность будет предусматриваться не только за фактическое причинение вреда животному, но и за использование, изготовление и распространение отравляющих веществ или опасных предметов с целью навредить животным", - сказал Арапов журналистам.
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