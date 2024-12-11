https://1prime.ru/20241211/inflyatsiya-853497951.html
В США зафиксировали ускорение инфляции
В США зафиксировали ускорение инфляции - 11.12.2024, ПРАЙМ
В США зафиксировали ускорение инфляции
Индекс потребительских цен в США по итогам ноября вырос на 2,7% в годовом выражении после увеличения на 2,6% месяцем ранее, отмечается в пресс-релизе... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T16:42+0300
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экономика
сша
инфляция
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Индекс потребительских цен в США по итогам ноября вырос на 2,7% в годовом выражении после увеличения на 2,6% месяцем ранее, отмечается в пресс-релизе министерства труда страны. За ноябрь инфляция составила 0,3% (0,2% за октябрь). Показатели полностью совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
https://1prime.ru/20241206/inflyatsiya-853380746.html
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сша, инфляция
В США зафиксировали ускорение инфляции
Минтруда: годовая инфляция в США по итогам ноября ускорилась до 2,7%
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Индекс потребительских цен в США по итогам ноября вырос на 2,7% в годовом выражении после увеличения на 2,6% месяцем ранее, отмечается в пресс-релизе министерства труда страны.
За ноябрь инфляция составила 0,3% (0,2% за октябрь).
"Сбер" спрогнозировал уровень инфляции в России в 2025 году
Показатели полностью совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.