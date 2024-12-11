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Греф спрогнозировал финансовый эффект Сбербанка от внедрения ИИ
Греф спрогнозировал финансовый эффект Сбербанка от внедрения ИИ - 11.12.2024, ПРАЙМ
Греф спрогнозировал финансовый эффект Сбербанка от внедрения ИИ
Сбербанк по итогам 2025 года рассчитывает получить финансовый эффект от внедрения ИИ не ниже 450 миллиардов рублей, заявил журналистам глава банка Герман Греф... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T20:21+0300
2024-12-11T20:21+0300
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сбербанк
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Сбербанк по итогам 2025 года рассчитывает получить финансовый эффект от внедрения ИИ не ниже 450 миллиардов рублей, заявил журналистам глава банка Герман Греф на конференции по искусственному интеллекту AI Journey. Ранее глава Сбербанка говорил, что по итогам 2024 года финансовый эффект от внедрения искусственного интеллекта составит 450 миллиардов рублей. "В этом году мы посчитали, что эта цифра у нас должна быть достигнута, это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. На следующий год мы ставим себе задачу не ниже этой цифры. Таким темпом наращивать, к сожалению, дальше не удастся", - сказал Греф в среду, отвечая на вопрос, планирует ли Сбербанк увеличить финансовый эффект от внедрения ИИ в 2025 году по сравнению с текущим годом.
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сбербанк, ии, экономический эффект
Экономика, Сбербанк, ИИ, экономический эффект
Греф спрогнозировал финансовый эффект Сбербанка от внедрения ИИ
Греф: Сбербанк в 2025 г ожидает эффект от внедрения ИИ не ниже 450 млрд руб
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Сбербанк по итогам 2025 года рассчитывает получить финансовый эффект от внедрения ИИ не ниже 450 миллиардов рублей, заявил журналистам глава банка Герман Греф на конференции по искусственному интеллекту AI Journey.
Ранее глава Сбербанка говорил, что по итогам 2024 года финансовый эффект от внедрения искусственного интеллекта составит 450 миллиардов рублей.
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"В этом году мы посчитали, что эта цифра у нас должна быть достигнута, это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. На следующий год мы ставим себе задачу не ниже этой цифры. Таким темпом наращивать, к сожалению, дальше не удастся", - сказал Греф в среду, отвечая на вопрос, планирует ли Сбербанк увеличить финансовый эффект от внедрения ИИ в 2025 году по сравнению с текущим годом.