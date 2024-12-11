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Греф рассчитал эффект от внедрения ИИ для ВВП России

Греф рассчитал эффект от внедрения ИИ для ВВП России - 11.12.2024, ПРАЙМ

Греф рассчитал эффект от внедрения ИИ для ВВП России

Вклад от внедрения искусственного интеллекта в ВВП РФ к 2030 году может составить 4%, заявил глава Сбербанка Герман Греф журналистам на конференции по... | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T21:34+0300

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Вклад от внедрения искусственного интеллекта в ВВП РФ к 2030 году может составить 4%, заявил глава Сбербанка Герман Греф журналистам на конференции по искусственному интеллекту AI Journey. "Когда разрабатывали стратегию развития искусственного интеллекта в стране, до 2030 года вклад в искусственный интеллект оценивали примерно в 4% ВВП России. И то, с каким темпом развивается технология, говорит о том, что, наверное, эти цифры вполне реальны", - сказал он. Ранее первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин заявлял, что по итогам 2023 года внедрение искусственного интеллекта обеспечило триллион рублей российского ВВП.

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