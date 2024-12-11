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В Росстате сообщили о подорожавших и подешевевших продуктах - 11.12.2024, ПРАЙМ
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В Росстате сообщили о подорожавших и подешевевших продуктах
В Росстате сообщили о подорожавших и подешевевших продуктах - 11.12.2024, ПРАЙМ
В Росстате сообщили о подорожавших и подешевевших продуктах
Мясо кур и яйца подорожали в РФ на неделе с 3 по 9 декабря, макароны и гречка подешевели, следует из материалов Росстата. | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T19:10+0300
2024-12-11T19:11+0300
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Мясо кур и яйца подорожали в РФ на неделе с 3 по 9 декабря, макароны и гречка подешевели, следует из материалов Росстата. По данным ведомства, с 3 по 9 декабря цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 3,2%. В частности, огурцы подорожали на 8,5%, помидоры - на 5,4%, капуста - на 3,3%, репчатый лук - на 2,2%, картофель - на 1,8%, бананы - на 1,2%, яблоки - на 1,1%, морковь - на 0,4%, свекла - на 0,3%. "За период с 3 по 9 декабря 2024 г. цены изменились: на мясо кур и яйца куриные +1,5%, маргарин и масло подсолнечное +1,3%, рыбу мороженую и молоко стерилизованное +1,1%, масло сливочное, сыры твердые, полутвердые и мягкие +0,9%, молоко пастеризованное, сметану и печенье +0,7%, пшено +0,6%, сосиски, сардельки и хлеб ржаной +0,5%, говядину, творог, муку и хлеб пшеничные, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,4%, соль поваренную +0,3%, свинину, рис, вермишель и чай черный +0,2%, баранину, колбасы вареные, консервы фруктово-ягодные для детского питания и водку +0,1%", - говорится в материалах Росстата. При этом макаронные изделия подешевели на 0,3%; полукопченые и варено-копченые колбасы, овощные консервы для детского питания - на 0,2%; сахар, гречка и сухие молочные смеси для детского питания - на 0,1%.
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росстат, продукты, цены
Экономика, Росстат, продукты, цены
19:10 11.12.2024 (обновлено: 19:11 11.12.2024)
 
В Росстате сообщили о подорожавших и подешевевших продуктах

Росстат: яйца и курица подорожали с 3 по 9 декабря, макароны и гречка подешевели

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПродуктовый гипермаркет
Продуктовый гипермаркет - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Мясо кур и яйца подорожали в РФ на неделе с 3 по 9 декабря, макароны и гречка подешевели, следует из материалов Росстата.
По данным ведомства, с 3 по 9 декабря цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 3,2%. В частности, огурцы подорожали на 8,5%, помидоры - на 5,4%, капуста - на 3,3%, репчатый лук - на 2,2%, картофель - на 1,8%, бананы - на 1,2%, яблоки - на 1,1%, морковь - на 0,4%, свекла - на 0,3%.
"За период с 3 по 9 декабря 2024 г. цены изменились: на мясо кур и яйца куриные +1,5%, маргарин и масло подсолнечное +1,3%, рыбу мороженую и молоко стерилизованное +1,1%, масло сливочное, сыры твердые, полутвердые и мягкие +0,9%, молоко пастеризованное, сметану и печенье +0,7%, пшено +0,6%, сосиски, сардельки и хлеб ржаной +0,5%, говядину, творог, муку и хлеб пшеничные, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,4%, соль поваренную +0,3%, свинину, рис, вермишель и чай черный +0,2%, баранину, колбасы вареные, консервы фруктово-ягодные для детского питания и водку +0,1%", - говорится в материалах Росстата.
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При этом макаронные изделия подешевели на 0,3%; полукопченые и варено-копченые колбасы, овощные консервы для детского питания - на 0,2%; сахар, гречка и сухие молочные смеси для детского питания - на 0,1%.
 
ЭкономикаРосстатпродуктыцены
 
 
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