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Кабмин рассмотрит выделение субсидий Минсельхозу

Кабмин рассмотрит выделение субсидий Минсельхозу - 11.12.2024, ПРАЙМ

Кабмин рассмотрит выделение субсидий Минсельхозу

Правительство России на заседании в среду рассмотрит выделение Минсельхозу РФ субсидий из бюджета на реализацию льготных программ социального кредитования на... | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T00:19+0300

2024-12-11T00:19+0300

2024-12-11T00:19+0300

сельское хозяйство

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в среду рассмотрит выделение Минсельхозу РФ субсидий из бюджета на реализацию льготных программ социального кредитования на сельских территориях, а также мероприятий по мелиорации, сообщается в пресс-релизе кабмина. "О выделении Минсельхозу России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований для предоставления из федерального бюджета субсидий на реализацию льготных программ социального кредитования на сельских территориях (сельских агломерациях)", - говорится в сообщении. Уточняется, что проект распоряжения направлен на обеспечение реализации в 2024 году программы льготного кредитования агропромышленного комплекса. Также на заседании планируется обсудить выделение средств регионам на софинансирование мероприятий по мелиорации почв. "О выделении Минсельхозу России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств на реализацию мероприятий по проведению гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне", - говорится в сообщении. Уточняется, что проект распоряжения направлен на необходимость дополнительной реализации в 15 субъектах РФ мероприятий в области мелиорации на площади 9,54 тысяч га в целях оказания господдержки сельскохозяйственным товаропроизводителям.

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сельское хозяйство, россия, рф, москва, минсельхоз