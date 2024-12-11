https://1prime.ru/20241211/grechka-853489383.html

Российский производитель не нашел отклонений в гречке для Белоруссии

Российский производитель не нашел отклонений в гречке для Белоруссии - 11.12.2024, ПРАЙМ

Российский производитель не нашел отклонений в гречке для Белоруссии

Отправленная в Белоруссию гречка алтайского производителя "Вега-инжиниринг" была проверена Федеральным центром оценки безопасности и качества продукции... | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T11:53+0300

2024-12-11T11:53+0300

2024-12-11T11:53+0300

гречка

сельское хозяйство

белоруссия

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БАРНАУЛ, 11 дек – ПРАЙМ. Отправленная в Белоруссию гречка алтайского производителя "Вега-инжиниринг" была проверена Федеральным центром оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса, отклонений не обнаружено, сообщил РИА Новости генеральный директор предприятия "Вега-Инжиниринг" Мустапа Хазбулатов. Ранее в реестре "Продукция и услуги Республики Беларусь" появилась информация, что Белорусский государственный комитет по стандартизации запретил продажу и ввоз гречневой крупы российского производителя "Вега-инжиниринг" в магазинах страны. В документе это объяснялось тем, что заявленная на упаковке информация о продукте не соответствует действительности. В ходе испытаний оказалось, что гречка от "Вега-инжиниринг" разваривалась на 4 минуты дольше максимальной нормы."Данная информация о качестве гречневой крупы не соответствует действительности… В Белорусскую Республику поставлялась крупа гречневая ядрица в мешках по 50 килограммов. Из партии крупы, подлежащей поставки в Белорусскую Республику, были отобраны пробы Федеральным центром оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса, что подтверждено протоколом испытаний. Каких-либо отклонений от показателей качества обнаружено не было", - сообщил Хазбулатов. Он также указал, что оофициальных уведомлений о несоответствии гречневой крупы заявленным требованиям в адрес "Вега-Инжиниринг" не поступало. "Согласно протоколам испытаний, время варки крупы гречневой производителя ООО "Вега-Инжиниринг" составляет не более 25 минут. К показателям безопасности относится количество патогенной микрофлоры, содержание солей, тяжелых металлов, но не продолжительность варки. На основании чего был введен запрет, и был ли он введен официально, сказать затрудняемся. Считаем, что информацию о запрете на крупу производства ООО "Вега Инжиниринг", опубликованную без ссылки на официальные документы, нельзя считать достоверной и, скорее всего, это "происки" внутреннего рынка Республики Беларусь, для возможности ограничения поставок из России", - подчеркнул Хазбулатов. По его словам, "Вега-Инжиниринг" производит крупу, которая соответствует ГОСТ 5550-2021. На каждую выпускаемую партию делается отбор проб и выдается протокол испытаний Федеральным центром оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса. Кроме того, аккредитованной лабораторией проводится анализ качества выпускаемой крупы на соответствие ГОСТ. "За все время выпуска крупы с конца 2022 года и до настоящего времени качество крупы всегда соответствовало ГОСТ без каких-либо превышений", - заявил Хазбулатов. Предприятие производит и другие виды круп, в том числе, на экспорт. До настоящего времени жалоб от партнеров на качество продукции не поступало, заключил он.

https://1prime.ru/20241211/grechka-853487582.html

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гречка, сельское хозяйство, белоруссия