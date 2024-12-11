https://1prime.ru/20241211/inflyatsiya-853502506.html

В Минэкономразвития сообщил актуальные данные по инфляции

В Минэкономразвития сообщил актуальные данные по инфляции - 11.12.2024, ПРАЙМ

В Минэкономразвития сообщил актуальные данные по инфляции

Инфляция в России на 9 декабря составила 9,32% в годовом выражении после 9,07% на 2 декабря, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T19:18+0300

2024-12-11T19:18+0300

2024-12-11T19:19+0300

экономика

инфляция

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России на 9 декабря составила 9,32% в годовом выражении после 9,07% на 2 декабря, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Исходя из документа, в сегменте продовольственных товаров темпы роста цен ускорились до 0,76% после 0,68% неделей ранее. Темпы роста цен на плодоовощную продукцию замедлились до 3,24% с 3,57%, на продукты за исключением плодоовощной продукции - ускорились до 0,54% против 0,43% на прошлой отчетной неделе. В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,51% на фоне удорожания электро- и бытовых приборов (на 1,5%), и новые импортные легковые автомобили – на 1,02%. "Динамика цен на строительные материалы составила 0,1%. Цены на бензин изменились на 0,46%, на дизельное топливо – на 0,4%", - пишут авторы обзора.

https://1prime.ru/20241206/inflyatsiya-853380746.html

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инфляция