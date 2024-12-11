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Госдума приняла закон о порядке приема детей мигрантов в школы

Госдума приняла закон о порядке приема детей мигрантов в школы - 11.12.2024, ПРАЙМ

Госдума приняла закон о порядке приема детей мигрантов в школы

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о запрете принимать в российские школы детей мигрантов без знания... | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T13:23+0300

2024-12-11T13:23+0300

2024-12-11T13:23+0300

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мигранты

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о запрете принимать в российские школы детей мигрантов без знания русского языка. Среди авторов проекта председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер ГД Ирина Яровая, главы ключевых комитетов Думы и главы фракций Госдумы. Документ предполагает зачисление иностранных граждан на обучение по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования исключительно при условии успешного прохождения тестирования на знание русского языка. Владение им должно быть достаточным для освоения образовательных программ. Тестирование можно пройти на бесплатной основе в государственной или муниципальной общеобразовательной организации. Его организация, методология и определение минимальной планки баллов возложат на Рособрнадзор. Не прошедших тестирование не допустят до освоения указанных программ.Помимо этого, закон предлагает запретить принимать в школу лиц, незаконно находящихся на территории РФ. Ранее Володин приводил данные МВД и Минпросвещения, согласно которым в прошлом учебном году в школах РФ из 18 миллионов обучались свыше 200 тысяч детей мигрантов, у которых, как сообщают учителя, нередко возникают сложности с освоением материала и в общении со сверстниками и педагогами. Низкий уровень знания русского языка или его отсутствие у детей мигрантов вызывает стресс у самого ребёнка, а также создаёт проблемы для одноклассников. Инициатива обеспечит реализацию государственных государственных гарантий на качество образования, соотносимое с возможностью освоения программ на государственном языке РФ.

https://1prime.ru/20240911/migranty-851509897.html

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бизнес, общество , вячеслав володин, госдума, дума, мигранты