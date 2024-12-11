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В Белоруссии запретили гречку российского производителя - 11.12.2024, ПРАЙМ
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В Белоруссии запретили гречку российского производителя
В Белоруссии запретили гречку российского производителя - 11.12.2024, ПРАЙМ
В Белоруссии запретили гречку российского производителя
Алтайское предприятие "Вега-инжиниринг", гречку которого запретили в Белоруссии, выясняет все обстоятельства случившегося, сообщили РИА Новости в управлении по... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T10:59+0300
2024-12-11T10:59+0300
бизнес
промышленность
белоруссия
москва
гречка
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МОСКВА, 11 дек – ПРАЙМ. Алтайское предприятие "Вега-инжиниринг", гречку которого запретили в Белоруссии, выясняет все обстоятельства случившегося, сообщили РИА Новости в управлении по пищевой промышленности края. "Предприятие-производитель ведёт работу со своими торговыми партнёрами в Белоруссии по выяснению всех обстоятельств", - говорится в сообщении. Ранее в реестре "Продукция и услуги Республики Беларусь" появилось сообщение о том, что Белорусский государственный комитет по стандартизации запретил ввоз и реализацию гречневой крупы российского производителя "Вега-инжиниринг" в магазинах страны. В документе это объяснялось тем, что заявленная на упаковке информация о продукте не соответствует действительности. В ходе испытаний оказалось, что гречка от "Вега-инжиниринг" разваривалась на 4 минуты дольше максимальной нормы.
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бизнес, промышленность, белоруссия, москва, гречка
Бизнес, Промышленность, БЕЛОРУССИЯ, МОСКВА, гречка
10:59 11.12.2024
 
В Белоруссии запретили гречку российского производителя

В Белоруссии запретили гречку алтайского производителя "Вега-инжиниринг"

© РИА Новости . Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкУпаковки с гречневой крупой
Упаковки с гречневой крупой - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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МОСКВА, 11 дек – ПРАЙМ. Алтайское предприятие "Вега-инжиниринг", гречку которого запретили в Белоруссии, выясняет все обстоятельства случившегося, сообщили РИА Новости в управлении по пищевой промышленности края.
"Предприятие-производитель ведёт работу со своими торговыми партнёрами в Белоруссии по выяснению всех обстоятельств", - говорится в сообщении.
Ранее в реестре "Продукция и услуги Республики Беларусь" появилось сообщение о том, что Белорусский государственный комитет по стандартизации запретил ввоз и реализацию гречневой крупы российского производителя "Вега-инжиниринг" в магазинах страны.
В документе это объяснялось тем, что заявленная на упаковке информация о продукте не соответствует действительности. В ходе испытаний оказалось, что гречка от "Вега-инжиниринг" разваривалась на 4 минуты дольше максимальной нормы.
 
БизнесПромышленностьБЕЛОРУССИЯМОСКВАгречка
 
 
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