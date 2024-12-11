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Греф рассчитал эффект от внедрения ИИ для ВВП России - 11.12.2024, ПРАЙМ
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Греф рассчитал эффект от внедрения ИИ для ВВП России
Греф рассчитал эффект от внедрения ИИ для ВВП России - 11.12.2024, ПРАЙМ
Греф рассчитал эффект от внедрения ИИ для ВВП России
Вклад от внедрения искусственного интеллекта в ВВП РФ к 2030 году может составить 4%, заявил глава Сбербанка Герман Греф журналистам на конференции по... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T21:34+0300
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Вклад от внедрения искусственного интеллекта в ВВП РФ к 2030 году может составить 4%, заявил глава Сбербанка Герман Греф журналистам на конференции по искусственному интеллекту AI Journey. "Когда разрабатывали стратегию развития искусственного интеллекта в стране, до 2030 года вклад в искусственный интеллект оценивали примерно в 4% ВВП России. И то, с каким темпом развивается технология, говорит о том, что, наверное, эти цифры вполне реальны", - сказал он. Ранее первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин заявлял, что по итогам 2023 года внедрение искусственного интеллекта обеспечило триллион рублей российского ВВП.
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ии, ввп, прогноз
Экономика, ИИ, ВВП, прогноз
21:34 11.12.2024
 
Греф рассчитал эффект от внедрения ИИ для ВВП России

Греф: эффект от внедрения ИИ к 2030 году может составить 4% ВВП России

© Public domain/salamahdraИскусственный интеллект
Искусственный интеллект
© Public domain/salamahdra
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Вклад от внедрения искусственного интеллекта в ВВП РФ к 2030 году может составить 4%, заявил глава Сбербанка Герман Греф журналистам на конференции по искусственному интеллекту AI Journey.
"Когда разрабатывали стратегию развития искусственного интеллекта в стране, до 2030 года вклад в искусственный интеллект оценивали примерно в 4% ВВП России. И то, с каким темпом развивается технология, говорит о том, что, наверное, эти цифры вполне реальны", - сказал он.
Герман Греф - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
"Сбер" не будет "сливаться в экстазе" с "Яндексом" в сфере ИИ, заявил Греф
6 декабря, 12:54
Ранее первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин заявлял, что по итогам 2023 года внедрение искусственного интеллекта обеспечило триллион рублей российского ВВП.
 
ЭкономикаИИВВПпрогноз
 
 
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