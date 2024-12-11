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Google представил первую ИИ-модель из нового семейства Gemini 2.0

Google представил первую ИИ-модель из нового семейства Gemini 2.0 - 11.12.2024, ПРАЙМ

Google представил первую ИИ-модель из нового семейства Gemini 2.0

Google представил в экспериментальном формате первую версию нового семейства моделей искусственного интеллекта (ИИ) Gemini 2.0, следует из пресс-релиза... | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T19:49+0300

2024-12-11T19:49+0300

2024-12-11T19:49+0300

экономика

google

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Google представил в экспериментальном формате первую версию нового семейства моделей искусственного интеллекта (ИИ) Gemini 2.0, следует из пресс-релиза компании. "Сегодня мы выпускаем первую модель семейства моделей Gemini 2.0: экспериментальную версию Gemini 2.0 Flash. Gemini 2.0 Flash опирается на успех модели 1.5 Flash, нашей самой популярной модели для разработчиков, и отличается повышенной производительностью при столь же быстром отклике. Примечательно, что 2.0 Flash даже превосходит модель 1.5 Pro в ключевых показателях, в два раза", - говорится в сообщении. Отмечается, что Gemini 2.0 Flash уже доступна в качестве экспериментальной модели для разработчиков через Gemini API. Мультимодальный ввод и вывод текста доступны всем разработчикам, а преобразованию текста в речь и генерацию изображений могут совершать только партнеры с ранним доступом. В общем доступе ИИ-модель появится в январе следующего года. Кроме того, пользователям Gemini по всему миру уже могут получить доступ к оптимизированной для чата экспериментальной версии 2.0 Flash в веб-версии, также в скором времени она будет доступна в приложении Gemini. В начале следующего года Google планирует распространить Gemini 2.0 на другие продукты Google. Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и Youtube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.

https://1prime.ru/20241206/gref-853384867.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

google, ии, модель