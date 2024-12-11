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Доля ИЖС в семейной ипотеке в России показала пятикратный рост

Доля ИЖС в семейной ипотеке в России показала пятикратный рост - 11.12.2024, ПРАЙМ

Доля ИЖС в семейной ипотеке в России показала пятикратный рост

Доля кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), выданных с июля по ноябрь, выросла в структуре семейной ипотеки в 4,5 раза относительно... | 11.12.2024, ПРАЙМ

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россия

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Доля кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), выданных с июля по ноябрь, выросла в структуре семейной ипотеки в 4,5 раза относительно аналогичного периода прошлого года - до 70%, говорится в сообщении банка "Дом.РФ". В июле семейная ипотека в России была продлена до 2030 года - ее можно оформить по ставке до 6%. Согласно обновленным условиям, программа доступна для семей с ребенком до шести лет, семей с ребенком-инвалидом. Также семейную ипотеку на новостройки могут взять семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, живущие в малых городах или субъектах РФ с низким объемом жилищного строительства. При этом строительство индивидуального дома или его приобретение для этой категории граждан доступно по всей России, с обязательным открытием счета эскроу. "Это позволило стимулировать спрос на ИЖС – после изменения условий доля частных домов в структуре госпрограммы увеличилась в 4,5 раза, а количество таких кредитов – более чем в полтора раза",- указывается в пресс-релизе. В нем также отмечается, что по объему выдач семейной ипотеки на ИЖС после ее модернизации лидируют Подмосковье (2,5 миллиарда рублей), Краснодарский край (2 миллиарда рублей), Татарстан (1,2 миллиарда рублей) и Башкирия (около 1 миллиарда рублей).

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россия, ипотека, ижс