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Каллас рассказала, что осталось от российских активов
Каллас рассказала, что осталось от российских активов - 11.12.2024, ПРАЙМ
Каллас рассказала, что осталось от российских активов
От заблокированных в западных странах российских активов вряд ли что-то останется. Такое предположение сделала новая глава европейской дипломатии Кая Каллас, ее | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T13:57+0300
2024-12-11T13:57+0300
2024-12-11T13:57+0300
россия
европа
замороженные российские активы
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МОСКВА, 11 дек – ПРАЙМ. От заблокированных в западных странах российских активов вряд ли что-то останется. Такое предположение сделала новая глава европейской дипломатии Кая Каллас, ее словам приводит издание Politico.В то же время она уточнила, что Россия имеет законные права на "захваченные" Западом активы. Однако, по ее словам, Москва не получит их до того момента, пока средства не будут использованы на восстановление Украины."Но я сомневаюсь, что что-то (от этих активов - ред.) останется", — отметила она, не уточнив, куда могли пойти эти деньги.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
https://1prime.ru/20241112/kallas-852757282.html
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россия, европа, замороженные российские активы
РОССИЯ, ЕВРОПА, замороженные российские активы
Каллас рассказала, что осталось от российских активов
Каллас выразила сомнение, что от замороженных в ЕС активов РФ что-то останется
МОСКВА, 11 дек – ПРАЙМ. От заблокированных в западных странах российских активов вряд ли что-то останется. Такое предположение сделала новая глава европейской дипломатии Кая Каллас, ее словам приводит издание Politico.
В то же время она уточнила, что Россия имеет законные права на "захваченные" Западом активы. Однако, по ее словам, Москва не получит их до того момента, пока средства не будут использованы на восстановление Украины.
"Но я сомневаюсь, что что-то (от этих активов - ред.) останется", — отметила она, не уточнив, куда могли пойти эти деньги.
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
Каллас пообещала противостоять России на посту главы евродипломатии