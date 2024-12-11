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В Минэкономразвития сообщил актуальные данные по инфляции - 11.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241211/inflyatsiya-853502506.html
В Минэкономразвития сообщил актуальные данные по инфляции
В Минэкономразвития сообщил актуальные данные по инфляции - 11.12.2024, ПРАЙМ
В Минэкономразвития сообщил актуальные данные по инфляции
Инфляция в России на 9 декабря составила 9,32% в годовом выражении после 9,07% на 2 декабря, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T19:18+0300
2024-12-11T19:19+0300
экономика
инфляция
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России на 9 декабря составила 9,32% в годовом выражении после 9,07% на 2 декабря, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Исходя из документа, в сегменте продовольственных товаров темпы роста цен ускорились до 0,76% после 0,68% неделей ранее. Темпы роста цен на плодоовощную продукцию замедлились до 3,24% с 3,57%, на продукты за исключением плодоовощной продукции - ускорились до 0,54% против 0,43% на прошлой отчетной неделе. В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,51% на фоне удорожания электро- и бытовых приборов (на 1,5%), и новые импортные легковые автомобили – на 1,02%. "Динамика цен на строительные материалы составила 0,1%. Цены на бензин изменились на 0,46%, на дизельное топливо – на 0,4%", - пишут авторы обзора.
https://1prime.ru/20241206/inflyatsiya-853380746.html
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инфляция
Экономика, инфляция
19:18 11.12.2024 (обновлено: 19:19 11.12.2024)
 
В Минэкономразвития сообщил актуальные данные по инфляции

МЭР: инфляция в России на 9 декабря составила 9,32% в годовом выражении

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента на витрине
Знак процента на витрине - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России на 9 декабря составила 9,32% в годовом выражении после 9,07% на 2 декабря, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Исходя из документа, в сегменте продовольственных товаров темпы роста цен ускорились до 0,76% после 0,68% неделей ранее. Темпы роста цен на плодоовощную продукцию замедлились до 3,24% с 3,57%, на продукты за исключением плодоовощной продукции - ускорились до 0,54% против 0,43% на прошлой отчетной неделе.
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
"Сбер" спрогнозировал уровень инфляции в России в 2025 году
6 декабря, 11:22
В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,51% на фоне удорожания электро- и бытовых приборов (на 1,5%), и новые импортные легковые автомобили – на 1,02%. "Динамика цен на строительные материалы составила 0,1%. Цены на бензин изменились на 0,46%, на дизельное топливо – на 0,4%", - пишут авторы обзора.
 
Экономикаинфляция
 
 
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