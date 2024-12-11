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Кабмин обсудит создание реестра компаний по разработке БПЛА

Кабмин обсудит создание реестра компаний по разработке БПЛА - 11.12.2024, ПРАЙМ

Кабмин обсудит создание реестра компаний по разработке БПЛА

Правительство России на заседании в среду обсудит наделение Минпромторга РФ полномочиями по формированию и ведению единого реестра российских организаций,... | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T00:22+0300

2024-12-11T00:22+0300

2024-12-11T00:22+0300

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в среду обсудит наделение Минпромторга РФ полномочиями по формированию и ведению единого реестра российских организаций, осуществляющих деятельность в области разработки и производства беспилотных авиационных систем и их комплектующих, сообщает пресс-служба кабмина. Будут рассмотрены изменения в постановление правительства РФ от 5 июня 2008 года №438 в части внесения изменений в положение о Министерстве промышленности и торговли РФ. "Проект постановления подразумевает наделение Минпромторга России полномочиями по... формированию и ведению единого реестра российских организаций, осуществляющих деятельность в области разработки и производства беспилотных авиационных систем и их комплектующих", - говорится в сообщении. Кроме того, проектом постановления планируется наделить Минпромторг полномочиями по "осуществлению подтверждения соответствия организаций сектора промышленного дизайна, инжиниринговых организаций (инжиниринговых центров) в сфере создания промышленной продукции и в сфере создания промышленного производства требованиям, установленным правительством, по формированию и ведению реестра таких организаций". Также в проекте предусматривается, что Минпромторг будет осуществлять полномочия публичного партнёра в соответствии с федеральным законом "О государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Согласно проекту, министерство также будет рассматривать предложения о реализации проектов государственно-частного партнёрства.

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технологии, промышленность, бизнес, рф, москва, минпромторг