Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доля ИЖС в семейной ипотеке в России показала пятикратный рост - 11.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241211/izhs--853488569.html
Доля ИЖС в семейной ипотеке в России показала пятикратный рост
Доля ИЖС в семейной ипотеке в России показала пятикратный рост - 11.12.2024, ПРАЙМ
Доля ИЖС в семейной ипотеке в России показала пятикратный рост
Доля кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), выданных с июля по ноябрь, выросла в структуре семейной ипотеки в 4,5 раза относительно... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T11:32+0300
2024-12-11T11:32+0300
россия
ипотека
ижс
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/98/840759848_0:42:3565:2048_1920x0_80_0_0_14c93b065818035226d4292b0e083d7b.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Доля кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), выданных с июля по ноябрь, выросла в структуре семейной ипотеки в 4,5 раза относительно аналогичного периода прошлого года - до 70%, говорится в сообщении банка "Дом.РФ". В июле семейная ипотека в России была продлена до 2030 года - ее можно оформить по ставке до 6%. Согласно обновленным условиям, программа доступна для семей с ребенком до шести лет, семей с ребенком-инвалидом. Также семейную ипотеку на новостройки могут взять семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, живущие в малых городах или субъектах РФ с низким объемом жилищного строительства. При этом строительство индивидуального дома или его приобретение для этой категории граждан доступно по всей России, с обязательным открытием счета эскроу. "Это позволило стимулировать спрос на ИЖС – после изменения условий доля частных домов в структуре госпрограммы увеличилась в 4,5 раза, а количество таких кредитов – более чем в полтора раза",- указывается в пресс-релизе. В нем также отмечается, что по объему выдач семейной ипотеки на ИЖС после ее модернизации лидируют Подмосковье (2,5 миллиарда рублей), Краснодарский край (2 миллиарда рублей), Татарстан (1,2 миллиарда рублей) и Башкирия (около 1 миллиарда рублей).
https://1prime.ru/20241210/vtb--853462635.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/98/840759848_384:0:3115:2048_1920x0_80_0_0_d6b66786c82e8bed8c9279e426383c07.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ипотека, ижс
РОССИЯ, ипотека, ИЖС
11:32 11.12.2024
 
Доля ИЖС в семейной ипотеке в России показала пятикратный рост

Банк "Дом.РФ": доля ИЖС в семейной ипотеке выросла почти в пять раз

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНалог на вклады
Налог на вклады - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Доля кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), выданных с июля по ноябрь, выросла в структуре семейной ипотеки в 4,5 раза относительно аналогичного периода прошлого года - до 70%, говорится в сообщении банка "Дом.РФ".
В июле семейная ипотека в России была продлена до 2030 года - ее можно оформить по ставке до 6%. Согласно обновленным условиям, программа доступна для семей с ребенком до шести лет, семей с ребенком-инвалидом. Также семейную ипотеку на новостройки могут взять семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, живущие в малых городах или субъектах РФ с низким объемом жилищного строительства. При этом строительство индивидуального дома или его приобретение для этой категории граждан доступно по всей России, с обязательным открытием счета эскроу.
"Это позволило стимулировать спрос на ИЖС – после изменения условий доля частных домов в структуре госпрограммы увеличилась в 4,5 раза, а количество таких кредитов – более чем в полтора раза",- указывается в пресс-релизе.
В нем также отмечается, что по объему выдач семейной ипотеки на ИЖС после ее модернизации лидируют Подмосковье (2,5 миллиарда рублей), Краснодарский край (2 миллиарда рублей), Татарстан (1,2 миллиарда рублей) и Башкирия (около 1 миллиарда рублей).
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
В ВТБ ждут роста спроса на два вида ипотеки в 2025 году
Вчера, 11:26
 
РОССИЯипотекаИЖС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала