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Росстат сообщил, как подорожали икра и сливочное масло

Росстат сообщил, как подорожали икра и сливочное масло - 11.12.2024, ПРАЙМ

Росстат сообщил, как подорожали икра и сливочное масло

Сливочное масло в России в ноябре подорожало на 5,04%, красная икра - на 5,4%, следует из данных Росстата. | 11.12.2024, ПРАЙМ

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2024-12-11T19:43+0300

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Сливочное масло в России в ноябре подорожало на 5,04%, красная икра - на 5,4%, следует из данных Росстата. Среди молочных продуктов также выросли цены на сметану - на 3,5%, сливки питьевые, сыры твердые, полутвердые и мягкие - на 3,4%, молоко питьевое - на 3,0%, кисломолочные продукты - на 2,7%, творог - на 2,4%, сыры плавленые и йогурт - на 2,1%, национальные сыры и брынзу - на 1,8%, молоко сгущенное с сахаром - на 1,7%. В сегменте рыбы и рыбопродуктов, кроме икры, выросли цены на сельдь соленую - на 4,3%, рыбу соленую, маринованную, копченую - на 3,5%, охлажденную и мороженую разделанную лососевых пород - на 3,3%, мороженую неразделанную - на 3,2%, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы - на 3,0%, кальмары мороженые и филе сельди соленое - на 2,7%, рыбу мороженую разделанную (кроме лососевых пород) - на 2,5%, рыбное филе и рыбные консервы - на 2,0%. Наибольший рост цен в ноябре был зафиксирован на огурцы, они подорожали на 42,6%, цены на помидоры выросли на 22,8%, лук репчатый подорожал на 19,0%, картофель - на 17,6%, капуста белокочанная - на 16,1%, свекла столовая - на 10,4%, морковь - на 5,7%, виноград - на 5,6%, бананы 0- на 5,4%. Снизились цены на лимоны - на 1,8%, сообщает Росстат. Среди хлеба и хлебобулочных изделий, круп и бобовых подорожали: хлеб пшеничный - на 1,6%, пшено - на 1,4%, булочные изделия сдобные и крупа манная - на 1,3%, хлеб ржаной - на 1,1%, мука пшеничная - на 0,9%. Снизились цены на крупу гречневую (-0,4%) и вермишель (-0,2%). В группе мясопродуктов цены на мясо индейки выросли на 3,3%, печень говяжью, свиную - на 1,3%, говядину и фарш мясной - на 1,0%, консервы мясные и мясокопчености - на 0,8%, кулинарные изделия из птицы - на 0,6%, колбасы вареные - на 0,5%. Среди прочих продовольственных товаров шоколад подорожал на 3,2%, конфеты шоколадные натуральные и с добавками - на 1,5%, пряники, кексы, рулеты, торты - на 1,4%, майонез, кофе натуральный в зернах и молотый - на 1,3%, маргарин, масло оливковое и мороженое сливочное на 1,2%. Цены на зефир, пастилу, вина столовые и игристые, пиво, кофе растворимый, соль поваренную, печенье, карамель, конфеты мягкие, глазированные шоколадом, мед, кетчуп, консервы томатные, овощи натуральные консервированные, маринованные, сухие приправы, специи изменились от +0,6% до +1,0%. Цены в организациях общественного питания выросли на 1%.

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росстат, икра, цена